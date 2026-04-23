Người cha nghèo xúc động khi con được cứu nhờ giọt máu của đại úy công an

Ngày 23/4, Công an xã Hòa Tiến (thành phố Đà Nẵng) cho biết Đại úy Phạm Văn Hà, cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực, đã kịp thời hiến tiểu cầu, góp phần cứu sống cháu A Lăng Hải Quan (8 tuổi, trú xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng) trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, sáng 21/4, cháu Quan, bệnh nhi mắc hội chứng Wiskott-Aldrich (một chứng suy giảm miễn dịch di truyền hiếm gặp) bị xuất huyết mũi nghiêm trọng, mất máu nhiều và được đưa vào Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng cấp cứu.

Đại úy Phạm Văn Hà tặng quà hỗ trợ cho gia đình (Ảnh: Công an xã Hòa Tiến).

Do cần gấp tiểu cầu nhóm máu B+, Đại úy Phạm Văn Hà đã nhanh chóng có mặt, hiến một đơn vị tiểu cầu để các bác sĩ kịp thời phẫu thuật, giúp cháu vượt qua cơn nguy kịch.

Đây là lần thứ ba Đại úy Hà hiến tiểu cầu cấp cứu cho cháu Quan. Sau khi hiến máu, anh còn hỗ trợ một phần chi phí cho gia đình bệnh nhi.

Cha cháu Quan, anh A Lăng A Rất xúc động cho biết nếu không được truyền tiểu cầu kịp thời, con anh có thể nguy hiểm đến tính mạng. “Rất may anh Hà đã kịp thời đến hiến tiểu cầu để bác sĩ cấp cứu, giúp con tôi qua cơn nguy kịch”, anh A Lăng A Rất nói.

Anh Rất cho biết gia đình anh là người đồng bào Cơ Tu, hoàn cảnh khó khăn. Con đầu của anh chị đã mất vì ung thư tủy. Cháu Quan sau sinh được phát hiện mắc hội chứng hiếm gặp, thường xuyên bị xuất huyết, viêm đường ruột và phải nhập viện điều trị dài ngày.

Nhiều năm qua, vợ chồng anh Rất thuê phòng trọ ở phường Cẩm Lệ (Đà Nẵng) để khi nào con phát bệnh thì đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Hai vợ chồng thay nhau giữ con rồi đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống, lo viện phí cho con.

Theo anh Rất, chi phí điều trị đủ liều thuốc mỗi tháng cho con là hơn 18 triệu đồng, trong khi phương án ghép tủy có thể tốn khoảng 2 tỷ đồng.

“Bác sĩ bảo ghép tủy cho cháu Quan phải mất chi phí tiền tỷ. Với điều kiện vợ chồng tôi hiện nay chỉ có thể cố gắng để kéo dài sự sống cho con được ngày nào hay ngày đó”, anh Rất tâm sự.