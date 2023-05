Nữ trung úy Hà Nội hoãn cưới giành HCV 7 môn phối hợp khó nhất SEA Games

Ngày 14/5, trở về sau khi giành tấm huy chương vàng (HCV) nội dung 7 môn phối hợp tại SEA Games 32, Trung úy Nguyễn Linh Na (Trung tâm Thể dục thể thao Quân đội) nhận được nhiều lời chúc mừng từ người thân, bạn bè và đồng đội.

Bảy môn phối hợp vốn là nội dung khó bậc nhất của điền kinh nữ. Các vận động viên tham gia tranh tài trong 2 ngày và phải hoàn thành chạy 100m rào, nhảy cao, đẩy tạ, chạy 200m, nhảy xa, ném lao và chạy 800m.

Nguyễn Linh Na tại SEA Games 32 (Ảnh: L. N).

Chia sẻ với Dân trí, Linh Na cho biết, ngay khi hoàn thành môn thi đấu cuối cùng trong số 7 môn phối hợp và biết rằng mình đã giành được HCV, người đầu tiên cô gọi điện chia sẻ niềm vui là chồng sắp cưới - anh Trần Bích Ánh.

"Tôi đã cố gắng hết sức và rất xúc động khi bảo vệ được HCV. Có được thành tích này, ngoài sự cố gắng của bản thân, sự dìu dắt tận tình của ban huấn luyện, tôi còn nhận được sự thông cảm và ủng hộ của chồng sắp cưới và gia đình. Anh đã đồng ý hoãn đám cưới để tôi có thể tập trung cho SEA Games lần này", Linh Na cho hay.

Nữ trung úy tham gia thi đấu 7 bộ môn phối hợp (Ảnh: NVCC).

Nữ vận động viên và bạn trai cũng là quân nhân chuyên nghiệp yêu nhau đã hơn 8 năm. Năm 2023 này, cặp đôi quyết định tổ chức hôn lễ. Đầu năm nay, gia đình bạn trai đi xem ngày và dự định tổ chức đám cưới cho cặp đôi vào cuối tháng 3/2023.

Mong ngóng ngày hạnh phúc đã lâu, Linh Na vô cùng vui mừng khi đám cưới của mình đang đến rất gần. Tuy nhiên, nữ vận động viên xinh đẹp không khỏi lo lắng khi chỉ hai tháng sau đó sẽ là thời điểm diễn ra đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Sau khi suy nghĩ, cô quyết định bàn với bạn trai sẽ hoãn đám cưới để có thể tập trung toàn lực cho luyện tập và thi đấu.

Linh Na và bạn trai quyết định hoãn cưới để tập trung luyện tập, thi đấu (Ảnh: N. L. N).

"Nếu tổ chức đám cưới vào cuối tháng 3, tôi sẽ mất nhiều thời gian chuẩn bị. Thời gian tập luyện bị ảnh hưởng, tinh thần không tránh khỏi phân tâm. May mắn quyết định hoãn cưới của tôi được bạn trai và gia đình đôi bên ủng hộ", nữ vận động viên nói.

Hai gia đình sau đó thống nhất chờ Linh Na hoàn thành kỳ thi đấu tại SEA Games 32 mới bàn tính kế hoạch cưới xin. Mục tiêu là để nữ vận động viên có tinh thần thoải mái nhất cống hiến cho thể thao nước nhà.

Trước SEA Games 32, Linh Na là đương kim vô địch của bộ môn này. Dù đã bảo vệ thành công HCV nhưng nữ trung úy tự nhận thành tích của bản thân tại SEA Games lần này không bằng kỳ đại hội được tổ chức tại Việt Nam năm ngoái. Lý do một phần do cô gặp chấn thương trước khi sang Campuchia, một phần là do thời tiết tại nước chủ nhà quá nắng nóng.

"Trước khi lên đường thi đấu, tôi không may gặp một số chấn thương. Tôi nghĩ chắc mình sẽ không giữ được HCV nên cũng không tự tạo áp lực cho mình. Vào sân thi đấu, có bao nhiêu sức tôi dùng bấy nhiêu. May mắn là nhờ tinh thần thoải mái, tôi hoàn thành tốt các phần thi với điểm số cao.

Nguyễn Linh Na sinh năm 1997, hiện đang là trung úy, quân nhân chuyên nghiệp (Ảnh: N. L. N).

Nội dung tôi cảm thấy khó khăn nhất là phần thi đấu cuối cùng - chạy 800m khi đối thủ người Philippines dẫn trước, còn mình lúc đầu tụt xuống vị trí thứ 4. Nếu thi đấu không tốt, tôi sẽ bị tuột mất HCV nên khá căng thẳng. Tôi đành dùng hết sức, bám sát đối thủ. Kết thúc 2 ngày thi đấu, tôi đã bảo vệ được HCV với tổng điểm 5.403", Linh Na nhớ lại.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở Hòa Bình, Linh Na sớm bộc lộ khả năng thể thao vượt trội những năm học cấp 2. Cô được nhà trường cho tham gia các giải điền kinh ở huyện, tỉnh và đều giành giải nhất.

Nguyễn Linh Na sau đó được Trung tâm Thể dục thể thao Quân đội (Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu) tuyển chọn, đào tạo trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Cô tham gia nhiều giải đấu trong nước và khu vực. Sáu năm liên tiếp, Linh Na giành HCV giải vô địch quốc gia 7 môn điền kinh phối hợp.

Linh Na chia sẻ, dù đã tham gia nhiều giải đấu nhưng kỷ niệm đáng nhớ nhất của cô là kỳ SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam.

Nhan sắc xinh đẹp của nữ vận động viên (Ảnh: L. N).

Khi thi đấu, cô không được đánh giá cao bằng nhà vô địch ở SEA Games 30. Tuy nhiên, nữ trung úy sau đó gây bất ngờ khi giành chiến thắng. Thành tích của Linh Na giúp Việt Nam giải cơn khát HCV SEA Games nội dung này sau 17 năm kể từ khi đàn chị Nguyễn Thị Thu Cúc chiến thắng ở các kỳ SEA Games năm 2003, 2005.

"Tấm HCV đó không chỉ ý nghĩa với điền kinh Việt Nam nói chung mà với bản thân tôi đó cũng là một dấu mốc đáng nhớ. Tôi vô cùng tự hào, hạnh phúc khi nhìn thấy lá cờ Việt Nam được kéo lên vị trí cao nhất. Đặc biệt, người kéo lá cờ phía sau lại chính là anh Ánh, bạn trai tôi. Tôi càng thêm xúc động khi được một người quan trọng cùng chia sẻ niềm vui trong thời khắc chiến thắng", Nguyễn Linh Na chia sẻ.