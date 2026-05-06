Người đàn ông đưa con cho vợ rồi lao xuống sông Hàn cứu người

Ngày 6/5, anh Trần Đại Min (35 tuổi, trú tại phường Hòa Xuân, Đà Nẵng) xác nhận bản thân là người đã lao xuống sông Hàn vào tối 5/5, cứu một nam thanh niên gặp nạn tại phố đi bộ Bạch Đằng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 5/5, khi một nam thanh niên khoảng 18 tuổi bất ngờ rơi xuống sông Hàn tại khu vực phố đi bộ Bạch Đằng (phường Hải Châu, Đà Nẵng). Mặc dù người dân đã hô hoán và ném phao cứu sinh, nạn nhân vẫn không bám vào phao và liên tục chới với giữa dòng nước.

Nam thanh niên được anh Min ứng cứu (Ảnh: Thanh Thủy).

Anh Min đang đi dạo cùng gia đình gần đó nghe tiếng kêu cứu đã nhanh chóng giao con cho vợ và lao xuống sông. "Thấy người gặp nạn không chịu lên bờ, tôi nóng ruột, chỉ kịp nói với vợ rồi nhảy xuống", anh Min kể.

Trong điều kiện trời tối và nước lạnh, anh Min đã tiếp cận nạn nhân, đưa phao và trấn an. Do bờ kè cao và nước sâu, việc đưa nạn nhân lên bờ tại chỗ khó khăn. Người dân trên bờ đã dùng dây thừng hỗ trợ định hướng, giúp anh Min dìu nạn nhân bám phao, di chuyển khoảng 200m về phía cầu Bán Nguyệt, nơi có lan can thấp hơn.

Tại đây, nhiều người đã cùng phối hợp kéo nam thanh niên vượt qua bờ kè và lên bờ. Nạn nhân khi được đưa lên bờ trong tình trạng run rẩy, da tái nhợt nhưng vẫn còn nhận thức và đã được giữ ấm kịp thời.

Người đàn ông nhảy xuống sông Hàn cứu nam thanh niên trong đêm (Video: Thanh Thủy).

Anh Min cho biết dù không phải là người bơi giỏi và rất lo lắng khi nhảy xuống, nhưng anh không muốn ân hận nếu có chuyện xấu xảy ra. Khi tiếp cận, nạn nhân vẫn còn cử động yếu và gật đầu ra hiệu còn sức.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vào lúc 21h14 ngày 5/5, đơn vị nhận được tin báo có người té xuống sông Hàn (khu vực phố đi bộ gần công viên APEC).

Ngay sau đó, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 đã xuất xe cứu hộ cùng 7 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến nơi, nạn nhân đã được cứu và đưa lên bờ.

Chỉ huy đội đã tiếp cận, nắm tình hình và phát hiện nạn nhân bị run lạnh do ngâm nước lâu. Lực lượng chức năng áp dụng các biện pháp giữ ấm như xoa dầu, cho uống nước gừng và thay quần áo khô. Khoảng 10 phút sau, nạn nhân hồi tỉnh.