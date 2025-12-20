Nhan sắc cô gái Ninh Bình “bay lên không cần cánh” giành HCV ở Sea Games

Bùi Thị Kim Anh (19 tuổi, quê Ninh Bình), vận động viên môn nhảy cao thu hút sự chú ý khi giành tấm huy chương vàng (HCV) nhảy cao ở cự ly 1,86m tại SEA Games 33.

Kim Anh khiến giới chuyên môn Đông Nam Á và ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam sửng sốt bởi thành tích ngang mức xà vô địch Asiad. Cộng đồng mạng Việt Nam dành nhiều lời khen ngợi cho cô gái tài năng, không ít người nhận xét nữ vận động viên như “bay lên mà không cần cánh”.

Trở về từ Thái Lan, chia sẻ với phóng viên Dân trí, Kim Anh cho biết, cô gần như vỡ òa khi giành HCV ngay lần đầu tham dự SEA Games.

Trước đó, mức xà cao nhất mà Kim Anh chinh phục được ở giải quốc gia là 1m77 và cô cũng chưa bao giờ chinh phục được mức xà 1m80. Tuy nhiên, trên đất Thái Lan, vận động viên 19 tuổi gây bất ngờ khi vượt qua mức xà 1m80 và sau đó là 1m83 để đánh bại vận động viên Philippines để giành HCV.

Sau đó, Kim Anh còn chinh phục thành công mức xà 1m86. Chia sẻ về lý do vẫn tiếp tục nâng độ cao dù đã giành HCV, Kim Anh cho biết, cô muốn xác lập thêm kỷ lục mới cho bản thân. Mỗi lần khi thi đấu, nếu chưa phải dừng lại, cô sẽ cố gắng thử thách bản thân ở mức xà mới.

Kim Anh biết đến môn nhảy cao từ năm 2019. Năm ấy, khi nhận ra tài năng của cô học trò 13 tuổi, giáo viên thể chất đã lựa chọn để Kim Anh tham gia thi cấp huyện. Gia đình không ai theo nghiệp thể thao nhưng vẫn luôn động viên cô cố gắng luyện tập để đạt những thành tích tốt nhất.

Thời gian đầu theo con đường chuyên nghiệp, Kim Anh có đôi phần bỡ ngỡ khi phải chuyển từ môi trường thể thao tự do sang tập luyện bài bản. Có những ngày mệt rã rời, cô gái sinh năm 2006 nghĩ đến việc bỏ cuộc. “Những lúc ấy, thầy Phạm Ngọc Quỳnh và gia đình đã luôn bên cạnh động viên để tôi cố gắng nhiều hơn”, Kim Anh chia sẻ.

Theo Kim Anh, khoảnh khắc đáng nhớ nhất với cô từ khi gắn bó với môn nhảy cao là phút vượt qua mức xà quyết định sau rất nhiều lần chấn thương và hoài nghi về chính mình. Khi tiếp đất an toàn và nghe tiếng mọi người reo lên, cô biết rằng tất cả những buổi tập mệt mỏi, những lần muốn bỏ cuộc… đều xứng đáng.

“Tấm HCV SEA Games 33 với tôi không chỉ là thành tích, mà là dấu mốc cho hành trình trưởng thành, kiên trì và dám tin vào bản thân”, Kim Anh bày tỏ.

Gắn bó với môn nhảy cao 6 năm, Kim Anh sở hữu một số thành tích cá nhân ấn tượng: Huy chương giải trẻ và Giải vô địch quốc gia, huy chương đồng U18 châu Á năm 2022, huy chương vàng U18 Đông Nam Á năm 2023.

Là một vận động viên phải tập luyện với cường độ cao, song Kim Anh vẫn giữ được nhan sắc ưa nhìn, chiều cao ấn tượng 1m70. Cô chia sẻ, bản thân duy trì thói quen tập thể thao và ăn uống, ngủ nghỉ khoa học.

Thời gian rảnh, Kim Anh chủ yếu xem các clip ghi lại các buổi tập luyện, thi đấu của chính mình để nhận ra các sai sót từ đó rút kinh nghiệm. Ngoài ra, cô gặp gỡ bạn bè, về thăm gia đình hay đi du lịch.

Ảnh: Mạnh Quân, Nhân vật cung cấp