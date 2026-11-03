Chương trình vẫn đang tiếp tục diễn ra đến hết ngày 30/11 với hàng nghìn phần quà hấp dẫn chờ đón người tiêu dùng trên toàn quốc.

Nippon Paint cùng đại lý Sơn Khải An tại TPHCM trao giải cho khách hàng Trần Minh Luôn (Ảnh: Nippon Paint).

Trọn vẹn niềm vui ngày hoàn thiện tổ ấm

Mỗi ngôi nhà được hoàn thiện đều gắn với kỳ vọng về không gian sống tốt đẹp hơn. Thấu hiểu điều đó, Nippon Paint (Việt Nam) gửi gắm lời tri ân qua chương trình “Tô điểm tổ ấm, mở lộc đón quà”, mang đến cơ hội nhận các phần quà giá trị cho người tiêu dùng. Những hình ảnh trao giải đợt 1 đã ghi lại trọn vẹn niềm vui trúng thưởng và lan tỏa không khí hào hứng của chương trình.

Nippon Paint cùng đại lý Tiến Hợi tại TP Hà Nội trao giải cho khách hàng Nguyễn Thị Hằng (Ảnh: Nippon Paint).

Dù là những món quà phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày hay các phần thưởng giá trị lớn, mỗi kết quả trúng thưởng đều mang đến niềm hạnh phúc nhỏ trong hành trình xây dựng không gian sống. Đây cũng là dịp để Nippon Paint gửi lời cảm ơn chân thành đến người tiêu dùng đã luôn tin tưởng lựa chọn thương hiệu.

Nippon Paint cùng Đại lý Tích Đạt tại Hà Nội trao giải cho khách hàng Nguyễn Thị Đào Liễu (Ảnh: Nippon Paint).

Là một trong những khách hàng may mắn đầu tiên, chị Nguyễn Thị Đào Liễu chia sẻ: “Tôi khá bất ngờ khi biết mình trúng thưởng. Ban đầu, tôi tham gia với tâm lý thử vận may khi mua sơn cho gia đình, nên khi nhận được phần quà, tôi cảm thấy rất vui. Đây là kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình hoàn thiện ngôi nhà của mình”.

Chặng đường may mắn vẫn còn kéo dài đến hết ngày 30/11. Người tiêu dùng trên toàn quốc có cơ hội sở hữu những phần quà giá trị tiếp theo khi chọn mua các sản phẩm sơn Nippon Paint hợp lệ tại hệ thống đại lý áp dụng chương trình.

Tô điểm tổ ấm, mở lộc đón quà

Triển khai từ ngày 9/9 đến hết ngày 30/11, chương trình “Tô điểm tổ ấm, mở lộc đón quà” được Nippon Paint (Việt Nam) tổ chức trên phạm vi toàn quốc, dành cho người tiêu dùng mua các sản phẩm sơn thuộc danh mục áp dụng tại đại lý Nippon Paint. Theo thể lệ, cứ mỗi 100 lít sơn đủ điều kiện, khách hàng được nhận một thẻ cào để tham gia quay số may mắn trực tuyến.

Cách tham gia được thiết kế đơn giản. Sau khi nhận thẻ cào từ đại lý, khách hàng quét mã QR ở mặt trước để truy cập website chính thức https://quaysomayman.npvconsumer.com, đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản.

Tiếp đó, người tham gia cào lớp phủ bạc ở mặt sau thẻ, nhập mã may mắn gồm 10 ký tự và chờ hệ thống thông báo kết quả. Mỗi mã hợp lệ chỉ được sử dụng một lần; khách hàng có thể tham gia nhiều lần khi sở hữu nhiều thẻ hợp lệ theo thể lệ chương trình.

Thẻ cào may mắn mở ra cơ hội nhận quà hấp dẫn từ Nippon Paint (Ảnh: Nippon Paint).

Điểm thu hút của chương trình nằm ở cơ cấu giải thưởng đa dạng, với tổng cộng 13.565 phần quà. Trong đó, giải Nhất gồm 22 xe máy điện VinFast Viper kèm pin, hoặc lựa chọn đổi sang xe Honda Air Blade 125 Standard theo thể lệ; giải Nhì có 33 điện thoại Samsung Galaxy Z Flip8 5G; giải Ba gồm 66 robot hút bụi lau nhà Xiaomi H50; giải Tư có 111 máy lọc không khí Philips AC2220/10.

Bên cạnh đó là 2.222 thẻ nạp điện thoại trị giá 200.000 đồng và 11.111 thẻ nạp trị giá 50.000 đồng dành cho các thuê bao Viettel, MobiFone hoặc VinaPhone.

Từ những phần quà đã được trao trong đợt đầu đến hàng nghìn cơ hội trúng thưởng còn lại, chương trình mang đến thêm lý do để người tiêu dùng tìm hiểu và tham gia khi có nhu cầu mua sơn hoàn thiện nhà cửa. Người mua nên kiểm tra danh mục sản phẩm áp dụng, nhận thẻ cào tại đại lý và thực hiện đầy đủ các bước trên website chương trình để đảm bảo quyền lợi.

Chương trình kéo dài đến hết ngày 30/11. Để tìm hiểu thể lệ chi tiết hoặc cần hỗ trợ trong quá trình tham gia, khách hàng có thể truy cập https://quaysomayman.npvconsumer.com hoặc liên hệ tổng đài 1800 6111.

Với Nippon Paint, sự hài lòng của khách hàng chính là động lực lớn nhất trên hành trình phát triển. Thương hiệu không dừng lại ở việc cung cấp những giải pháp sơn phủ chất lượng cao, bền đẹp theo thời gian, mà còn mong muốn trở thành người bạn đồng hành tin cậy, cùng mỗi gia đình Việt tô điểm nên không gian sống mơ ước, xây những khoảnh khắc hạnh phúc trọn vẹn.