Người đàn ông Mỹ lái xe vượt rào sân bay, lao vào đường băng để lên máy bay

Sự việc xảy ra mới đây tại Daytona Beach International Airport. Nghi phạm được xác định là Bryan J. Parker (58 tuổi, sống tại Holly Hill). Theo thông báo từ Văn phòng Cảnh sát hạt Volusia, người này đã “trong tình trạng say xỉn nghiêm trọng” khi lái xe đâm xuyên qua cổng an ninh đã khóa của sân bay.

Theo phía sân bay, Parker điều khiển xe với tốc độ cao, phá cổng rồi lao vào khu vực đường lăn - nơi máy bay di chuyển trước khi cất cánh. Ông ta sau đó tiến về khu vực đỗ máy bay của Embry-Riddle Aeronautical University và tìm cách tiếp cận hai chiếc máy bay, nhưng không thành công.

Một nhân viên vận hành sân bay cùng lực lượng an ninh đã truy đuổi và khống chế nghi phạm trước khi cảnh sát có mặt.

Người đàn ông bị bắt giữ khi cố lái xe lao vào đường lăn của sân bay (Ảnh: People).

Theo truyền thông địa phương, chiếc xe Ford Mustang màu xanh do Parker điều khiển suýt đâm trúng một máy bay huấn luyện đang di chuyển trên đường lăn vào khoảng 16h20 cùng ngày.

Khi dừng xe, người đàn ông này còn cố gắng trèo lên một máy bay đang có người bên trong, nhưng bất thành. Sau đó, ông ta chạy sang khu vực khác và tiếp tục tìm cách tiếp cận thêm một máy bay khác. Toàn bộ sự việc được cho là diễn ra chỉ trong khoảng 30 giây.

Trong đoạn video ghi lại từ camera gắn trên người cảnh sát, Parker xuất hiện trong tình trạng chân trần, bị còng tay, đứng gần đường lăn với nhiều máy bay phía sau. Khi được hỏi chuyện gì đã xảy ra, ông ta nói bản thân không nhớ gì.

“Tôi không nhớ. Tôi đang ở nhà, rồi đi dự một buổi họp cai nghiện rượu. Sau đó tôi uống rượu và hút cần sa… May là tôi không đi xe máy”, người này nói.

Khi cảnh sát hỏi có phải ông ta vừa dùng nhiều loại chất kích thích rồi lái xe tông cổng hay không, Parker thừa nhận: “Đúng vậy”. Người này liên tục tỏ ra hoang mang, hỏi lại rằng xe của mình đang ở đâu và mình đã đi qua cổng nào.

Ông Parker bị bắt và đối mặt với nhiều cáo buộc nghiêm trọng (Ảnh: People).

Sau khi bị bắt, Parker bị đưa về trại giam hạt Volusia. Ông ta đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc nghiêm trọng như: Âm mưu cướp máy bay, đột nhập phương tiện, xâm nhập trái phép khu vực sân bay, phá hoại tài sản, lái xe khi say xỉn gây thiệt hại, cùng một số hành vi vi phạm khác.

Phía sân bay cho biết không có ai bị thương và không có máy bay nào bị hư hại. Hoạt động tại sân bay vẫn diễn ra bình thường sau sự cố.

“An toàn của hành khách luôn là ưu tiên hàng đầu. Nhờ phản ứng nhanh của các lực lượng liên quan, tình huống đã được kiểm soát kịp thời và an toàn”, đại diện sân bay cho biết. Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Những tình huống hành khách lao ra đường băng cũng từng xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới. Hồi năm ngoái, tại sân bay El Tepual Airport (Chile), một vị khách 29 tuổi (không được tiết lộ danh tính) cũng đã gây chú ý khi chạy thẳng ra đường băng để chặn đầu máy bay, chỉ vì bị lỡ chuyến.

Theo đoạn video do nhân chứng ghi lại, người này vừa chạy vừa vẫy tay liên tục nhằm thu hút sự chú ý của phi công, với hy vọng máy bay sẽ dừng lại để cho mình lên như “bắt xe dọc đường”. Đây là chuyến bay nội địa của hãng LATAM Airlines, tới thành phố Concepción, có thời gian bay khoảng một giờ.

Trễ chuyến, vị khách lao ra đường băng bắt máy bay (Video: BBC).

Tuy nhiên, nỗ lực này nhanh chóng bị ngăn chặn. Nhân viên sân bay đã kịp thời lao ra khống chế, sau đó lực lượng an ninh có mặt và đưa người này rời khỏi khu vực đường băng. Sự việc khiến dư luận Chile xôn xao, nhiều ý kiến đặt câu hỏi về mức độ an toàn và kiểm soát an ninh tại sân bay.

Trước đó, một tình huống tương tự cũng xảy ra tại Canberra International Airport vào năm 2023. Một nữ hành khách đã vượt qua khu vực kiểm soát an ninh để đuổi theo chuyến bay của QantasLink chuẩn bị cất cánh đi Adelaide.

Theo nhân chứng, người này thậm chí còn di chuyển dưới gầm máy bay và tìm cách ra hiệu cho phi công dừng lại. Sau đó, cô bị cảnh sát Liên bang Australia bắt giữ với các cáo buộc liên quan đến xâm nhập khu vực an ninh và vi phạm pháp luật. Sự cố khiến một số chuyến bay bị chậm trong thời gian ngắn trước khi hoạt động trở lại bình thường.