Ô tô đậu chắn đường đám cưới, đoàn nhà gái có hành động nhận "mưa lời khen"

Tối 26/2, trên mạng xã hội xuất hiện clip cùng dòng trạng thái: “Đang đi cưới thì gặp ô tô chắn lối đi. Rút kinh nghiệm vụ Hà Tĩnh, mọi người liền xuống hợp sức đẩy xe sang một bên, vui vẻ cả làng”, thu hút sự quan tâm của người dùng mạng xã hội.

Khung cảnh trong clip là trước khu vực tổ chức đám cưới. Trong clip, một ô tô màu trắng đang đậu choán hết lòng đường, khiến chiếc xe chở đoàn khách nhà cô dâu đi dự đám cưới không thể di chuyển để ra về. Người quay clip cho biết, đã chờ gần một tiếng, thông báo trên loa không thấy chủ xe xuất hiện.

Chiếc ô tô trắng đậu chắn đường di chuyển từ địa điểm tổ chức đám cưới ra (Ảnh: K. Huyền).

Trước tình huống đó, khoảng 10 người đàn ông đã hợp lực, dùng tay dịch chuyển ô tô trắng sang một bên để xe khách di chuyển.

Trong bối cảnh chủ ô tô tại Hà Tĩnh bị khởi tố do có hành vi đậu xe chắn đường và đưa ô tô đến “khóa đuôi” một xe khác vào ngày mùng 2 Tết, hành động của nhóm người nhà cô dâu đã nhận "mưa lời khen" của cộng đồng mạng.

Tài khoản Tam Nguyenthi bình luận: “Tuyệt vời quá quê ta”. Tài khoản Hoàng Đình Thám viết: “Tuyệt vời!. Một sự nhịn bằng chín sự lành, đúng bản chất nhân văn người Việt”.

“Tinh thần đoàn kết trong ngày vui thế này thì đôi bạn trẻ này quá may mắn”, bạn Nguyễn Thị Hồng bình luận. Facebook Binh Huu khen: “Đúng là đỉnh của chóp thật không mất một chút tình cảm nào cả”.

Nhóm người hợp lực dịch chuyển ô tô đậu chắn đường (Video: K. Huyền).

Bên cạnh đó, nhiều người dùng mạng xã hội cũng bày tỏ sự không hài lòng về ý thức của chủ phương tiện khi đậu xe chắn hết lối đi. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến bênh vực, cho rằng đường trong làng nhỏ hẹp, ít phương tiện qua lại, chủ nhân chiếc xe có việc gấp nên trong ngày vui cũng nên hoan hỉ cho qua.

Xác nhận với phóng viên Dân trí, bà L.T.T. (trú xã Vĩnh Tường, Nghệ An) cho biết, clip nói trên được ghi lại vào trưa 23/2 (mùng 6 Tết nguyên đán Bính Ngọ), sau đám cưới của chị T.P.T. (con gái bà T.).

Sáng cùng ngày, đoàn xe dâu xuất phát từ nhà cô dâu ở xã Vĩnh Tường đến địa điểm tổ chức lễ cưới tại nhà chú rể H.H. (xã Đô Lương, Nghệ An). Sau bữa tiệc trưa, đoàn nhà gái ra về. Tuy nhiên, lúc này xe khách chở đoàn không thể di chuyển do vướng một ô tô con đậu chắn ngang đường ở phía trước.

Nhóm người hợp sức dịch chuyển ô tô để lấy lối cho xe khách di chuyển qua (Ảnh cắt từ clip).

“Khách lên ô tô ngồi chờ, chúng tôi cũng đã nhờ loa đám cưới thông báo cho vị chủ xe nói trên nhưng không thấy họ ra, cũng có thể là do đám cưới mở nhạc to nên họ không nghe thấy.

Chờ gần một tiếng cũng không thấy chủ xe ra nên một số anh em, bạn bè phía nhà gái chúng tôi quyết định xúm lại, dịch xe sang một bên, đủ lối cho xe khách đi qua”, bà T. thông tin.

Khi đọc bình luận cho rằng việc tự ý di chuyển xe nếu gây ra hư hỏng cho phương tiện có thể dính dáng đến một số tình huống pháp lý, bà T. tỏ ra lo lắng. Mẹ cô dâu cũng mong chủ ô tô nói trên thông cảm nếu hành động của đoàn nhà gái có gây ra sự bất tiện nào.

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 26/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Viết Linh (SN 1985, trú tại phường Thành Sen, Hà Tĩnh) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Sáng 18/2 (mùng 2 Tết nguyên đán), ông Linh đậu xe choán hết hơn một nửa lối đi vào ngõ, khiến ô tô khác không thể di chuyển qua. Khi được tài xế P.A.T. đề nghị ông Linh di chuyển xe để phương tiện đi qua, hai bên xảy ra tranh luận.

Ông Linh không di chuyển chiếc xe đang đậu chắn ngõ mà còn mang một ô tô khác đến đậu phía sau xe anh T.. Người đàn ông này còn khoe khoang mối quan hệ, cho biết bản thân có nhiều xe và thách thức “phạt 100 triệu cũng không sao”. Vụ việc chỉ được giải quyết khi lực lượng chức năng có mặt.

Vụ việc sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.