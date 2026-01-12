Người dân ở Hưng Yên câu được cá 26kg, khách chi tiền triệu mua tại chỗ

Sau bữa cơm trưa, anh Tuấn - chủ hồ câu Lò Gạch (phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình) - nhận được thông tin một người đàn ông vừa câu được con cá “khủng” nặng 26kg, dài 1,2m.

Lúc anh có mặt tại hồ, con cá được đưa lên bờ sau khoảng 2 tiếng quẫy đạp dữ dội giữa mặt nước mênh mông.

Con cá nặng 26kg được đưa lên bờ sau 2 tiếng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Con cá thuộc giống cá măng. Loài này thường nặng từ 5kg đến 20kg, hiếm khi bắt được những con có trọng lượng hơn 26kg”, anh Tuấn cho biết.

Được biết, người đàn ông thả cần suốt 4 tiếng mới phát hiện cá cắn câu. Do cá có trọng lượng lớn, nếu kéo lên bờ ngay lập tức, cần câu rất dễ bị gãy. Hai người phải phối hợp, kiên trì khiến con cá kiệt sức.

"Một người từ từ kéo cần câu, người còn lại ngồi trên thuyền, dùng vợt dồn con cá vào bờ. Khi con vật không còn sức để quẫy đạp, họ bế con cá lên khỏi mặt nước", chủ hồ câu cho biết.

Nghe tin có con cá "khủng" cắn câu, một vị khách quyết định mua lại với mức giá hơn 3 triệu đồng.

Theo anh Tuấn, hồ nước được hình thành từ năm 1996. Hiện trạng hồ vẫn được giữ nguyên, chưa từng tát cạn để thu hoạch. Vì vậy, nhiều loài cá có điều kiện sinh trưởng và phát triển qua nhiều năm.

"Hồ nằm cạnh sông Hồng nên khi nước lũ dâng cao hàng năm, một số cá măng con sẽ tràn vào hồ. Chúng chuyên ăn các loài nhỏ hơn trong hồ nên sống được nhiều năm", anh cho biết.

Hồ câu rộng 35ha thu hút nhiều người câu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cá măng chủ yếu sinh sống trong tự nhiên, ít nuôi nhân tạo. Cá măng có màu bạc, bơi nhanh, dai sức.

Hồ câu của anh Tuấn diện tích 35ha, độ sâu từ 11m đến 12m, chủ yếu thả cá trôi, chép, rô phi... Nguồn cá được bổ sung 2 tuần một lần để thu hút khách câu, cung cấp môi trường giải trí lành mạnh cho những người có đam mê.

Đây không phải là lần đầu tiên có người dân bắt được cá măng trọng lượng lớn. Năm 2018, gia đình chị Ngân ở Mường Lay, tỉnh Điện Biên bắt được con cá măng nặng tới 35kg.

Con cá măng nặng 35kg được bắt hồi năm 2018 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Phát hiện con cá sa lưới, mọi người thay nhau giữ để tránh con vật thoát ra. Sau 1 tiếng vật lộn, cả nhóm mới đưa được con cá lên bờ.

Sau khi chị Ngân chia sẻ hình ảnh và video về con cá "khủng" lên mạng xã hội, nhiều người gọi điện hỏi mua. Tuy nhiên, người phụ nữ ưu tiên cho một khách quen ở Hà Nội từng nhiều lần mua cá của chị. Mức giá chốt cuối cùng là 200.000 đồng/kg.

Nhiều người cho biết, bắt được cá măng rất khó. Người ta thường cắt cá thành khúc, nướng vàng, cuốn cùng rau gia vị để chấm mang đến hương vị thơm ngon nhất.