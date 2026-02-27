Những câu chuyện nổi bật từ cuộc thi "Thử thách máy giặt cân mọi chông gai" của Panasonic

Muôn vẻ “chông gai”: Máy giặt Panasonic cùng người dùng “cân trọn”

Từ hơn 1.000 bài dự thi gửi đến cuộc thi "Thử thách máy giặt cân mọi chông gai", ban tổ chức Panasonic đã chọn ra 4 câu chuyện nổi bật, đầy xúc động, đến từng gia đình trao giải thưởng tận tay.

Mỗi chiếc máy giặt được đặt trong những thử thách khác nhau, từ thời tiết khắc nghiệt, nỗi lo cho sức khỏe gia đình, hay qua giai đoạn kinh tế khó khăn… để khẳng định giá trị với những phẩm chất đặc biệt. Vượt ra khỏi một thiết bị gia dụng, chiếc máy giặt đã trở thành vệ sĩ gánh vác, người bảo vệ gia đình, người bạn đồng hành bền bỉ.

Máy giặt Panasonic đồng hành cùng 3 thế hệ trong chia sẻ của chị Hiền nhận giải Nhất cuộc thi (Ảnh: Panasonic).

Những khó khăn trong chuyện giặt giũ của gia đình chị Nguyễn Thị Khánh Huyền đến từ thời tiết nắng nóng, mưa bão thất thường của Bình Phước, nhưng chị có trợ thủ là chiếc máy giặt Panasonic bất chấp nắng mưa.

“Qua hàng nghìn mẻ giặt lớn nhỏ, chiếc máy giặt vẫn vận hành ổn định như ngày đầu tiên, 3 năm rồi mà như mới”, chị Huyền chia sẻ trong thước phim và bộ ảnh chụp cả gia đình thảnh thơi bên chiếc máy giặt.

Một thách thức khác với nhiều gia đình hiện đại đối mặt với ô nhiễm đô thị, là sức khỏe của các thành viên.

Với anh Nguyễn Thiết, khi từng trải qua giai đoạn căng thẳng vì con nhập viện do viêm phổi, gia đình càng chú trọng dòng máy giặt an toàn cho da và hệ hô hấp non yếu của con. Máy giặt Panasonic trở thành “vệ sĩ” bảo vệ sức khoẻ cả nhà, với công nghệ giặt nước nóng loại bỏ đến 99,99% vi khuẩn, chất gây dị ứng (Theo kết quả nghiên cứu của Viện Công nghệ sinh học Việt Nam số 0811.23/VCCM và kết quả chứng nhận của Biostir, Inc., Nhật Bản).

Gia đình chị Thiết đón thêm “thành viên mới” - máy giặt sấy cửa trước Panasonic NA-S157FW1BV (Ảnh: Panasonic).

Câu chuyện của chị Nguyễn Thị Hiền về chiếc máy giặt “Lão Làng” lại gây xúc động về một “nhân chứng” tình yêu bên gia đình suốt 14 năm, qua ba đời ông bà, bố mẹ và con nhỏ, từ lúc khó khăn đến lúc đủ đầy.

Hay với chị Trần Thị Nga, máy giặt “Lì Đòn” bất chấp va đập vẫn bền bỉ chạy, là minh chứng cho tình yêu thương, san sẻ của người chồng không thay đổi.

Tôn vinh những giá trị thầm lặng, bền bỉ

Muôn vẻ “chông gai” từ câu chuyện giặt giũ đời thường, cuộc thi khơi gợi những góc nhìn nhân văn, yêu thương, những giá trị gia đình ẩn trong một công việc tưởng chừng giản đơn.

Giặt giũ cũng là ngôn ngữ yêu thương, thể hiện cách các thành viên san sẻ trách nhiệm, chăm sóc lẫn nhau và gìn giữ nhịp sống gia đình. Trong hành trình ấy, máy giặt dần trở thành trợ thủ thầm lặng giúp giảm bớt gánh nặng để cả gia đình có thêm thời gian thảnh thơi, tận hưởng và gắn kết bên nhau.

Máy giặt Panasonic hiện diện trong từng khoảnh khắc sinh hoạt đời thường của gia đình (Ảnh: Panasonic).

Theo đại diện Panasonic, cuộc thi còn là dịp để thương hiệu lắng nghe trải nghiệm người dùng, cho thấy những mong mỏi về một thiết bị giặt bền bỉ, thông minh, an toàn cho sức khỏe, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của mọi thành viên, nhiều thế hệ trong một gia đình.

Đó là lý do Panasonic không ngừng lắng nghe, đổi mới, thấu hiểu những thách thức nhỏ nhất đối với gia đình hiện đại.

Ở các dòng máy giặt mới, hiệu suất giặt được nâng cao, đồng thời tích hợp thêm tiện ích giặt - sấy trong một thiết bị, giúp người dùng chủ động hơn trước điều kiện thời tiết nồm ẩm hay những đợt mưa kéo dài.

Máy giặt Panasonic tích hợp công nghệ và tính năng hiện đại, tiện nghi, tiết kiệm (Ảnh: Panasonic).

Song song với hiệu quả làm sạch, Panasonic còn trang bị các công nghệ tự động vệ sinh và diệt khuẩn bên trong máy. Tính năng Tự động vệ sinh gioăng cửa sử dụng hai tia phun kết hợp ion bạc Ag+ và tia UV, giúp loại bỏ 99,99% vi khuẩn (Theo báo cáo số 160724.1TN/VCCM của Tổ chức kiểm nghiệm Viện công nghệ sinh học), xả sạch cặn bẩn và ngăn ngừa nấm mốc.

Trong khi đó, tính năng tự động vệ sinh lồng giặt kết hợp tia UV và khả năng ghi nhớ chu trình giặt để làm sạch cặn bẩn sau mỗi lần sử dụng, giúp hạn chế mùi hôi, nấm mốc và bảo vệ sức khoẻ người dùng.

Việc giặt giũ cũng trở nên thông minh và thân thiện hơn với môi trường nhờ công nghệ cảm biến thông minh AI Smart Wash giúp tối ưu điện, nước và thời gian giặt. Máy giặt Panasonic không chỉ là thiết bị giặt giũ mà còn là người bạn đồng hành, nâng tầm cuộc sống, gắn kết gia đình với những giá trị bền vững của tình yêu thương.