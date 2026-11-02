Từ chuyến du lịch đầu tiên tới quyết định sống ở Việt Nam

Bà Barbara Turci là kiến trúc sư đến từ Rimini - thành phố thuộc vùng Emilia-Romagna, nằm bên bờ biển Adriatic của Italia. Thành phố nổi tiếng với những bãi biển và ngành du lịch biển, cũng là vùng đất có hơn 2.000 năm lịch sử, từ thời La Mã đến thời Phục hưng.

Vẻ đẹp của thành phố Rimini (Ảnh: WK).

Cuối tháng 12/2025, bà lần đầu đặt chân đến Việt Nam. Trước chuyến đi, nữ kiến trúc sư đã tìm hiểu một phần lịch sử đất nước và dành sự ngưỡng mộ cho nghị lực của người dân Việt Nam trong hành trình vượt qua những mất mát, đau thương của chiến tranh, tái thiết và hướng tới tương lai.

Bộ phim “Mưa đỏ” là một trong những tác phẩm khiến bà xúc động và từng xem lại nhiều lần. Điều này thôi thúc bà được tận mắt khám phá đất nước hình chữ S.

Trong chuyến đi lần này, bà lần lượt ghé thăm Hà Nội, vịnh Hạ Long, Ninh Bình, Vườn quốc gia Cúc Phương, Đà Nẵng và Hội An. Tuy nhiên, điều Barbara tìm kiếm không chỉ là những điểm đến nổi tiếng hay những bức ảnh lưu niệm.

Nữ kiến trúc sư (tóc trắng) trong chuyến đi tới Hạ Long (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Việt Nam khiến tôi xúc động nhiều hơn những gì mình từng hình dung. Khi trở về Italy, tôi thấy thôi thúc muốn quay lại, lần này không chỉ để du lịch mà để thử sống tại đây”, bà chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Tháng 7 năm nay, nữ kiến trúc sư trở lại Việt Nam với mục đích trải nghiệm cuộc sống lâu dài. Bà bắt đầu hành trình tại TPHCM, ghé thăm địa đạo Bến Dược và Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh.

Những địa điểm này giúp bà hiểu rõ hơn những khó khăn mà người dân Việt Nam đã trải qua, sức chịu đựng của các gia đình và những hậu quả chiến tranh để lại qua nhiều thế hệ.

Sau đó, bà chuyển đến Đà Nẵng. Bà chọn thành phố này vì đây là nơi có sự cân bằng rất dễ chịu giữa nhịp sống hiện đại, thiên nhiên và chất lượng cuộc sống.

“Sinh ra và lớn lên ở Rimini, tôi luôn có tình cảm đặc biệt với biển. Ở Đà Nẵng, tôi tìm lại được sự gần gũi ấy, nhưng trong một môi trường hoàn toàn khác với cảnh quan nhiệt đới và thiên nhiên vô cùng phong phú”, bà cho biết.

Hiện bà sinh sống tại khu vực Hải Châu. Barbara chọn nơi này vì muốn tìm hiểu nhịp sống thường ngày của người dân địa phương, thay vì chỉ trải nghiệm ở những khu vực chủ yếu phục vụ khách du lịch.

Việc chuyển từ một chuyến du lịch sang cuộc sống thường ngày cũng khiến bà phải tính toán những khoản chi tiêu cụ thể. Theo thống kê cá nhân, mỗi tháng nữ kiến trúc sư chi khoảng 25,4 triệu đồng cho các nhu cầu sinh hoạt tại Đà Nẵng.

Bà hiện sinh sống tại Đà Nẵng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cụ thể, riêng tiền thuê căn hộ khoảng 17 triệu đồng, phí quản lý chung cư và phí gửi xe đạp hơn 1 triệu đồng. Các khoản còn lại gồm 1,5 triệu tiền điện nước, tiện ích sinh hoạt; 2,3 triệu đồng cho thực phẩm; 2 triệu đồng chi phí đi lại và 1,5 triệu đồng là khoản chi tiêu cá nhân.

Như vậy, riêng tiền thuê nhà đã chiếm phần lớn ngân sách hàng tháng của nữ kiến trúc sư. Mức chi trên chưa bao gồm các khoản phát sinh cho du lịch, chăm sóc y tế và bảo hiểm sức khỏe.

Vị khách người Italy cho rằng, không nên mặc định Việt Nam là nơi có chi phí sinh hoạt giá rẻ. Mức sống còn phụ thuộc vào từng khu vực và lựa chọn cá nhân.

Lấy Rimini làm mốc so sánh, bà cho biết, giá thuê một căn hộ ở khu vực trung tâm của Hải Châu có thể tương đương căn hộ tại trung tâm thành phố quê hương.

Một số bất động sản gần bãi biển Mỹ Khê thậm chí có giá cao hơn những căn hộ có đặc điểm tương tự tại các khu vực ven biển Rimini.

Bà cũng yêu thích thiên nhiên tại bán đảo Sơn Trà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong khi đó, những khoản chi như ăn uống tại quán địa phương, đi lại và nhiều dịch vụ thường ngày nhìn chung thấp hơn so với mức bà từng trả ở quê nhà.

Với cuộc sống thường ngày, bà thường mua thực phẩm và đồ dùng tại siêu thị, trung tâm thương mại vì thấy thuận tiện. Bà thích tự nấu ăn nhưng cũng thường xuyên thưởng thức các món tại nhà hàng địa phương.

Dù đã tính toán khá cụ thể ngân sách sinh hoạt, nữ kiến trúc sư khẳng định, chi phí không phải lý do khiến bà quyết định đến Việt Nam.

“Tôi không chọn sống ở Việt Nam vì lý do kinh tế. Quyết định của tôi xuất phát từ tình yêu dành cho đất nước này, lịch sử, văn hóa và con người nơi đây. Tôi chọn Việt Nam, đơn giản vì đó là đất nước này”, bà bộc bạch.

Học tiếng Việt, yêu lịch sử và mong muốn đóng góp cho Đà Nẵng

Cuộc sống hằng ngày của Barbara tại Đà Nẵng khá giản dị. Bà dành thời gian học tiếng Việt, đi dạo dọc sông Hàn, đạp xe, tự nấu ăn và làm những công việc thường ngày trong nhà.

Một trong những địa điểm bà yêu thích nhất là bán đảo Sơn Trà. Những cánh rừng, cảnh quan tự nhiên và sự hiện diện của nhiều loài động vật khiến nơi đây trở thành điểm đến đặc biệt với nữ kiến trúc sư vốn yêu động vật và quan tâm đến việc bảo tồn các loài hoang dã.

Nữ kiến trúc sư chụp ảnh cùng các nhân viên đoàn tàu tới Quảng Trị (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Bà cũng thích sông Hàn, những cây cầu rực rỡ ánh đèn và các không gian công cộng nơi người dân thường tụ họp vào buổi tối.

Bữa ăn của bà cũng mang đậm hương vị Việt, với phở bò, phở gà, bánh mì và đặc biệt là hải sản tươi của Đà Nẵng như cá, tôm, cua, ghẹ - thứ bà coi là một trong những nét đặc sắc nhất của thành phố. Ly cà phê phin cũng đã trở thành thói quen mỗi ngày của vị khách.

Không chỉ muốn hòa nhập bằng việc tìm hiểu các dịch vụ hay thói quen sinh hoạt, Barbara còn chủ động học tiếng Việt. Bà bắt đầu tự học từ tháng 10/2025, trước cả chuyến đi đầu tiên đến Việt Nam. Hiện bà vẫn cố gắng dành thời gian mỗi ngày để trau dồi ngôn ngữ.

Nữ kiến trúc sư thừa nhận tiếng Việt là ngôn ngữ đặc biệt khó đối với người Italy, nhất là cách phát âm và hệ thống thanh điệu. Tuy nhiên, bà xem việc học tiếng Việt là một phần thiết yếu trong hành trình hòa nhập.

“Tôi không muốn lúc nào người Việt cũng phải thích nghi với tôi bằng cách nói tiếng Anh. Tôi muốn chính mình là người nỗ lực học ngôn ngữ của họ”, Barbara chia sẻ.

Cùng với việc học ngôn ngữ mới, âm nhạc là người bạn đồng hành suốt quá trình. Tình yêu âm nhạc cũng gắn với một trải nghiệm đặc biệt của nữ du khách trong chuyến đi qua Quảng Trị hồi tháng 9 vừa qua.

Thời điểm đó, bà trải nghiệm hành trình trên chuyến tàu du lịch nối Huế với Phong Nha. Khi được mời hát, bà đã chọn ca khúc “Còn gì đẹp hơn” của ca sỹ Nguyễn Hùng.

Việc chọn ca khúc này không phải ngẫu nhiên. Barbara đang trên đường đến thăm Thành cổ Quảng Trị và sông Thạch Hãn, những địa danh gắn liền với lịch sử chiến tranh Việt Nam và câu chuyện được tái hiện trong bộ phim “Mưa đỏ” của nữ đạo diễn Đặng Thái Huyền.

Trong chuyến đi này, vị khách người Italy còn chuẩn bị các lễ vật tới dâng đài tưởng niệm, thắp hương và mặc niệm cho những chiến sĩ đã hy sinh.

"Tôi muốn bày tỏ lòng thành kính với những chiến sĩ trẻ đã nằm lại nơi đây. Đó là những người không có cơ hội được chứng kiến nền hòa bình mà họ từng chiến đấu để giành lấy", bà bộc bạch.

Chuyến thăm sông Thạch Hãn cũng để lại trong bà nhiều suy ngẫm. Khi nghĩ đến những sinh mạng trẻ tuổi đã nằm lại dưới dòng sông, Barbara càng thấm thía giá trị của việc gìn giữ ký ức lịch sử.

Bà cho rằng, tưởng nhớ quá khứ không có nghĩa nuôi dưỡng lòng thù hận, mà là bày tỏ lòng tri ân đối với những người đã chịu đau thương và hiểu được hòa bình, tự do quý giá đến nhường nào.

Mong góp sức cho đất nước mình yêu

Là người có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc và kỹ thuật xây dựng, bà Barbara đặc biệt quan tâm đến sự phát triển đô thị của Đà Nẵng.

Với con mắt của một kiến trúc sư, bà nhận thấy Đà Nẵng sở hữu nhiều công trình hạ tầng, những tòa nhà mới cùng những thay đổi diễn ra từng ngày.

“Điều tôi trân trọng nhất là được sống trong một môi trường đô thị hiện đại mà vẫn gần gũi với biển và thiên nhiên. Qua từng tuần, những con đường, địa điểm ban đầu còn xa lạ dần trở thành một phần trong thói quen và kỷ niệm của tôi”, bà nói.

Trong sự nghiệp, bà từng tham gia thiết kế công trình dân dụng, hạ tầng giao thông đường bộ, cầu và công trình địa kỹ thuật. Nữ kiến trúc sư hy vọng có thể mang những kiến thức, kinh nghiệm tích lũy được để đóng góp cho Việt Nam.

"Tôi rất hài lòng với cuộc sống ở Đà Nẵng. Tôi không xem đây là điểm kết thúc sự nghiệp, mà là khởi đầu của một chương mới, nơi tôi có thể kết hợp kinh nghiệm nghề nghiệp với tình cảm gắn bó sâu sắc dành cho đất nước này”, bà chia sẻ.

Từ một du khách muốn tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, nữ kiến trúc sư đến từ bờ biển Adriatic giờ đang từng ngày học cách gọi Việt Nam là nhà.