Nhân viên văn phòng lương 20 triệu ở Hà Nội, ngày đi làm, tối bán khoai

Thu nhập 20 triệu đồng vẫn không ngại đi bán khoai

“Của anh hết 28.000 đồng” - đặt củ khoai nướng lên cân, thấy kim xoay chỉ 0,4kg, Nguyễn Hiếu báo số tiền cần thanh toán với khách rồi nhanh tay gói hàng đưa cho vị khách. Trả lại khách 2.000 đồng, chàng trai vuốt thẳng 2 tờ tiền 10.000 đồng và 20.000 đồng cho vào túi rồi lại cúi xuống kiểm tra than trong lò nướng.

Gần 2 tháng nay, mỗi ngày, sau khi rời tòa nhà văn phòng hiện đại, Nguyễn Hiếu (26 tuổi, quê Phú Thọ) bắt đầu một ca làm việc khác bên bếp lò tỏa khói giữa mùa đông Hà Nội.

Ít vị khách biết rằng, chàng trai thoăn thoắt xếp từng củ khoai vào lò nướng bên vỉa hè ở phố Triều Khúc (phường Thanh Liệt, Hà Nội) lại là một cử nhân tốt nghiệp trường Đại học Luật, hiện công tác tại mảng xử lý nợ của một ngân hàng lớn ở Hà Nội.

Nhân viên ngân hàng sáng đi làm, tối bán khoai nướng (Video: Phạm Hồng Hạnh - Nguyễn Ngoan).

Với mức thu nhập ổn định khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng - con số mơ ước của nhiều bạn trẻ sau 3 năm ra trường - Hiếu hoàn toàn có thể chọn cho mình một buổi tối nghỉ ngơi thư giãn. Tuy nhiên, chàng trai lại lựa chọn làm thêm một nghề vất vả, khác xa với công việc chuyên môn hàng ngày nhằm tích lũy tài chính cho giấc mơ luật sư và thử thách bản thân ở lĩnh vực nội dung số.

Trước khi chọn bán khoai, Hiếu từng làm nhiều công việc khác nhau khi còn là sinh viên như chạy xe ôm, vận chuyển hàng. Tuy nhiên, theo anh, những công việc đó khá bào sức, khó duy trì lâu dài song song với công việc chính và việc học.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Nguyễn Hiếu cho hay: “Tôi quyết định mở một quầy bán khoai nướng, món ăn bình dân được nhiều người yêu thích vào mùa đông. Bán khoai cũng vất vả không kém nhưng ít ra không phải di chuyển trên đường, cũng không lo va chạm hay nguy hiểm…”.

Kết thúc công việc ban ngày, khoảng 19h Hiếu bắt đầu việc bán khoai nướng (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Sau khi khảo sát khu vực gần nơi mình thuê trọ, Hiếu chọn được một mặt bằng ưng ý. Anh chia sẻ về công việc này với bạn bè và gia đình.

Một số bạn bè, đồng nghiệp tỏ ra ngạc nhiên khi biết một nhân viên ngân hàng đi bán khoai vỉa hè. “Có người nói vui rằng “cán bộ ngân hàng” mà tối đi bán khoai. Tôi nghe cho vui, không áp lực”, Hiếu nói.

Về phần gia đình, bố mẹ ban đầu lo lắng nhưng cũng tôn trọng quyết định của Hiếu và dặn con trai không được bỏ bê công việc chính và việc học.

Phần nhiều ai cũng ngạc nhiên. Chàng trai liền giải thích, bản thân xuất phát từ gia đình lao động, bố đi làm xa nhà mấy chục năm, nên anh hiểu giá trị của từng đồng tiền kiếm được. Anh không ngại việc đứng bên lề đường gom góp từng đồng bạc lẻ từ sức lao động chân chính của mình.

Đầu tháng 12/2025, Hiếu “khởi nghiệp” với một chiếc lò nướng nhập từ Trung Quốc. Chi phí mua lò nướng khoảng 3 triệu đồng. Vì dự định bán thêm nước uống, đồ ăn vặt lên Hiếu chi thêm 7 triệu đồng mua đồ đạc. Song khoản này trở thành lãng phí khi chàng trai không thể kham nổi nhiều việc cùng lúc.

Chiếc lò nướng Hiếu mất nhiều công tìm tòi có nhiều ưu điểm. Thay vì nướng than truyền thống, chiếc lò này giúp khoai chín đều khi cho vào từng khoang, sạch sẽ và giữ được vị ngọt tự nhiên. Thế nhưng, lý thuyết và thực tế luôn có khoảng cách.

Quầy của Hiếu phục vụ hai mặt hàng chính: khoai nướng truyền thống và khoai phô mai (Ảnh: Hồng Hạnh).

Do sống ở khu trọ, không có không gian thử lò trước, Hiếu buộc phải mang toàn bộ đồ nghề ra điểm bán rồi mới bắt đầu nướng. Ngày đầu tiên mở hàng, vì chưa quen điều chỉnh nhiệt độ, Hiếu mua 20kg khoai thì đã làm cháy mất hơn 10kg. Số còn lại thì củ chín, củ sượng.

Khoai sống được nhập với giá gần 30.000 đồng/kg. Sau khi nướng, khoai hao hụt, mỗi kg chỉ còn khoảng 0,6-0,7kg. Giá bán khoai nướng trung bình khoảng 70.000 đồng/kg.

May mắn thay, bạn bè đến ủng hộ nhiệt tình, chỉ một tiếng đồng hồ, chàng trai đã bán hết hàng. Hiếu nhớ lại: "Hôm đầu mở bán đã lỗ nặng. Tôi cũng xác định trước. Quan trọng là mọi người biết đến mình trước”.

Sau vài ngày đầu đông khách nhờ bạn bè ủng hộ, Hiếu rơi vào giai đoạn ế kéo dài gần một tuần. Do đặc thù của lò nướng, khoai phải nướng sẵn, khi có khách thì làm nóng lại rồi bán. Những hôm không hết hàng, chàng trai không dám để sang hôm sau mà mang khoai đi mời hàng xóm, mang lên văn phòng mời đồng nghiệp hoặc mang về ăn dần.

“Thời gian đầu, ngày nào tôi cũng ăn khoai nướng. Mỗi tối ế khoảng gần chục kg, tính ra chỉ hòa vốn hoặc lỗ”, Hiếu kể.

Lúc cao điểm Hiếu bán được 40kg khoai nướng/ngày (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Sau thời gian loay hoay, Hiếu dần điều chỉnh cách bán, lượng khoai và bổ sung thêm món khoai nướng phô mai theo gợi ý của bạn bè. Món này nhanh chóng trở thành “best-seller” (bán chạy nhất), giúp lượng khách tăng rõ rệt.

Khoai phô mai có giá cao hơn khoai thường khoảng 100.000-110.000 đồng/kg. Có những tối, Hiếu bán được khoảng 40kg khoai, lãi gần 1 triệu đồng. Trung bình, những ngày thuận lợi, lợi nhuận dao động 400.000-500.000 đồng mỗi tối.

Chấp nhận từ bỏ nhiều thú vui của tuổi trẻ

Làm việc ở ngân hàng, học thêm chứng chỉ Luật sư vào hai ngày cuối tuần, lại thêm việc bán hàng từ 18h30 đến 23h30 mỗi tối, quỹ thời gian của Hiếu gần như không có chỗ trống.

Có những đêm ham bán hàng, về đến nhà đã sang ngày hôm sau. Trời lạnh, về nhà muộn, cộng với việc chưa quen nhịp sinh hoạt mới khiến Hiếu bị ốm.

“Sau một vài tuần đầu, tôi phải nghỉ bán hơn một tuần để hồi phục. Lúc đó mới thấy bán hàng vỉa hè không hề đơn giản”, Hiếu nói.

Trong lúc bán khoai, Hiếu kết hợp phát trực tiếp quá trình chế biến để tìm thêm nguồn khách (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Thế nhưng, Hiếu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Chàng trai bày tỏ bản thân làm 2-3 việc cùng lúc để hướng tới mục tiêu tự lập hoàn toàn về tài chính, để bố mẹ vốn đã vất vả ở quê không còn phải lo lắng cho đứa con trai 26 tuổi. Anh cũng muốn có một khoản tiết kiệm để sau này khi đi thực tập luật sư (giai đoạn thu nhập có thể không ổn định), anh vẫn có thể duy trì cuộc sống.

Theo Nguyễn Hiếu, điều may mắn nhất của anh là sự ủng hộ từ những người xung quanh. Ngoài gia đình, cấp trên tại ngân hàng thường căn dặn anh phải giữ sức khỏe và đảm bảo công việc chính và luôn rất ủng hộ tinh thần cầu tiến của anh.

Bạn gái của Hiếu, cũng là một người theo ngành luật thường xuyên phụ anh bán hàng, chấp nhận hi sinh những khoảng thời gian riêng tư của tuổi trẻ.

"Nhiều bạn bè hỏi sao làm việc ở ngân hàng mà phải khổ thế, nhưng tôi thấy bình thường. Tôi muốn ổn định kinh tế sớm để sau này có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi tấm thẻ luật sư", Hiếu khẳng định.

Các khách nữ thường lựa chọn khoai phô mai khi đến quầy khoai lang nướng của Hiếu (Ảnh: Hồng Hạnh).

Hiện tại, Hiếu đang thuê trọ cùng bạn thân học cùng Trường Đại học Luật. Mức chi tiêu trung bình mỗi tháng của Hiếu ở Hà Nội là hơn 5 triệu đồng bao gồm tiền thuê trọ, ăn uống…

Từ cuối năm 2025 đến nay, công việc ổn định hơn, trừ chi phí ăn ở, đi học... chàng trai để dành được khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng.

Nguyễn Hiếu dự định sẽ trau dồi kỹ năng làm nghề, hoàn thiện bản thân và tích lũy tài chính trước khi về quê. “Hà Nội là nơi thích hợp để phát triển bản thân, học hỏi thêm nhiều kỹ năng và tìm các cơ hội cọ xát. Vậy nên tôi phải tận dụng hết sức khoảng thời gian tuổi trẻ này để không phải hối tiếc điều gì sau này”, chàng trai nói.