Những trái tim khát vọng: Đi chậm không có nghĩa là không thể tiến xa

Chương trình "Những trái tim khát vọng", vinh danh 20 thanh niên khuyết tật tiêu biểu do Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức vào ngày 17/4 không chỉ là dịp tôn vinh những nỗ lực phi thường mà còn là cầu nối lan tỏa những câu chuyện vượt lên nghịch cảnh, truyền cảm hứng sống tích cực.

Phần giao lưu tại chương trình đã mang lại nhiều cảm xúc, với những chia sẻ từ các thanh niên khuyết tật, người bảo trợ. Mỗi câu chuyện là một hành trình riêng, nhưng đều toát lên tinh thần bền bỉ, không khuất phục và khát vọng vươn lên mãnh liệt.

Tỉnh đoàn Gia Lai tuyên dương 20 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu năm 2026 (Ảnh: Doãn Công).

Nguyễn Huỳnh Gia Hân, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật tỉnh Gia Lai, là một trong những gương mặt nổi bật. Dù gặp khó khăn trong vận động và phát âm, Hân đã vượt qua mặc cảm, tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Với vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ, Hân đã trở thành cầu nối, gắn kết những bạn trẻ cùng cảnh ngộ, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tạo môi trường học tập, rèn luyện, lan tỏa tinh thần sống tích cực.

Hân chia sẻ về những lo lắng sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh: “Để có một công việc sau khi ra trường đã khó, với người khuyết tật còn áp lực hơn rất nhiều. Tôi luôn xác định phải tạo cho mình những điểm cộng riêng”.

Chính suy nghĩ đó đã thôi thúc Hân tích cực tham gia các dự án cộng đồng và hoạt động thiện nguyện. Những trải nghiệm này không chỉ giúp cô đóng góp cho xã hội mà còn trưởng thành, tự tin hơn.

“Chúng ta có thể đi khó và chậm hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là không tiến xa. Chỉ cần đủ kiên trì và tin vào con đường đã chọn thì ai cũng có thể sống một cuộc đời rực rỡ theo cách riêng”, Hân nhắn nhủ.

Phần giao lưu đặc biệt của các vị khách mời là thanh niên khuyết tật giàu nghị lực và người bảo trợ tiêu biểu tỉnh Gia Lai (Ảnh: Doãn Công).

Phan Thanh Đạt, học sinh Trường THPT số 2 Phan Bội Châu, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai, là một tấm gương sáng về nghị lực học tập. Dù gặp khó khăn trong vận động, em vẫn duy trì thành tích học lực giỏi.

Đạt chia sẻ, mỗi ngày đến trường là một hành trình đầy thử thách, đòi hỏi sự hỗ trợ của người thân trong việc di chuyển và sinh hoạt. Có những lúc mệt mỏi, em từng muốn bỏ cuộc, nhưng tình yêu thương, sự hy sinh thầm lặng của cha mẹ, đặc biệt là người mẹ luôn kề cận, đã trở thành động lực mạnh mẽ để em tiếp tục cố gắng.

“Mẹ chính là đôi chân trên hành trình đưa em đến tương lai. Em sẽ nỗ lực học tập để không phụ sự hy sinh của cha mẹ”, Đạt chia sẻ.

Với ước mơ trở thành sinh viên ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, Đạt tin rằng lĩnh vực này sẽ giúp em vượt qua rào cản thể chất. Em mong muốn sau này trở thành lập trình viên, tạo ra những ứng dụng hỗ trợ người khuyết tật có cuộc sống bình thường.

Em Phan Thanh Đạt, được mẹ cõng trên lưng sau phần giao lưu tại chương trình (Ảnh: Doãn Công).

“Những khiếm khuyết có thể khiến chúng ta chậm lại, nhưng không thể ngăn cản chúng ta tiến bước. Khó khăn, thử thách sẽ làm cho thành công trở nên ý nghĩa hơn nếu chúng ta nỗ lực nhiều hơn mỗi ngày”, Đạt khẳng định.

Ông Đỗ Đức Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Gia Lai, nhấn mạnh: “Mỗi con người khi sinh ra đều mong muốn có một cuộc sống trọn vẹn. Tuy nhiên, nghịch cảnh đôi khi lại trở thành phép thử khắc nghiệt của số phận. Điều đáng trân trọng là từ chính những thử thách đó, nhiều người đã viết nên kỳ tích bằng ý chí và nghị lực”.

Ông Thanh khẳng định khuyết tật về thân thể chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là rào cản đối với những tâm hồn giàu khát vọng. Người bình thường đã phải đối mặt với nhiều gian nan trong học tập và lập nghiệp, với người khuyết tật, điều đó đòi hỏi nỗ lực gấp nhiều lần, bằng mồ hôi, nước mắt và một tinh thần thép. Chính những con người ấy đã mạnh mẽ bước qua mặc cảm, chiến thắng sự tự ti để khẳng định giá trị bản thân.