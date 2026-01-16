Nữ bác sĩ xinh đẹp: Sáng khám bệnh, tối làm HLV gym, cuối tuần mẫu ảnh

“72 tiếng một ngày” của nữ bác sĩ

Nhìn vào công việc dày đặc của bác sĩ Nguyễn Thị Minh Ánh (SN 2000, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên, trước đây là tỉnh Thái Bình), không ít người bình luận đùa rằng cô ắt hẳn phải có “72 tiếng một ngày”.

Một ngày của cô thường bắt đầu từ 7h sáng và kết thúc lúc 17h tại bệnh viện với vai trò bác sĩ khoa Nội của một bệnh viện công ở Hưng Yên.

Rời khỏi bệnh viện, cô dành khoảng 45 phút đến một tiếng để tự tập luyện, sau đó tiếp tục nhận khách với vai trò huấn luyện viên gym cá nhân.

Ngoài giờ làm việc tại bệnh viện, Minh Ánh còn kiêm nhiệm vai trò người mẫu ảnh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cuối tuần, nếu không vướng lịch trực hay các buổi hội thảo nâng cao chuyên môn, Minh Ánh lại xuất hiện trong những buổi chụp ảnh mẫu hoặc đảm nhiệm vai trò VJ (dẫn chương trình video) cho các kênh mạng xã hội giới thiệu sản phẩm truyền thống và du lịch của quê hương.

Dù tham gia nhiều lĩnh vực khác nhau, Minh Ánh khẳng định các công việc sáng tạo nội dung hay làm mẫu ảnh luôn được xếp ở vị trí ưu tiên thấp hơn.

Bác sĩ vẫn là công việc được Minh Ánh đặt ở vị trí ưu tiên hàng đầu, bởi ngay từ khi còn nhỏ, cô đã nuôi dưỡng niềm yêu thích với ngành y và mong muốn có thể trực tiếp chăm sóc, giúp những người thân yêu cũng như cộng đồng xung quanh sống khỏe mạnh hơn mỗi ngày.

Minh Ánh cho biết công việc bác sĩ luôn được đặt ở vị trí ưu tiên hàng đầu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhiều năm sau, khi đã khoác lên mình chiếc áo blouse trắng và làm việc trong môi trường bệnh viện nghiêm ngặt, nữ bác sĩ trẻ cho biết động lực ban đầu ấy vẫn không thay đổi.

“Công việc bác sĩ vẫn là trung tâm trong mọi lựa chọn của tôi. Những vai trò còn lại chỉ được thực hiện khi không ảnh hưởng đến chuyên môn”, nữ bác sĩ chia sẻ.

Nối dài mục tiêu nghề y

Nhớ lại quãng thời gian đầu học đại học, Minh Ánh cho biết sức khỏe của bản thân từng sa sút rõ rệt do áp lực học tập kéo dài và thói quen sinh hoạt thiếu khoa học. Từ những trăn trở đó, cô nhận ra rằng muốn giúp người khác nâng cao sức khỏe trong vai trò bác sĩ, trước hết bản thân phải đủ khỏe, đủ bền để theo đuổi nghề y lâu dài.

Từ đó, cô bắt đầu tập luyện, rồi trở thành huấn luyện viên gym cá nhân. Kiến thức y khoa giúp Minh Ánh không chỉ hướng dẫn tập luyện mà còn tư vấn dinh dưỡng, sinh hoạt phù hợp với từng thể trạng khách hàng, kể cả những người có bệnh lý.

Việc tập gym không chỉ giúp Minh Ánh sở hữu thể trạng săn chắc, khỏe mạnh mà còn mở ra cho cô một nguồn thu nhập từ công việc huấn luyện viên cá nhân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chính điều này khiến công việc huấn luyện viên không chỉ là nghề tay trái mà là tiếp nối mục tiêu nâng cao sức khỏe của cô.

Sau một thời gian gắn bó với gym, sức khỏe và vóc dáng của Minh Ánh cải thiện rõ rệt, đồng thời mang lại cho cô nguồn năng lượng tích cực và sự tự tin lớn hơn.

Từ sự thay đổi ấy, nữ bác sĩ trẻ quyết định đăng ký tham gia cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Y Dược Thái Bình 2023 và giành danh hiệu Best Face (Thí sinh có gương mặt đẹp nhất). Cũng từ đó, Minh Ánh bắt đầu nhận được lời mời trở thành gương mặt đại diện cho một phòng khám da liễu.

Nữ bác sĩ trẻ sải bước tự tin khi tham gia cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Y Dược Thái Bình 2023 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Song song với gym, Minh Ánh cũng thử sức với nghề mẫu ảnh theo lời mời quen biết và các sự kiện trong tỉnh. Dù không làm chuyên nghiệp, công việc này giúp cô mở rộng kết nối, đồng thời mang hình ảnh hiện đại đến với những sản phẩm địa phương, như dự án chụp ảnh với bánh nhãn Hải Hậu - một món ăn đặc sản.

Minh Ánh trong dự án quảng bá đặc sản bánh nhãn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Việc một bác sĩ xuất hiện trong vai trò người mẫu ảnh hay nhà sáng tạo nội dung từng khiến Minh Ánh không ít lần băn khoăn.

Cô lo ngại hình ảnh người làm nghề y vốn gắn với sự nghiêm túc, chỉn chu có thể bị nhìn nhận khác đi, trong khi ở chiều ngược lại, xã hội ngày càng đặt kỳ vọng bác sĩ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có thể linh hoạt, đa năng trong nhiều vai trò.

Tuy nhiên, Minh Ánh thẳng thắn: “Khi ở bệnh viện, tôi luôn giữ đúng mực, nghiêm túc. Khi rời vai trò ấy, tôi không cần phải thu mình lại, miễn là vẫn giữ được phong thái lịch sự, không vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp”.

Cô cũng tự đặt giới hạn rõ ràng cho mình như không nhận chụp ảnh cưới, không nhận những công việc người mẫu mang hơi hướng quá gợi cảm hay chủ đề nhạy cảm.

Việc làm mẫu ảnh giúp Minh Ánh hóa thân trong nhiều phong cách khác nhau (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Tôi không thể làm hết tất cả mọi lúc, nhưng nếu biết sắp xếp thứ tự ưu tiên, ngày hôm đó vẫn hoàn thành tốt công việc chuyên môn, tập luyện và những việc linh hoạt khác thì đó là ngày hiệu quả”, Minh Ánh chia sẻ.

Dù không tiết lộ con số cụ thể, Minh Ánh cho biết việc có thêm hai công việc tay trái đã giúp tình hình tài chính của cô cải thiện rõ rệt.

Quan trọng hơn, theo nữ bác sĩ, những trải nghiệm ngoài phòng khám mang lại cho cô cảm giác chủ động và nhiều năng lượng tích cực, giúp cuộc sống không bị bó hẹp trong một khuôn mẫu cố định.

Ngoài công việc, Minh Ánh luôn dành thời gian chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, coi đó là nền tảng để theo đuổi nhiều vai trò khác nhau (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Độc lập trong công việc, nhưng Minh Ánh không đi một mình. Chồng cô luôn là người ủng hộ nhiệt tình. Theo tiết lộ, anh không chỉ là bạn đời, mà còn là trợ lý, quản lý, đầu bếp, tài xế cho cô trong nhiều tình huống.

“Chồng tôi chưa bao giờ coi tôi như một đóa hoa trong tủ kính mà anh luôn muốn tôi được sống như một cánh chim tự do trên bầu trời của mình và anh sẽ đồng hành cùng tôi”, Minh Ánh kể.

Cô cho biết, mỗi khi cảm thấy quá tải, cô lựa chọn trở về bên gia đình để tái tạo năng lượng, bởi với nữ bác sĩ, sức khỏe tinh thần luôn quan trọng hơn bất kỳ lịch làm việc dày đặc nào.

Khi được hỏi về lời nhắn gửi tới các bạn trẻ đang loay hoay giữa đam mê, sự nghiệp và đời sống cá nhân, Minh Ánh khẳng định: “Hãy tìm một người để yêu và được yêu. Khi đồng hành cùng nhau, các bạn sẽ làm được mọi thứ”.