Nhân chứng kể phút xe tải chở cát bị tàu hỏa tông văng, vùi lấp 3 xe máy

“Chỉ trong tích tắc thôi khi xe tải mắc kẹt lại thì tàu hoả lao đến, may tài xế nhảy ra ngoài được”, Bùi Đức Mạnh, nhân chứng chứng kiến sự việc chia sẻ.

Anh Mạnh cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, anh cùng một số người bạn đang ngồi tại quán bia nằm sát tuyến đường sắt.

"Khoảng hơn 20h, chuông cảnh báo tàu đến vang lên, barie cũng bắt đầu từ từ hạ xuống. Lúc đó có hai xe tải cố vượt qua đường ray. Chiếc đầu tiên đi qua an toàn, còn chiếc thứ hai thì bị mắc kẹt ngay giữa đường sắt", anh Mạnh kể.

Theo lời nhân chứng, tài xế đã cố gắng điều khiển phương tiện thoát khỏi vị trí nguy hiểm nhưng không thành công. Trong khi đó, barie đã hạ xuống và đoàn tàu đang lao tới với tốc độ khá cao.

"Tài xế loay hoay một lúc nhưng xe không thể di chuyển. Chỉ trong tích tắc, khi chiếc xe vẫn còn mắc kẹt trên đường ray thì tàu hỏa đã tới. May mắn là tài xế kịp mở cửa nhảy ra ngoài", anh Mạnh nói.

Khoảnh khắc tàu hoả đâm vào xe tải (Ảnh: Cắt từ clip).

Ngay sau đó, tàu SE19 đâm trúng phần đuôi xe tải, phát ra tiếng động lớn khiến những người có mặt tại hiện trường hoảng hốt.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe tải bị hất văng khỏi đường ray, lao sát khu vực quán bia nơi nhiều người đang ngồi. Toàn bộ số cát trên thùng xe đổ xuống, vùi lấp 3 xe máy dựng bên ngoài quán.

"Chúng tôi lập tức chạy ra kiểm tra. Rất may không có ai bị thương nặng. Tài xế xe tải chỉ bị xây xát nhẹ ở vùng đầu và cằm", anh Mạnh cho hay.

Sau vụ va chạm, đoàn tàu phải dừng lại để lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường. Theo ghi nhận của nhân chứng, phần đầu của tàu bị hư hỏng nhẹ nên sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, đoàn tàu tiếp tục hành trình.

Trong khi đó, người dân và nhân viên quán bia đã hỗ trợ dùng xẻng xúc cát, đưa các xe máy bị vùi lấp ra khỏi hiện trường.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ việc khiến đầu máy tàu SE19 bị hư hỏng, cột đèn tín hiệu và thanh chắn tại đường ngang cũng bị hư hại. Chiếc xe tải bị biến dạng phần sườn bên phải. May mắn, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Cát trên xe tải vùi lấp nhiều xe máy dựng bên ngoài quán bia (Ảnh: Nam Việt).

Trước đó như Dân trí đưa tin, khoảng 20h12 cùng ngày, xe tải chở cát di chuyển từ Quốc lộ 1A rẽ vào đường liên xã Nhị Khê. Khi hệ thống barie tự động đang hạ xuống, tài xế vẫn cố điều khiển phương tiện băng qua đường sắt. Tuy nhiên, chiếc xe bất ngờ chết máy và mắc kẹt giữa đường ray.

Chỉ khoảng 20 giây sau, tàu khách SE19 chạy theo hướng Bắc - Nam lao tới, tông trúng phần đuôi xe tải. Tài xế kịp thời mở cửa thoát thân trước khi xảy ra va chạm.

Cú tông mạnh khiến phần đầu và đuôi xe tải hư hỏng nặng. Khối lượng lớn cát trên xe đổ xuống hiện trường, làm hư hỏng 3 xe máy gần đó.

Đáng chú ý, khu vực đường sắt qua xã Ngọc Hồi và xã Thường Tín từ lâu được xem là điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông do tình trạng người điều khiển phương tiện cố tình vượt qua đường ngang khi có tín hiệu cảnh báo tàu đến.

Trước vụ việc trên không lâu, vào khoảng 15h48 ngày 4/4, tàu SE8 kéo 14 toa khi lưu thông trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua xã Ngọc Hồi (Hà Nội), đã xảy ra va chạm với một xe máy cố tình băng qua đường sắt khi đoàn tàu đang đến gần.

Dù lái tàu đã phát hiện nguy hiểm và phanh khẩn cấp, đầu máy vẫn tông trúng, hất văng chiếc xe máy khỏi đường ray. Người điều khiển phương tiện ngã xuống đường nhưng may mắn không bị thương nặng và sau đó tự rời khỏi hiện trường.

Theo người dân địa phương, khu vực này từng ghi nhận nhiều vụ va chạm giữa tàu hỏa với ô tô, xe tải do người điều khiển phương tiện cố tình băng qua đường ray dù đã có tín hiệu cảnh báo. Thậm chí, một số vụ tai nạn nghiêm trọng đã khiến người vi phạm thiệt mạng.

Những sự việc liên tiếp xảy ra tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức chấp hành quy định an toàn tại các điểm giao cắt đường sắt.