Nutifood nhận giải thưởng “Dự án CSR truyền cảm hứng” với dự án cầu đi bộ nghìn tỷ

Với chủ đề “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”, giải thưởng WeChoice Awards năm 2025 nhấn mạnh vào việc lan tỏa các giá trị tử tế, nhân văn và bền vững, khuyến khích cộng đồng cùng nhau kiến tạo tương lai.

Trong số các hạng mục, “Dự án CSR Truyền cảm hứng” nổi bật như một điểm hội tụ của những sáng kiến cộng đồng đến từ doanh nghiệp. CSR (Corporate Social Responsibility - trách nhiệm xã hội doanh nghiệp) vốn được hiểu là sự chủ động của doanh nghiệp trong việc đóng góp cho cộng đồng thông qua những hoạt động mang lại giá trị tích cực.

Cùng với sự phát triển của khái niệm phát triển bền vững, nhiều doanh nghiệp hiện nay đã mở rộng CSR thành những dự án dài hạn, có tính kiến tạo, nhằm tạo ra tác động sâu rộng và lâu dài cho xã hội.

Việc Nutifood được vinh danh cho thấy CSR tại Việt Nam đang bước sang một giai đoạn mới, nơi doanh nghiệp cùng đồng hành cùng chính quyền và xã hội để kiến tạo các giá trị bền vững cho cộng đồng.

Trong lễ trao giải WeChoice Awards 2025, Nutifood được vinh danh ở hạng mục “Dự án CSR Truyền cảm hứng” với công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Ông Trần Bảo Minh (giữa) - Phó chủ tịch HĐQT của Nutifood đại diện nhận giải (Ảnh: Nutifood).

Dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn do Nutifood tài trợ toàn bộ vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước - biểu tượng gắn liền với đặc trưng sông nước Nam Bộ, tạo nên một công trình vừa hiện đại vừa giàu bản sắc văn hóa. Khi hoàn thành, cầu sẽ kết nối Bến Bạch Đằng với khu đô thị Thủ Thiêm, mở ra thêm một trục đi bộ ven sông ngay trung tâm TPHCM.

Với người dân, đây sẽ là không gian để dạo mát, gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động cộng đồng, trở thành một khoảng thở giữa nhịp sống đô thị. Với thành phố, công trình góp phần mở rộng quỹ không gian công cộng, tăng kết nối giữa các khu vực và bổ sung vào hệ sinh thái giao thông xanh.

Theo chủ đầu tư, tính đến nay, dự án đã vượt mốc 50% khối lượng thi công, nhiều hạng mục chính đạt tiến độ và dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2026. Cây cầu nối liền hai bờ sông là một biểu tượng của sự kết nối giữa quá khứ và tương lai, giữa doanh nghiệp và cộng đồng, giữa trách nhiệm xã hội và sự phát triển đô thị.

Đại diện Nutifood tại sự kiện (Ảnh: Nutifood).

Trước khi tạo dấu ấn với cầu đi bộ lá dừa nước, Nutifood thường xuyên đồng hành cùng các chương trình dinh dưỡng học đường, hỗ trợ trẻ em suy dinh dưỡng, tài trợ cho các hoạt động thể thao cộng đồng và triển khai nhiều dự án chăm sóc sức khỏe.

Những sáng kiến này cho thấy Nutifood không chỉ tập trung vào sản phẩm kinh doanh mà còn đặt trọng tâm vào việc nâng cao chất lượng sống của cộng đồng.

Việc đầu tư vào một công trình hạ tầng công cộng quy mô lớn như cầu đi bộ qua sông Sài Gòn là bước tiến mới, thể hiện tầm nhìn dài hạn của Nutifood trong việc gắn CSR với sự phát triển đô thị.

Đây là minh chứng cho cách doanh nghiệp có thể mở rộng phạm vi trách nhiệm xã hội, từ chăm sóc sức khỏe cộng đồng sang kiến tạo không gian sống và hạ tầng đô thị.

Dự án cầu đi bộ hứa hẹn mở ra những tác động sâu rộng về kinh tế - xã hội và trở thành biểu tượng cho cách doanh nghiệp đồng hành cùng cộng đồng (Ảnh: Nutifood).

Giải thưởng WeChoice Awards 2025 dành cho Nutifood là sự ghi nhận cho một công trình hạ tầng, là lời khẳng định rằng CSR có thể trở thành một chiến lược dài hạn, gắn liền với sự phát triển của doanh nghiệp và cộng đồng.

Cầu đi bộ lá dừa nước được xem như một tài sản chung của thành phố, mang giá trị sử dụng lâu dài, góp phần định hình diện mạo đô thị hiện đại, tăng tính kết nối và hướng đến một TPHCM đáng sống hơn trong tương lai.