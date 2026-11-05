Khi ánh sáng khó đi sâu vào nhà phố

Do quỹ đất hạn chế, nhà phố tại các đô thị thường được phát triển theo chiều sâu để tối ưu diện tích sử dụng. Hai bên là những công trình liền kề, phía trước và sau có thể bị giới hạn về khoảng thoáng, khiến ánh sáng tự nhiên khó tiếp cận những khu vực nằm sâu trong nhà.

Vào ban ngày, một số không gian vẫn phải sử dụng đèn điện dù bên ngoài có ánh sáng. Những khu vực thiếu sáng cũng dễ tạo cảm giác bí, tối và kết nối kém với môi trường bên ngoài.

Khi một căn nhà phụ thuộc nhiều hơn vào chiếu sáng nhân tạo, khả năng sử dụng hiệu quả nguồn sáng tự nhiên cũng bị bỏ ngỏ. Việc mở thêm cửa hoặc tăng diện tích kính chưa chắc là lời giải phù hợp nếu công trình phải đảm bảo riêng tư, chống bức xạ nhiệt và chói sáng.

Nội thất dùng gạch kính sẽ tận dụng được ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài (Ảnh: Newlando).

Vì thế, câu hỏi đặt ra không đơn giản là làm thế nào để đưa thêm ánh sáng vào nhà?, mà làm thế nào để ánh sáng tự nhiên được phân bổ hợp lý trong không gian bị hạn chế về mặt thoáng.

Đây cũng là góc nhìn được Newlando chú trọng khi phát triển và cung cấp các dòng vật liệu phục vụ công trình nhà ở. Theo nhà sáng lập của Newlando, với mỗi không gian, việc tận dụng ánh sáng cần được tính toán dựa trên vị trí, công năng và nhu cầu sử dụng.

“Điều quan trọng không phải đưa càng nhiều ánh sáng vào nhà càng tốt, mà là đưa ánh sáng đến đúng nơi, với cường độ phù hợp và vẫn đảm bảo nhu cầu sử dụng của gia đình”, nhà sáng lập của Newlando chia sẻ.

Cách tiếp cận này cũng phù hợp với tinh thần của kiến trúc bền vững. Ở đó, các yếu tố tự nhiên được tận dụng hợp lý để giảm phụ thuộc vào các giải pháp tiêu thụ năng lượng, đồng thời nâng cao chất lượng không gian sống.

Vật liệu mở thêm một cách tiếp cận

Thay vì một bức tường đặc hoàn toàn ngăn cách hai khu vực, kiến trúc sư có thể lựa chọn những bề mặt cho phép ánh sáng truyền qua hoặc tạo các khoảng mở có kiểm soát. Khi đó, một cấu kiện phân chia không gian có thể tham gia vào việc điều tiết ánh sáng, thông gió và tạo hiệu ứng thị giác.

Gạch kính lấy sáng Mulia sản xuất tại Indonesia do Newlando phân phối chính hãng (Ảnh: Newlando).

Gạch kính là một trong những vật liệu có thể đáp ứng cách tiếp cận này. Tùy loại hoa văn và thiết kế, gạch kính có khả năng truyền ánh sáng nhưng vẫn tạo mức độ che chắn hình ảnh nhất định. Vật liệu này được lựa chọn cho các khu vực như vách ngăn, cầu thang, phòng tắm hay một số vị trí mặt tiền, nơi gia chủ muốn có ánh sáng nhưng không muốn mở hoàn toàn tầm nhìn.

Trong khi đó, gạch thông gió tạo ra những khoảng rỗng trên bề mặt, cho phép ánh sáng và không khí cùng tương tác với không gian. Nếu được bố trí phù hợp với hướng nắng và công năng, những mảng vật liệu này vừa tạo điểm nhấn kiến trúc vừa góp phần cải thiện cảm giác thông thoáng.

Mẫu gạch thông gió được cung cấp bởi Newlando (Ảnh: Newlando).

Điểm quan trọng là không có một loại vật liệu phù hợp cho mọi công trình. Vị trí, hướng nắng, mức độ riêng tư, khả năng thông gió và mục đích sử dụng đều cần được cân nhắc trước khi lựa chọn.

Vật liệu được đặt đúng chỗ là hướng tiếp cận mà Newlando đang theo đuổi khi phát triển và phân phối các dòng vật liệu phục vụ bài toán ánh sáng, thông gió và thẩm mỹ cho công trình. Một trong những nhóm sản phẩm doanh nghiệp tập trung nhiều năm là gạch kính lấy sáng Mulia sản xuất tại Indonesia.

Gạch có kích thước phổ biến 190 x 190 x 80mm, với hoa văn và hiệu ứng bề mặt đa dạng. Bên cạnh đó, Newlando sản xuất gạch thông gió, hướng đến những không gian cần kết hợp giữa ánh sáng, lưu thông không khí và tạo hình kiến trúc.

Newlando luôn cung cấp giải pháp để tạo ra giải pháp kiến trúc tối ưu cho mỗi công trình (Ảnh: Newlando).

Hai nhóm vật liệu không thay thế cho nhau mà giải quyết những nhu cầu khác nhau. Nếu gạch kính thiên về truyền và phân tán ánh sáng qua bề mặt, gạch thông gió tạo ra khoảng mở để ánh sáng và không khí cùng đi qua. Việc lựa chọn cần dựa vào bài toán thực tế của từng công trình.

Newlando cho rằng kiến trúc bền vững không nhất thiết bắt đầu từ những giải pháp phức tạp. Đôi khi, bạn chỉ cần trả lời những câu hỏi rất cơ bản như ban ngày căn nhà có cần bật nhiều đèn không, không khí có lưu thông tốt không, vật liệu có được sử dụng đúng công năng không và thiết kế có phù hợp lâu dài không?

Tận dụng ánh sáng tự nhiên một cách hợp lý giúp giảm nhu cầu chiếu sáng nhân tạo vào ban ngày, đồng thời tạo cảm giác cởi mở và gần gũi hơn với môi trường bên ngoài. Với Newlando, điều quan trọng là mỗi vật liệu được đặt đúng chỗ và tạo ra giá trị thực cho công trình.

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