Người đàn ông lo lắng khi bất ngờ nhận số tiền lớn qua tài khoản

Sáng 14/5, Công an xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đã hỗ trợ một người dân trên địa bàn trả lại tiền do người khác chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng.

Trước đó, khoảng 11h12 ngày 12/5, anh Hồ Sỹ Pháp, trú tại xóm Giang Liên, xã Bích Hào bất ngờ nhận được 75 triệu đồng từ một tài khoản không quen biết.

Dưới sự hỗ trợ của Công an xã Bích Hào, anh Hồ Sỹ Pháp đã hoàn trả 75 triệu đồng cho người chuyển nhầm (Ảnh: N. Giáp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Pháp cho biết sau khi nhận được tiền, anh đã kiểm tra lại giao dịch và liên hệ người thân, bạn bè để xác minh nhưng không ai là người chuyển khoản.

“Thấy số tiền lớn mà không rõ người gửi nên tôi rất lo. Sau khi kiểm tra kỹ vẫn không biết ai chuyển nên tôi gọi điện trình báo Công an xã Bích Hào để nhờ hỗ trợ”, anh Pháp nói.

Theo anh Pháp, khoảng 17h15 ngày 12/5, sau khi đi làm về, anh đến trụ sở Công an xã trình báo sự việc và mong muốn lực lượng chức năng sớm tìm được chủ tài khoản để hoàn trả số tiền chuyển nhầm. Tiếp nhận thông tin, Công an xã Bích Hào đã phối hợp với ngân hàng liên quan kiểm tra, xác minh giao dịch.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản chuyển nhầm là anh Mai Văn Phú (SN 1990), quê xã Hải Hậu, hiện sinh sống tại phường Kim Long, thành phố Huế.

Chiều 13/5, dưới sự hỗ trợ của Công an xã Bích Hào, anh Hồ Sỹ Pháp đã hoàn trả toàn bộ 75 triệu đồng cho chủ tài khoản theo đúng quy định.

Đại diện Công an xã Bích Hào đánh giá hành động trung thực của anh Hồ Sỹ Pháp là việc làm đẹp, góp phần lan tỏa hình ảnh người tốt, việc tốt trong cộng đồng.