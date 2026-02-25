Người phụ nữ Mỹ mất tích bí ẩn 24 năm được tìm thấy, đưa ra yêu cầu gây sốc

Thông tin người mẹ mất tích suốt 24 năm được tìm thấy còn sống khiến Amanda Smith - con gái bà - rơi vào trạng thái cảm xúc chồng chéo. Cô nói mình vừa hạnh phúc, vừa tức giận, lại vừa đau lòng.

“Liệu tôi có thể nối lại mối quan hệ với mẹ không? Thật lòng tôi không thể trả lời, vì chính tôi cũng không biết”, Amanda bộc bạch.

Cô thừa nhận phản ứng đầu tiên là muốn nói “có”, nhưng rồi những tổn thương kéo dài hơn hai thập kỷ lại ùa về.

Mẹ của Amanda là bà Michelle Hundley Smith. Tháng 12/2001, khi 38 tuổi, bà rời nhà ở thị trấn Eden, bang North Carolina, nói với chồng rằng sang Martinsville (bang Virginia) mua sắm Giáng sinh. Tuy nhiên, bà cùng chiếc xe Pontiac Trans Sport đời 1995 không bao giờ quay lại.

Đêm giao thừa năm đó, chồng bà trình báo mất tích lên Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Rockingham. Trong nhiều năm, lực lượng chức năng địa phương phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật cấp bang và liên bang ở cả North Carolina lẫn Virginia truy tìm tung tích, nhưng mọi manh mối đều rơi vào bế tắc.

Bà Michelle Hundley Smith (Ảnh: The Guardian).

Mãi đến tuần trước, cơ quan chức năng thông báo nhận được thông tin mới. Sau khi xác minh, họ đã liên lạc được với Michelle và xác nhận bà đang sống tại một địa điểm không được tiết lộ ở North Carolina, trong tình trạng “còn sống và khỏe mạnh”.

Theo thông báo, nơi ở hiện tại của bà được giữ kín theo nguyện vọng cá nhân. Gia đình nhận tin báo rằng bà đã được tìm thấy, đồng thời được thông tin về yêu cầu này.

Theo tạp chí People, Cảnh sát trưởng Sam Page cho biết, Michelle rời đi vì những vấn đề gia đình kéo dài. Tuy nhiên, trước thời điểm bà mất tích, văn phòng cảnh sát không có hồ sơ nào liên quan đến bạo lực gia đình.

Hồ sơ vụ việc đã được chuyển cho công tố viên xem xét khả năng truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng đến nay chưa có quyết định nào được đưa ra.

Amanda mới 14 tuổi khi nhìn thấy mẹ lần cuối. Suốt nhiều năm, cô kiên trì tìm kiếm và từng chia sẻ câu chuyện với truyền thông. Cô nói cuộc sống của mình “không còn như trước” kể từ ngày mẹ biến mất.

Trong bài đăng gần đây trên Facebook, Amanda cho biết điều khiến cô nhẹ nhõm nhất là cha mình cuối cùng cũng được minh oan trước những nghi ngờ từng đè nặng suốt nhiều năm. Cô thừa nhận cha mẹ có trục trặc hôn nhân, nhưng nhấn mạnh mẹ cô không ra đi chỉ vì một cuộc hôn nhân tồi tệ.

Khi vụ mất tích chính thức khép lại, Amanda nói cô phần nào có thể hiểu quyết định rời đi của mẹ sau khi bản thân đã trưởng thành và trải qua nhiều biến cố. Tuy vậy, cô cũng khẳng định mẹ vẫn cần có trách nhiệm và lời giải thích.

“Tôi không nói rằng mẹ có thể thoát khỏi trách nhiệm. Nhưng xin hãy nhớ rằng ai trong chúng ta cũng từng mắc sai lầm, từng làm tổn thương người khác dù vô tình hay cố ý và từng làm những điều mà bản thân không tự hào”, Amanda chia sẻ.

Sau 24 năm, bí ẩn cuối cùng đã có lời đáp, nhưng với Amanda và gia đình, có lẽ hành trình chữa lành vẫn còn ở phía trước.