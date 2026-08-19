Nguyên Xuân tiếp nối hành trình tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Việt

Từ tà áo dài đến Vovinam: Hành trình lan tỏa di sản Việt cùng Nguyên Xuân (Ảnh: Nguyên Xuân).

Giữ gìn di sản không chỉ là lưu giữ những giá trị của quá khứ mà còn là tạo điều kiện để di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay. Khi di sản được đặt trong những không gian văn hóa đương đại và được kể bằng những trải nghiệm gần gũi, các giá trị văn hóa sẽ được tiếp nối, lan tỏa đến nhiều thế hệ.

Với mong muốn góp phần lan tỏa những giá trị văn hoá tốt đẹp ấy, tháng 7, Nguyên Xuân đồng hành cùng hai sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt là Tuần lễ Áo dài Huế 2026 và Vovinam World Cup Paris 2026.

Gìn giữ nét tóc xuân, tôn vinh nét đẹp tà áo dài Việt tại Tuần lễ áo dài Huế 2026

Nguyên Xuân là nhà đồng hành vàng của Tuần lễ Áo dài Huế 2026, sự kiện văn hóa quy mô lớn nhằm tôn vinh tà áo dài và khẳng định vị thế của Huế với vai trò "Kinh đô Áo dài Việt Nam".

Diễn ra từ ngày 3/7 đến 10/7, chương trình quy tụ 17 hoạt động chính cùng nhiều sự kiện hưởng ứng cộng đồng. Đặc biệt, chuỗi sự kiện quy tụ hơn 1.000 người mặc trang phục truyền thống tham gia diễu hành, cùng với hàng nghìn người dân, người yêu văn hóa và cổ phục từ khắp mọi miền đất nước.

Muôn vẻ rực rỡ của tà áo dài khoe sắc ở gian hàng của Nguyên Xuân tại Tuần lễ áo dài Huế 2026 (Ảnh: Nguyên Xuân).

Sự kiện không chỉ mang đến trải nghiệm thị giác sống động, kết nối quá khứ với hiện tại, mà còn tạo ra một không gian giao lưu văn hóa nhằm tôn vinh và quảng bá trang phục truyền thống Việt Nam, đưa di sản đến gần hơn với thế hệ trẻ cũng như du khách trong và ngoài nước.

Bà Đỗ Ngọc Diễm Quỳnh - Đại diện thương hiệu Nguyên Xuân chia sẻ: "Đồng hành cùng Tuần lễ Áo dài Huế năm 2026, chúng tôi mong muốn lan tỏa thông điệp rằng, vẻ đẹp Việt luôn bắt đầu từ những giá trị cội nguồn cũng như góp phần quảng bá văn hóa Việt đến đông đảo người dân và bạn bè quốc tế. Những di sản văn hóa được thế hệ hôm nay gìn giữ và trân trọng sẽ trở thành nguồn cảm hứng để tạo nên một vẻ đẹp hiện đại nhưng vẫn đậm bản sắc truyền thống".

Đại diện nhãn hàng Nguyên Xuân tại Chương trình "Áo dài Huế - Dòng chảy di sản và hội nhập" trong khuôn khổ Tuần lễ áo dài 2026 (Ảnh: Nguyên Xuân).

Cũng từ tinh thần gìn giữ những giá trị cội nguồn ấy, Nguyên Xuân lựa chọn phát triển các sản phẩm từ tinh hoa dược liệu Việt. Không chỉ hướng tới việc chăm sóc mái tóc người Việt, thương hiệu còn mong muốn góp sức vào hành trình gìn giữ những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Lan tỏa bản sắc và tinh thần Việt võ đạo ra thế giới

Nếu Huế là nơi lưu giữ những giá trị di sản trên chính mảnh đất quê hương, thì Vovinam World Cup Paris 2026 lại tiếp tục hành trình đưa văn hóa Việt vươn xa trên trường quốc tế.

Diễn ra từ ngày 22/7 đến 25/7 tại Paris (Pháp), giải đấu quy tụ các võ sư, huấn luyện viên và vận động viên đến từ nhiều quốc gia, tạo nên không gian giao lưu văn hóa đặc sắc giữa cộng đồng Vovinam trên toàn thế giới.

Nguyên Xuân trở thành Nhà đồng hành cùng Vovinam World Cup 2026 (Ảnh: Nguyên Xuân).

Không chỉ là một môn võ thuật, Vovinam còn là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, kết tinh tinh thần thượng võ, ý chí kiên cường và triết lý nhân văn của dân tộc Việt. Thông qua các hoạt động thi đấu, giao lưu và kết nối quốc tế, hình ảnh đất nước, con người cùng những giá trị tinh hoa võ đạo của Việt Nam tiếp tục được giới thiệu rộng rãi tới bạn bè năm châu.

Trước đó, Hiệp hội Tôn vinh Văn hóa Việt và nhãn hàng Nguyên Xuân đã đồng hành trong nhiều hoạt động giao lưu, kết nối văn hóa, không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh, bản sắc Việt Nam mà còn đưa những sản phẩm chất lượng Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế, qua đó lan tỏa niềm tự hào về văn hóa và giá trị Việt.

Là một sản phẩm mang đậm dấu ấn Việt, dầu gội dược liệu Nguyên Xuân kết hợp kinh nghiệm chăm sóc tóc dân gian với nghiên cứu khoa học hiện đại. Qua đó, những giá trị của dược liệu cổ truyền phương Đông được tiếp nối trong sản phẩm, đáp ứng đa dạng nhu cầu chăm sóc tóc và da đầu.

Nguyên Xuân đồng hành cùng Vovinam World Cup Paris 2026 (Ảnh: Nguyên Xuân).

Trong nhiều năm qua, từ chuỗi hoạt động "Tiệm tóc Thanh Xuân", "Chuyến tàu Thanh Xuân mãi mãi", các chương trình "Vẹn Nguyên Xuân trên mái tóc" đến việc đồng hành cùng Lễ hội Áo dài TPHCM, Tuần lễ Áo dài Huế và Vovinam World Cup Paris, Nguyên Xuân lựa chọn văn hóa dân tộc là sợi chỉ đỏ trong hành trình phát triển thương hiệu.

Các hoạt động đồng hành không chỉ góp phần đưa bản sắc Việt đến gần hơn với cộng đồng mà còn là cách Nguyên Xuân hiện thực hóa sứ mệnh "Tôn vinh giá trị truyền thống - Gắn kết các thế hệ", góp phần đưa những giá trị văn hóa Việt tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay và lan tỏa đến các thế hệ mai sau.