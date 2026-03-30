Nuốt phải đinh khi ăn kem, 8 năm sau người phụ nữ Mỹ được nhận 368 tỷ đồng

Theo phán quyết của bồi thẩm đoàn tại hạt Brevard, chuỗi cửa hàng Bruster's Real Ice Cream phải chịu trách nhiệm vì đã phục vụ món tráng miệng bị nhiễm dị vật cho bà Brandy Buckley. Vụ kiện được nộp từ năm 2019 nhưng mới được đưa ra xét xử trong tháng này.

Sự việc xảy ra ngày 11/9/2018, khi bà Buckley đưa hai con đến một cửa hàng kem tại thành phố Palm Bay. Trong lúc ăn kem ốc quế vị bơ hồ đào, bà bất ngờ cảm thấy có vật lạ trong miệng.

Chiếc đinh trong cây kem (Ảnh: NDTV).

Theo luật sư của nguyên đơn, bà đã vô tình nuốt phải một số mảnh kim loại. “Cô ấy cắn một miếng lớn và nuốt nhanh. Có cảm giác lạ nhưng nghĩ đó là hạt hồ đào”, luật sư Scott Alpizar cho biết.

Sau đó, bà Buckley phải nhập viện. Kết quả chụp X-quang cho thấy trong cơ thể có kim loại, bao gồm ít nhất một chiếc đinh. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật để lấy dị vật, tuy nhiên không thể loại bỏ hoàn toàn, khiến bà tiếp tục gặp vấn đề sức khỏe kéo dài.

Các luật sư của bà Buckley đã trình lên tòa hình ảnh phần kem còn lại cùng chiếc đinh làm bằng chứng. Sau khi xem xét, bồi thẩm đoàn đã ra phán quyết có lợi cho người mẹ hai con.

Đại diện phía nguyên đơn cho rằng vụ việc là lời cảnh báo về an toàn thực phẩm. “Rất khó hiểu khi kim loại có thể xuất hiện trong kem. Dù tin tưởng các thương hiệu lớn đến đâu, sai sót vẫn có thể xảy ra và người tiêu dùng cần cẩn trọng”, luật sư Scott Alpizar nói.

Luật sư cho biết thân chủ của ông biết ơn bồi thẩm đoàn vì đã xem xét kỹ lưỡng các bằng chứng. “Phán quyết này phản ánh mức độ nghiêm trọng của tổn hại mà khách hàng của chúng tôi phải chịu, đồng thời đảm bảo trách nhiệm được thực thi ở mọi cấp độ”, ông nhấn mạnh.

Hồi đầu năm, một vụ việc tương tự cũng từng gây xôn xao dư luận tại Thượng Hải, khi một thực khách phát hiện lưỡi câu cùng đoạn dây dài khoảng 30cm trong món ăn tại nhà hàng Yu Waitan - địa điểm đạt một sao Michelin.

Cụ thể, tối 3/1, trong lúc thưởng thức món “cá đuôi xanh hấp củ cải muối”, vị khách bất ngờ kéo ra từ phần thịt cá một chiếc lưỡi câu còn nguyên, kèm dây câu mắc sâu bên trong. Món ăn này có giá tới 898 tệ (khoảng 3,3 triệu đồng), cao hơn mức chi tiêu trung bình tại nhà hàng.

Lưỡi câu lẫn trong món ăn tại nhà hàng ở Trung Quốc (Ảnh: Chụp màn hình).

Sau sự cố, phía nhà hàng đã xin lỗi và miễn phí toàn bộ hóa đơn hơn 6.000 tệ (khoảng 22 triệu đồng) cho bàn ăn. Tuy nhiên, lời giải thích cho rằng nguyên nhân do “cá nhỏ nên không phát hiện lưỡi câu khi sơ chế” nhanh chóng vấp phải nghi ngờ từ dư luận, khi nhiều ý kiến chỉ ra loại lưỡi câu này thường dùng để bắt cá lớn.

Vụ việc thu hút hơn 100 triệu lượt xem trên mạng xã hội Trung Quốc, khiến nhiều người đặt dấu hỏi về quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm, ngay cả tại những nhà hàng cao cấp đạt chuẩn quốc tế.