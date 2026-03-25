Ông lão 74 tuổi bị mất sạch giấy tờ, tiền bạc khi vượt hơn 650km tìm cháu

Trưa 25/3, Công an xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tiếp nhận trường hợp ông Nguyễn Quang Long (74 tuổi, trú thôn Phú Lộc, xã Phú Ninh, thành phố Đà Nẵng) gặp khó khăn khi trên đường ra Nghệ An tìm người thân.

Trong quá trình di chuyển, ông Long bị mất trộm ví cùng toàn bộ giấy tờ tùy thân tại phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Ông Long phải xuống xe dọc đường do bị mất trộm ví tiền (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi đến địa bàn xã Kỳ Anh, ông không được nhà xe tiếp tục chở và phải xuống dọc đường do không còn tiền. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Kỳ Anh đã xác minh, rà soát.

Qua đó, lực lượng công an xác định ông Long hiện không còn người thân gần gũi, chỉ có người cháu là chị Nguyễn Thị Yến (25 tuổi), đang làm việc tại tỉnh Nghệ An.

Ông Long được lực lượng công an hỗ trợ tiền xe, ăn uống để tiếp tục hành trình (Ảnh: Công an cung cấp).

Lực lượng công an đã hỗ trợ tiền xe, ăn uống, giúp ông Long tiếp tục hành trình ra Nghệ An để đoàn tụ với người thân.

Sau khi thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người dân và cộng đồng mạng bày tỏ sự cảm kích trước hành động kịp thời, nhân văn của Công an xã Kỳ Anh.