Nguyên Xuân lan tỏa giá trị truyền thống qua Lễ hội Áo dài TPHCM

Năm thứ hai liên tiếp góp mặt tại lễ hội, Nguyên Xuân mang đến không gian trải nghiệm đặc sắc với nhiều hoạt động hấp dẫn, góp phần lan tỏa niềm tự hào về vẻ đẹp truyền thống đến du khách trong và ngoài nước, khẳng định tinh thần bền bỉ theo đuổi sứ mệnh “Tôn vinh giá trị truyền thống - Gắn kết các thế hệ” của thương hiệu.

Họp báo Lễ hội áo dài TPHCM 2026 đã diễn ra vào ngày 3/3 với sự tham gia của các đơn vị đồng hành, trong đó có đại diện đến từ Nguyên Xuân (Ảnh: BTC).

Lễ hội Áo dài TPHCM 2026 - "Bản giao hưởng di sản" giữa lòng đô thị hiện đại

Tháng 3, Thành phố mang tên Bác khoác lên mình sắc màu truyền thống khi Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 12 năm 2026 chính thức diễn ra. Sự kiện là dịp tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam, lan tỏa niềm tự hào dân tộc và kết nối cộng đồng.

Qua nhiều năm tổ chức, lễ hội đã góp phần đưa áo dài vượt ra khuôn khổ trình diễn để hiện diện ngày càng nhiều trong đời sống thường nhật, trở thành biểu tượng gắn với bản sắc văn hóa Việt.

Lễ khai mạc được tổ chức ngày 6/3 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, mở đầu chuỗi hoạt động kéo dài suốt tháng.

Điểm nhấn của lễ hội năm nay gồm chương trình nghệ thuật tôn vinh áo dài; lễ kỷ niệm 1.986 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, kết hợp đồng diễn dân vũ và diễu hành áo dài; cùng các không gian triển lãm, trải nghiệm mặc áo dài miễn phí dành cho người dân và du khách.

Đại diện nhãn hàng Nguyên Xuân trao giải tại “Cuộc thi Ảnh đẹp áo dài online 2026” (Ảnh: BTC).

Các cuộc thi như Duyên dáng Áo dài TPHCM và Ảnh đẹp Áo dài online tiếp tục tạo sân chơi sáng tạo, khuyến khích cộng đồng lưu giữ những khoảnh khắc duyên dáng trong tà áo truyền thống.

Tọa đàm “Áo dài trong các Tổng lãnh sự, phu nhân Tổng lãnh sự và gắn với các bạn sinh viên quốc tế đang theo học tại TPHCM” tại Bảo tàng Áo dài mở rộng không gian đối thoại, quảng bá áo dài Việt Nam ra thế giới.

Lễ hội năm nay gây ấn tượng với màn đồng diễn và diễu hành áo dài có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thu hút hơn 50.000 người đăng ký tham gia tại nhiều địa điểm trên địa bàn TPHCM.

Nguyên Xuân đồng hành tôn vinh vẻ đẹp của áo dài trong văn hoá Việt

Đồng hành cùng Lễ hội Áo dài TPHCM 2026, thương hiệu dầu gội dược liệu Nguyên Xuân mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm, góp phần lan tỏa thông điệp “Gìn giữ nét tóc xuân - Tôn vinh Áo dài Việt”.

Thông điệp nhấn mạnh sự hài hoà giữa tà áo dài thướt tha và mái tóc suôn mượt, chắc khỏe, vốn được biết đến là hai hình ảnh gắn liền với vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam.

Tại khu vực trưng bày của Nguyên Xuân, khách tham quan được hòa mình vào không gian đậm sắc màu văn hóa truyền thống, khám phá bí quyết dưỡng tóc từ dược liệu cổ truyền phương Đông và nhận tư vấn trực tiếp từ các chuyên gia để hiểu rõ tình trạng da đầu.

Từ đó, mỗi người có thể dễ dàng lựa chọn giải pháp phù hợp trong hệ sinh thái đa dạng của Nguyên Xuân - thương hiệu tiên phong nghiên cứu các sản phẩm chăm sóc tóc đáp ứng nhu cầu khác nhau của tóc và da đầu.

Những hoạt động hấp dẫn tại gian hàng trưng bày Nguyên Xuân ở Lễ Hội áo dài TPHCM 2026 (Ảnh: BTC).

Khoảnh khắc “nàng thơ” Nguyên Xuân cùng tà áo dài truyền thống (Ảnh: BTC).

Trước đó, thương hiệu đã triển khai chuỗi chiến dịch Thanh Xuân: "Mang thanh xuân về bên người thương" (Hà Nội - TPHCM); "Thanh xuân là đây" (Chợ Đông Ba - Huế) hay "Chuyến tàu thanh xuân mãi mãi" diễn ra trên chuyến tàu Thống Nhất Bắc - Nam với điểm nhấn là trạm cảm xúc "Tiệm tóc thanh xuân", mở ra không gian gắn kết các thế hệ, từ đó lan tỏa giá trị truyền thống tốt đẹp đến cộng đồng.

Trong mùa Vu Lan 2024, Nguyên Xuân tiếp tục tổ chức sự kiện "Vẹn Nguyên Xuân trên mái tóc" tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, thu hút hàng trăm người con tham gia trải nghiệm gội đầu hiếu nghĩa cho cha mẹ tại “Tiệm tóc thanh xuân”.

Đến năm 2025, chiến dịch “Vẹn Nguyên Xuân trên tóc thầy” được tổ chức, mang ý nghĩa lan tỏa tinh thần tôn sư trọng đạo, tri ân thầy cô theo cách hiện đại, trẻ trung nhưng vẫn đậm đà bản sắc Việt.

8 năm kể từ khi ra mắt, Nguyên Xuân luôn kiên định theo đuổi sứ mệnh “Tôn vinh giá trị truyền thống - Gắn kết các thế hệ”. Việc đồng hành cùng Lễ hội Áo dài TPHCM cũng là cách để thương hiệu tiếp tục lan tỏa vẻ đẹp của tà áo dài và hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong nhịp sống hiện đại.