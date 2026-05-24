Nghĩa trang 140 ngôi mộ và tấm lòng của những người xa lạ

Ngày cuối tháng 5, khu nghĩa trang với 140 ngôi mộ vô danh nằm cạnh Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Xuân, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh trở nên sạch đẹp, gọn gàng hơn nhờ bàn tay của gần 100 hội viên Hội Người cao tuổi địa phương.

Khu nghĩa trang đặc biệt này được xây dựng trên diện tích khoảng 5.000m2, với thiết kế ban đầu có quy mô hơn 550 ngôi mộ xây trước.

Người cao tuổi xã Tiên Điền tham gia tổng dọn vệ sinh tại nghĩa trang 140 ngôi mộ vô danh (Ảnh: Hồng Quang).

Theo lãnh đạo xã Tiên Điền, nhiều năm trước trong quá trình giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án giao thông trên địa bàn huyện Nghi Xuân cũ, cơ quan chức năng phát hiện nhiều phần mộ không rõ danh tính, không có thân nhân nhận diện.

Từ năm 2000, chính quyền địa phương đã quy tập, cất bốc các ngôi mộ này về an táng tại khu đất cạnh Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Xuân. Từ đó đến nay, cán bộ cùng người dân các xã Tiên Điền, Nghi Xuân, Cổ Đạm, Đan Hải đã lặng lẽ quy tập thêm hơn 100 ngôi mộ không rõ thân nhân về an táng tại nghĩa trang này.

Không tên tuổi, không người thân hương khói, khu nghĩa trang 140 ngôi mộ vô danh suốt nhiều năm do thiếu sự chăm sóc nên hoang vắng, cỏ dại mọc um tùm.

Người cao tuổi xã Tiên Điền lo hương khói cho 140 phần mộ vô danh (Ảnh: Dương Nguyên).

Trăn trở trước thực trạng đó, lãnh đạo xã Tiên Điền đã vận động Hội Người cao tuổi địa phương nhận quản lý, chăm sóc toàn bộ khu nghĩa trang này.

Bà Nguyễn Thị Xuân Hoa (SN 1959), Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tiên Điền, cho biết bà đã nhiều năm day dứt khi chứng kiến cảnh những phần mộ vô danh bị bỏ quên. Sau khi nhận nhiệm vụ tại Hội Người cao tuổi xã Tiên Điền vào năm 2025, bà cùng các hội viên quyết định chung tay chăm sóc khu nghĩa trang này.

Toàn xã có 28 thôn, mỗi thôn cử 3-5 thành viên cao tuổi cùng các lực lượng tham gia dọn dẹp, phát quang cỏ dại, chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang.

Khu nghĩa trang trở nên sạch đẹp, gọn gàng hơn (Ảnh: Dương Nguyên).

"Chúng tôi mong muốn những người đã khuất dù không còn người thân vẫn được hương khói, chăm nom chu đáo để bớt hiu quạnh. Đây là việc làm xuất phát từ sự sẻ chia và lòng nhân ái", bà Hoa chia sẻ.

Theo kế hoạch, định kỳ mỗi tháng một lần, thành viên của hội sẽ tổ chức vệ sinh, chăm sóc khu nghĩa trang. Thời gian tới, Hội Người cao tuổi xã Tiên Điền dự kiến quét vôi lại các phần mộ và trồng thêm hoa trong khuôn viên.

Bà Lê Thị Điểm, Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi thôn Thuận Mỹ (xã Tiên Điền), cho biết các thành viên tham gia đều trên tinh thần tự nguyện. "Chúng tôi mong góp một phần công sức để gìn giữ nghĩa tình quê hương và lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng", bà Điểm nói.