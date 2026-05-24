Sinh năm 1995, Ko Po Yuet sở hữu chiều cao khoảng 1,65m cùng thân hình săn chắc nổi bật. Không giống nhiều vận động viên thể hình theo đuổi bộ môn này từ nhỏ, cô đến với gym khá muộn, bắt đầu tập luyện từ năm 2017 khi còn làm việc trong ngành y tế.

Ko Po Yuet được mệnh danh là "búp bê cơ bắp" của Hong Kong (Ảnh: IG).

Theo chia sẻ của Ko Po Yuet, ban đầu cô tìm đến phòng gym đơn giản vì muốn cải thiện sức khỏe, có thêm niềm vui trong cuộc sống và sở hữu vóc dáng đẹp hơn. Tuy nhiên, càng tập luyện, cô càng bị cuốn hút bởi thể hình chuyên nghiệp và quyết định thử sức tại các giải đấu.

Chỉ một năm sau khi bắt đầu tập gym, Ko Po Yuet đã tham gia giải thể hình Global Classic 2018 và giành hạng 6. Đến năm 2019, cô tiếp tục cải thiện thành tích khi giành vị trí Á quân tại cùng giải đấu. Những bước tiến nhanh chóng giúp nữ vận động viên thêm tự tin theo đuổi con đường chuyên nghiệp.

Năm 2021 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Ko Po Yuet khi cô giành chức vô địch tại Global Classic M Program Championship và tiếp tục chiến thắng ở giải Global Classic M Program Superbowl. Thành tích nổi bật giúp cô trở thành gương mặt được chú ý trong làng thể hình Hong Kong.

Ko Po Yuet đến với thể hình từ năm 2017 và có sự thay đổi đáng kinh ngạc về dáng vóc (Ảnh: Sina).

Bước ngoặt lớn nhất đến vào năm 2022, khi Ko Po Yuet được Liên đoàn Thể hình Chuyên nghiệp Quốc tế IFBB Pro League cấp chứng chỉ IFBB Pro Card tại giải Classic World Championships. Đây được xem là “tấm vé vàng” giúp các vận động viên bước vào hệ thống thi đấu thể hình chuyên nghiệp quốc tế.

Không chỉ nổi bật nhờ cơ bắp săn chắc, Ko Po Yuet còn được yêu thích bởi hình ảnh nữ tính, quyến rũ dù theo đuổi môn thể thao đòi hỏi cường độ tập luyện rất cao. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập luyện, chế độ ăn uống và kinh nghiệm thi đấu.

Sau hơn 8 năm theo đuổi thể hình, Ko Po Yuet hiện là huấn luyện viên chuyên nghiệp và đồng sáng lập một trung tâm đào tạo cá nhân tại Hong Kong. Cô cũng xây dựng lượng người theo dõi lớn trên Instagram nhờ phong cách sống năng động và tinh thần kỷ luật.

Ko Po Yuet hiện là bà chủ của một trung tâm thể dục thể hình và truyền cảm hứng tập luyện cho những người xung quanh (Ảnh: Sina).

Trong nhiều bài chia sẻ, nữ vận động viên cho biết thể hình không chỉ giúp cô thay đổi ngoại hình mà còn thay đổi tư duy sống. Cô luôn xem mỗi giải đấu là cơ hội để nhìn lại bản thân và cải thiện những điểm còn hạn chế.

Ko Po Yuet từng tiết lộ rằng khi bước sang đấu trường chuyên nghiệp, cô nhận ra thể lực của mình chưa đủ tốt. Vì vậy, cô đã thay đổi chương trình tập luyện, điều chỉnh kỹ thuật hít thở, tư thế thân trên cũng như vị trí chịu lực của cơ thể để cải thiện phong độ thi đấu.

Hiện nay, Ko Po Yuet được xem là một trong những nữ vận động viên thể hình nổi bật nhất Hong Kong, đồng thời là hình mẫu truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ trẻ theo đuổi lối sống khỏe mạnh và tự tin với hình thể của mình.