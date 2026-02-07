Người đàn ông Nghệ An nằm ngửa như khúc gỗ cưới vợ, xây nhà tiền tỷ

Cổ tích tình yêu của người đàn ông thẳng đơ như khúc gỗ

“Giờ tôi có 1 vợ, 3 con, căn nhà mới xây 2 tỷ đồng và 2 miếng đất trị giá khoảng 6 tỷ đồng”, anh Nguyễn Bá Kỳ (khối 8, phường Vinh Lộc, Nghệ An) nhẩm tính khối “tài sản” của mình.

Khối tài sản này đối với nhiều người bình thường đã là quá sức, huống hồ với người đàn ông gần 1/4 thế kỷ chỉ có thể nằm ngửa, người cứng đơ như khúc gỗ.

Vợ anh Kỳ, chị Phan Thị Nga (SN 1990), bằng một cánh tay lành lặn, khó nhọc chuyển chồng lên chiếc xe lăn điện, cố định bằng mấy sợi dây thun để đảm bảo an toàn.

Căn bệnh về xương khớp khiến anh Kỳ nằm đơ như khúc gỗ, chi dưới teo tóp mất khả năng vận động (Ảnh: Hoàng Lam).

24 năm qua, anh Kỳ nằm ngửa như thế, kể từ khi chứng bệnh viêm đa khớp đột ngột phát tác lúc anh 12 tuổi. Căn bệnh quái ác khiến các khớp xương, cổ của Kỳ cứng ngắc, người thẳng đuồn đuột, chi dưới teo tóp dần. Kỳ phải bỏ dở con đường học hành từ đó.

Đau đớn về thể xác, kiệt quệ về tinh thần, đặc biệt là sau cú sốc bố qua đời, có lúc Kỳ muốn chấm dứt cuộc đời mình.

Gia tài mơ ước của người đàn ông 1/4 thế kỷ nằm ngửa như khúc gỗ (Video: Hoàng Lam).

“Tôi biết ơn mẹ của mình. Bà sinh ra tôi, nuôi nấng tôi, chưa từng bỏ rơi tôi, kể cả những khi trong nhà không còn gì bán được tiền để đưa tôi đi viện. Lúc tôi buông xuôi nhất, mẹ giữ tôi lại bằng nước mắt, bằng lời tuyên bố “con chết thì mẹ cũng chết”. Tôi phải sống, vì mình và vì mẹ”, anh tâm sự.

Chỉ với 3 ngón tay của bàn tay trái còn nhúc nhích và chiếc máy tính do một mạnh thường quân tặng, Kỳ mày mò học chỉnh sửa ảnh, video. Những đồng tiền đầu tiên kiếm được nhờ dựng video đám cưới trở thành động lực để Kỳ sống và mạnh mẽ hơn.

Cũng chính nhờ chiếc máy tính đó đã mở ra cho anh nhiều mối quan hệ. Cũng từ đây, anh quen biết chị Phạm Thị Nga (quê Hà Tĩnh), thời điểm đó đang làm kế toán tại Hà Nội. Chị Nga cũng bị teo cánh tay trái sau một biến cố sức khỏe khi còn nhỏ. Hai con người, hai tâm hồn đồng điệu nhanh chóng tìm được tiếng nói chung.

Từ những cuộc trò chuyện trên mạng xã hội và những cuộc điện thoại, tình yêu lặng lẽ nảy mầm trong Kỳ. Yêu thôi, anh không dám nghĩ điều xa xôi nhưng cô gái mạnh mẽ ấy đã đến, nguyện gắn bó cuộc đời cùng anh.

Anh Kỳ bên người phụ nữ đã vượt lên dị nghị và rào cản để cùng vun đắp hạnh phúc (Ảnh: Hoàng Lam).

Vượt qua sự phản đối của gia đình 2 bên, tháng 4/2012, đám cưới của vợ chồng anh Kỳ diễn ra trong ánh mắt hoài nghi của nhiều người. Ánh mắt nghi ngờ ấy kéo dài đến khi chị Nga mang bầu, sinh con.

“Họ nghi ngờ bản lĩnh đàn ông của tôi, nên tôi phải chứng minh”, anh Kỳ hài hước.

Ba con, 2 gái, 1 trai lần lượt ra đời, xinh xắn, khỏe mạnh đã đập tan nghi ngờ về “khả năng đàn ông” của anh Kỳ cũng như những đồn đoán không hay về chị Nga.

Gia tài mơ ước

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, anh Nguyễn Bá Kỳ dành nhiều lời trân trọng đối với người vợ của mình - người đã vượt qua dư luận và áp lực từ gia đình để vun đắp hạnh phúc với anh.

Cuộc sống sau hôn nhân, nhất là khi các con lần lượt ra đời, vốn không dễ dàng với chị Nga khi bản thân chỉ có một cánh tay hoạt động được và không thể nhờ cậy được chồng trong sinh hoạt, chăm sóc con cái. May mắn chị luôn có mẹ chồng ở bên, hỗ trợ, động viên.

Ba con nhỏ, áp lực kinh tế cũng lớn dần lên, công việc thiết kế, dựng video của anh Kỳ không thể đáp ứng được chi tiêu trong nhà. Anh bàn với vợ vay tiền mở cửa hàng buôn bán tạp hóa, thiết bị điện nhưng ở quê buôn bán khó khăn, khách nợ nhiều thâm cả vốn.

Anh Kỳ bên "gia tài" của mình (Ảnh: Hoàng Lam).

Cuộc khởi nghiệp thất bại, anh Kỳ xoay sang sắm loa đài cho thuê. Công việc này cho thu nhập ổn định nhưng anh không muốn dừng lại ở đó. Khi thị trường đất quê anh lên cơn sốt, với đầu óc nhanh nhạy lại lợi khẩu, anh Kỳ chuyển hướng sang làm sale (môi giới) và đầu tư bất động sản.

Với số tiền tích lũy được, năm ngoái, anh Kỳ xây dựng căn nhà trị giá 2 tỷ đồng trên thửa đất 300m2 mà không phải vay mượn thêm đồng nào. Anh đang có kế hoạch chuẩn bị tài chính để cho con gái (đang học lớp 8) đi du học.

“Mới đây, một Fanpage nổi tiếng có đăng video về cuộc sống của tôi. Có người khen, cũng có bình luận trái chiều, không hay về cá nhân tôi và vợ. Cuộc sống của vợ chồng tôi cũng có xáo trộn ít nhiều nhưng tôi nghĩ mình sống cuộc đời mình, cố gắng vì gia đình, không phải để vừa lòng ai, giải thích với ai.

Nhìn lại, tôi tự hào là người đàn ông có thể lo cho mẹ, vợ con cuộc sống ổn định, đủ đầy, hạnh phúc”, anh Kỳ tâm sự.