Người bán đào, mận ở Hà Nội treo biển xả hàng, giảm sâu 65% dù mới 25 Tết

Hạ giá 65%, khách không mặn mà

13h, Thư - chủ quầy hàng bán hoa mận, tại hội chợ xuân trong công viên Thiên Văn Học, phường Dương Nội, Hà Nội - ngồi bấm điện thoại "giết" thời gian. Có người dừng lại ngắm hoa, cô gái đon đả chào mời nhưng phần lớn khách hàng vội vàng bước đi.

11/2 - ngày cuối cùng của hội chợ xuân - Thư mong mỏi bán hết số cây mận còn lại để kịp dọn gian hàng. Thế nhưng, lượng khách chốt đơn gần như không đáng kể.

Thư tranh thủ sửa lại cành mận trong khi vắng khách (Ảnh: Trần Thành Công).

Hy vọng kích cầu, cách đây một tuần cô đã treo biển “hoa Tết nở sớm, giảm giá 65%” ngay trước quầy hàng song sức mua vẫn rất thấp.

"Buổi sáng, có 4-5 khách hỏi nhưng không ai mua. Đây là năm đầu tiên tôi bán cây mận ở Hà Nội. Do thời tiết ấm áp, hoa nở bung nên phải hạ giá sớm", Thư nói với phóng viên Dân trí.

Để có được nguồn hàng với thế và dáng đẹp, cách đây nhiều tuần, nhóm của Thư phải lặn lội về các xã ở Sơn La, tìm kiếm, chọn lựa từng cây mận.

Chuyển hơn 200 cành mận xuống Hà Nội bán từ cuối tháng 1, đến nay cô vẫn còn 20 cành chưa bán hết, chủ yếu là những gốc mận to, chiều cao 1,5-2m.

Theo quan sát của phóng viên, hầu hết các cành mận tại quầy hàng của Thư đã bung hoa, chỉ còn một số cành có nụ e ấp.

Sau khi giảm giá, cành mận gốc to với giá 2-3 triệu đồng chỉ còn từ 900.000 đồng đến 1,2 triệu đồng, cành mận cao gần 1m được bán ở mức 500.000 - 600.000 đồng.

Hoa mận được xả hàng để trả mặt bằng (Ảnh: Trần Thành Công).

“Đợt hoa mận đầu tiên tôi đưa xuống Hà Nội vào cuối tháng 1 bán khá chạy, gần như hết hàng. Lứa mới chuyển xuống có hoa bung nở nhanh, không kịp hãm lại vì thời tiết Hà Nội ấm hơn Sơn La”, cô gái chia sẻ.

Trước tình hình kinh doanh trầm lắng như hiện tại, cô gái thừa nhận vẫn còn nhiều băn khoăn cho vụ buôn bán năm sau.

Mức giá giảm tới 65%, khách vẫn không mấy mặn mà (Ảnh: Trần Thành Công).

Để thu hút khách, cô gái dùng kênh cá nhân để phát livestream vào buổi tối. Tuy nhiên, số người xem không đông. Hơn nữa, khi lên hình, sắc hoa mận không giữ được vẻ tươi tắn khiến việc tiếp cận và thuyết phục khách hàng càng trở nên khó khăn.

Dự kiến, Thư cố gắng "xả hàng" hết trước ngày 27 Tết. Vài ngày tới, cô dự tính mức giảm giá sẽ sâu hơn nữa để kịp trả mặt bằng.

Lỗ nặng vì bán đào

Tại quầy bán đào Tết trên đường Phạm Hùng (Hà Nội), anh Chiến mạnh tay giảm giá nhiều gốc đào trồng lâu năm. Những cây từng được chào bán 8 triệu đồng nay hạ xuống còn 4 triệu đồng; các gốc có giá 5-6 triệu đồng cũng giảm còn khoảng 2-3 triệu đồng để kích cầu.

Gia đình anh Chiến sở hữu vườn đào quy mô lớn với hàng nghìn gốc tại Lạng Sơn. Những năm trước, anh chủ yếu bán tại địa phương. Từ đầu tháng Chạp, anh quyết định đưa đào xuống Hà Nội với kỳ vọng mở rộng thị trường và tìm thêm tệp khách hàng mới. Trên thực tế, tình hình buôn bán không được như kỳ vọng.

"Tôi đưa xuống Hà Nội khoảng 200 cây đào đủ các loại, đến nay vẫn còn gần 150 cây. Mỗi ngày chỉ bán được 3-4 cây, chủ yếu khách mua cây nhỏ", anh cho biết.

Để bù đắp được các loại chi phí, anh đặt ra mục tiêu doanh thu 10 triệu đồng/ngày. Thực tế, người đàn ông chỉ thu được 1-2 triệu đồng/ngày.

Anh Chiến cho rằng, ngoài tiền thuê xe vận chuyển đào từ Lạng Sơn xuống Hà Nội, còn có chi phí ăn uống, thuê 3 nhân viên chăm sóc, trông coi đào với chi phí 500.000 đồng/người/ngày.

“Đào không bán được, tôi bị lỗ cả trăm triệu đồng”, anh Chiến chia sẻ.

Trái ngược không khí mua bán ảm đạm ở Hà Nội, lượng cây đào bán ra tại điểm kinh doanh của anh Chiến ở Lạng Sơn lên đến 200-300 cây/ngày. Tại Hà Nội, anh nhận thấy, khách hàng chưa có nhu cầu mua sắm nhiều, trong khi hoa đào đã bung nở.

"Tình hình bán đào Tết quá chậm, tôi phải hạ giá từ cách đây 2 ngày để thu hồi vốn, không gồng lỗ được nữa", anh cho biết.

Hoa đào nở sớm khiến khách hàng mặc cả, yêu cầu giảm giá khi mua (Ảnh: Trần Thành Công).

Người đàn ông quê Lạng Sơn cho rằng, nguyên nhân khiến lượng khách mua đào ít có thể do kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu. Bên cạnh đó, nhiều người Hà Nội ở chung cư, họ không chuộng các cây đào lâu năm với gốc to. Loại đào này chỉ phù hợp với khách ở nhà riêng hoặc biệt thự với không gian rộng rãi.

Dù đã đưa ra mức giá xả lỗ, qua ngày ông Công ông Táo, chủ quầy bán đào Tết đánh giá, sức mua vẫn rất kém. Khách hàng tiện đường đi hội chợ xuân nên ghé vào tham quan, hoàn toàn không có mong muốn mua để trưng bày dịp Tết.

"Nếu giảm giá mà khách không mua, tôi sẽ thuê xe chở về Lạng Sơn để trồng lại chờ Tết năm sau", anh bày tỏ.

Nhiều chủ vườn đào tại Hà Nội đau đầu vì thời tiết ấm hơn bình thường, hoa bung nở sớm nên khó hút khách. Mọi người có tâm lý thích đào ít hoa, nhiều nụ để kịp nở vào đầu năm mới.

Tại vườn đào của bà Lân (phường Dương Nội, Hà Nội), hoa đã khoe sắc do thời tiết ấm. Trong khi đó, năm ngoái, thời tiết lạnh hơn, cây chủ yếu là nụ, ít hoa nên bị khách chê.

"Vườn nhà tôi có 100 gốc đào, đến nay mới bán được 20 cây. Năm ngoái, sau ông Công ông Táo, tôi đã bán được khoảng 40-50 cây, sức mua năm nay giảm hơn", bà Lân nói.

Theo bà Lân, thông thường, sức mua sẽ tăng lên sau khi người dân được nghỉ làm. Trong những ngày tới, bà sẽ chở các cây đào loại nhỏ ra chợ bán thêm để không bị ế.

Năm nay, giá đào tương đối ổn định. Tại vườn, bà Lân bán cành nhỏ với giá khoảng 100.000-200.000 đồng; cành dáng huyền dao động từ 300.000 đến 500.000 đồng. Những cây to, đẹp có giá 3-4 triệu đồng, thậm chí 3,5 triệu đồng

"Mặc dù giá không tăng so với mọi năm, nhưng khách hàng vẫn có tâm lý khắt khe, thường xuyên chê hoa để mặc cả giá rẻ hơn", bà bày tỏ.