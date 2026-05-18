Vụ tai nạn đang gây xôn xao dư luận tại Mỹ khi được hàng loạt các kênh truyền thông nước này đưa tin hôm 17/5.

Một người đàn ông đã tử vong sau tai nạn hi hữu tại thang cuốn ở ga tàu điện ngầm. Đáng chú ý ở chỗ, thời điểm người này gặp nạn, hơn 10 người đi ngang qua, nhưng không ai dừng lại, có động thái can thiệp cứu giúp.

Theo tờ People, tai nạn xảy ra vào ngày 27/2 tại ga Davis Station thuộc hệ thống giao thông của Cơ quan Quản lý Giao thông Vận tải Vịnh Massachusetts (MBTA), ở thành phố Somerville, bang Massachusetts (Mỹ).

Người đàn ông Mỹ mắc kẹt vào thang cuốn tử vong, nhiều người thấy không cứu (Nguồn video: News).

Nạn nhân là anh Steven McCluskey (40 tuổi). Camera an ninh ghi lại cảnh anh McCluskey đi thang cuốn xuống sân ga vào khoảng 5h sáng theo giờ địa phương. Khi gần tới cuối thang cuốn, người đàn ông bất ngờ vấp ngã và bị mắc kẹt ở phần cuối của thiết bị trong nhiều phút.

Video cho thấy nhiều người đi ngang qua hiện trường nhưng chọn đi cầu thang bộ thay vì hỗ trợ nạn nhân. Một số người dừng lại kiểm tra trong chốc lát rồi rời đi.

Theo NBC 10, sau 22 phút kể từ thời điểm nạn nhân gặp sự cố, một nhân viên của MBTA mới tới hiện trường, nhấn nút dừng khẩn cấp của thang cuốn.

Đại diện cơ quan này cho biết, quần áo của nạn nhân bị cuốn vào gầm thang cuốn, siết chặt quanh vùng cổ khiến đường thở bị chặn. Khi lực lượng cứu hộ tới nơi, nạn nhân không còn mạch đập.

Người đàn ông tử vong sau tai nạn ở thang cuốn (Ảnh cắt từ video).

Các nhân viên cứu hộ mất thêm 30 phút để giải cứu McCluskey khỏi thang cuốn trước khi đưa anh tới bệnh viện cấp cứu. Sau 10 ngày, dù được các bác sỹ nỗ lực cứu chữa, người đàn ông đã qua đời.

Trong một tuyên bố, đại diện MBTA đã mô tả đây là vụ tai nạn khủng khiếp.

“Điều quan trọng là người dân cần biết bất kỳ ai cũng có thể dừng thang cuốn trong trường hợp khẩn cấp bằng cách nhấn nút đỏ có chữ STOP ở đầu hoặc cuối mỗi thang cuốn. Sau đó, người dân cần gọi điện báo cấp cứu ngay lập tức”, đại diện MBTA cho biết.

MBTA cũng khẳng định nhân viên của họ “phản ứng nhanh chóng với mọi tình huống khẩn cấp và làm mọi thứ có thể để hỗ trợ người gặp nạn cũng như đảm bảo an toàn hiện trường”.

Ông Phil Eng - Tổng giám đốc MBTA - khẳng định đây là một bi kịch.

Nạn nhân trước khi qua đời (Ảnh: People).

“An toàn và độ tin cậy của hệ thống luôn là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi hiểu đây là một sự việc đau lòng đối với nạn nhân và gia đình anh ấy. Việc anh ấy ra đi đột ngột khiến mọi người vô cùng xót xa”, ông nói thêm.

Theo hồ sơ NBC 10 thu thập được, một nhân viên kiểm tra của MBTA đã bắt đầu ca làm từ 4h45 hàng ngày. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, nhân viên đang thực hiện một danh sách kiểm tra dài để chuẩn bị cho khung giờ cao điểm buổi sáng.

Sau khi nạn nhân được đưa tới bệnh viện, chiếc thang cuốn liên quan tới vụ việc được kiểm tra. MBTA cho biết thiết bị không gặp bất kỳ lỗi cơ học nào và được đưa trở lại hoạt động bình thường.

Gia đình anh McCluskey bày tỏ sự đau xót trước việc ra đi đột ngột của nạn nhân. Anh được người thân mô tả là người chăm chỉ, rất yêu thương 2 con trai Shayne và Steven.

Người đàn ông này từng vật lộn với chứng nghiện ma túy, nhưng anh luôn cố gắng chăm lo cho gia đình. Trước khi tử vong, anh làm nghề thợ mộc.

Hiện gia đình vẫn tìm kiếm câu trả lời cho cái chết của người đàn ông xấu số.

"Mọi nhân viên an ninh ở đâu? Những người mặc áo đỏ lẽ ra phải có mặt ở mọi tầng từ lúc ga mở cửa tới khi đóng cửa. Tại sao ở một ga tàu đông đúc như vậy mà không ai dừng lại, không ai nhìn thấy con tôi", người mẹ đặt câu hỏi.

Thang cuốn được cấp bằng sáng chế vào năm 1892 và chiếc đầu tiên hoạt động tại Coney Island – công viên giải trí tại New York (Mỹ).

Kể từ đó đến nay, thang cuốn đã trở nên phổ biến và được sử dụng với mức độ thường xuyên trong cuộc sống của chúng ta như tại các trung tâm mua sắm, sân bay, bệnh viện, tòa nhà văn phòng...

Dù tiện lợi nhưng theo kết quả nghiên cứu từ Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ (CPSC) ước tính trung bình mỗi năm có 6.000 người bị thương khi đi thang cuốn.

Trong đó, 75% nguyên nhân tai nạn thang cuốn là do ngã. Khi đó, các khiếm khuyết của thang cuốn có thể dẫn đến tai nạn như kẹt ngón tay, kẹt giữa các bậc, kẹt tấm lược, trượt và ngã.