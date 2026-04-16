Nhiều hàng quán vỉa hè chuyển địa điểm, khách lần dò địa chỉ mới

Những ngày qua, các phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây tổ chức lực lượng xử lý lấn chiếm vỉa hè theo kế hoạch của UBND thành phố Đà Nẵng. Bước đầu một số tuyến phố đã thông thoáng trở lại. Người dân, du khách có thể thoải mái bước đi trên lối dành riêng cho người đi bộ.

Nhiều hàng quán lâu nay kê bàn ghế bán trên vỉa hè đã đồng loạt treo biển thông báo dời qua điểm bán khác.

Đường Bạch Đằng trông gọn gàng, ngăn nắp (Ảnh: Bình An).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, các quán ăn vỉa hè lâu nay vốn quen thuộc với người dân Hội An trên các tuyến đường Thái Phiên, Nguyễn Huệ, Trần Cao Vân… đã được dời đi. Tại vị trí cũ, nhiều tấm biển thông báo dời địa điểm được in nổi bật với các dòng thông tin địa chỉ mới.

Chị Nguyễn Thị Điệp (36 tuổi, phường Hội An) chia sẻ: “Những ngày qua, tôi cứ phải đến địa chỉ cũ để xem địa điểm mới của các quán ăn sáng. Ban đầu có hơi bất tiện, nhưng nhìn đường phố dần thông thoáng, vỉa hè gọn gàng tôi rất kỳ vọng với chỉ thị lập lại trật tự vỉa hè của thành phố”.

Trên đường Thái Phiên, quán mì quảng Cô Sáu vốn quen thuộc hàng chục năm nay với người dân Hội An cũng đã thông báo dời địa điểm. Chủ quán cho biết địa điểm mới cũng nằm trong trung tâm phố cổ, có số nhà cụ thể nên khách có thể dễ dàng tìm được.

“Ban đầu cũng gặp nhiều khó khăn nhưng sẽ ổn định dần. Đây là quy định của thành phố, mình phải nghiêm túc chấp hành thôi”, chủ quán bày tỏ.

Hình ảnh các quán ăn treo biển đồng loạt dời địa điểm cũng diễn ra ở các tuyến đường khác ven khu phố cổ Hội An. Đa phần các quán này lâu nay lấy không gian trên vỉa hè để buôn bán, nay chính quyền quyết liệt trong công tác trật tự đô thị nên buộc phải dời qua nơi khác, có người đi thuê nhà để buôn bán, có người tới các khu vực đất trống chưa sử dụng để tiếp tục kinh doanh.

Thực hiện chỉ thị số 14 của Thành ủy và Kế hoạch 109 của UBND thành phố Đà Nẵng, từ đầu tháng 4 đến nay, nhiều phường, xã đồng loạt ra quân chấn chỉnh tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, xử lý vi phạm môi trường.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân và các hộ kinh doanh nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm quy định, góp phần chung tay xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng văn minh, hiện đại và đáng sống.