Nghỉ 3 công việc, cho thuê nhà, vợ chồng trẻ rời Hà Nội lên núi trồng cam

6h, mặt trời vừa nhô lên sau rặng cây, anh Nguyễn Anh Tuân (SN 1990, sống ở xã Cao Phong, tỉnh Phú Thọ) khoác áo bảo hộ, vác chiếc cuốc bắt đầu một ngày làm việc mới.

Lứa cam cũ vừa được thu hoạch, anh bắt đầu chặt cành, tỉ mỉ nhổ cỏ, tưới phân vi sinh chuẩn bị cho một mùa vụ mới.

Anh Tuân bên những cây cam trĩu quả tại vườn ở Cao Phong, Phú Thọ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Để có vườn cam với hơn 2.000 gốc xanh tốt như hiện nay, có thời điểm tôi rơi vào tình cảnh kiệt quệ cả tài chính lẫn tinh thần. Không muốn đối mặt thất bại, vợ chồng phải tự động viên nhau để vượt qua giai đoạn khó khăn đó", anh Tuân nói với phóng viên Dân trí.

Quyết định nghỉ việc 3 công ty

Sinh ra và lớn lên tại Thái Bình (cũ), anh Tuân lên Hà Nội học đại học, rồi ở lại lập nghiệp và xây dựng gia đình.

Để lo cho tổ ấm nhỏ, anh làm cùng lúc 3 công việc tại 3 công ty khác nhau. Trong đó, anh từng là trưởng phòng kinh doanh tại công ty cung cấp chế phẩm vi sinh phục vụ nông nghiệp.

Sở hữu trong tay căn hộ rộng 60m2 nhưng nhịp sống đô thị với tình trạng tắc đường, không khí ô nhiễm khiến anh cảm thấy ngột ngạt. Nhiều lần, vợ chồng suy nghĩ về một cuộc sống đơn giản với vườn cây, ao cá nhỏ.

"Tôi mơ ước có không gian xanh để con cái thoải mái chạy nhảy. Đó chỉ là giấc mơ, không biết bao giờ mới có thể thành hiện thực", anh nói.

Năm 2020, khi nhiều vườn cam ở vùng Cao Phong (Hòa Bình cũ) mắc vàng lá gân xanh - bệnh nguy hiểm do vi khuẩn Candidatus Liberibacter gây ra, tấn công mạch dẫn của cây - anh Tuân mang chế phẩm vi sinh lên bán và thử nghiệm chữa trị.

Đồng hành tư vấn cho bà con nông dân, anh có nhiều thời gian gắn bó hơn với những vườn cam. Giữa không gian đồi núi xanh mướt, người đàn ông tìm thấy cảm giác dễ chịu, khác hẳn vẻ xô bồ nơi phố thị.

Thời điểm đó, thuật ngữ bỏ phố về quê được nhắc nhiều trên mạng xã hội. Anh Tuân bàn với vợ nhận thuê một vườn cam, chanh rộng 3ha và trồng thêm một khu vườn 1ha khác.

"Có trong tay 4ha đất để trồng cam, tôi cảm thấy một phần mơ ước của mình đã thành hiện thực. Bắt tay vào làm mới thấy mọi chuyện không dễ dàng như tưởng tượng", anh nói.

Những ngày đầu làm nông, chàng nhân viên văn phòng chưa quen với leo đồi, cuốc đất. Địa hình dốc khiến anh nhanh xuống sức, cảm thấy choáng váng khi làm việc dưới trời nắng nóng.

Không chỉ vất vả về thể lực, anh còn chịu áp lực tinh thần. Một số người dân chế giễu "đang yên đang lành" lại chọn con đường nhọc nhằn, thay vì tiếp tục sống ở Hà Nội.

"Những đêm ngủ trong lán giữa rừng, một tiếng động nhỏ cũng khiến tôi sợ hãi. Lúc ánh hoàng hôn buông xuống, nghe tiếng chim tu hú, bản thân cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Nếu không quyết tâm, có lẽ tôi đã khăn gói trở về thành phố", anh chia sẻ.

Thiếu kinh nghiệm, đầu tư dàn trải, cây cam thường xuyên mắc bệnh khiến số tiền hơn 500 triệu đồng của hai vợ chồng lần lượt ra đi.

Sự đồng hành của vợ giúp anh Tuân nỗ lực vượt qua khó khăn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vừa nhận thầu vườn cam, vừa đảm bảo doanh số tại 3 công ty, có giai đoạn anh Tuân rơi vào trạng thái kiệt sức. Mỗi lần thu xếp công việc ở Hà Nội để quay lại Cao Phong, anh không khỏi xót xa vì cây cam còi cọc, thiếu sức sống, cả khu vườn xơ xác.

"Số tiền đầu tư cạn kiệt, trong khi cây trồng sinh trưởng kém. Có lúc tôi chán nản đến mức muốn trả lại vườn cho chủ", anh nhớ lại.

Đối mặt với hàng loạt khó khăn, anh Tuân đứng trước lựa chọn: quay về Hà Nội tiếp tục công việc văn phòng hoặc dốc toàn bộ thời gian, công sức cho vườn cam. Nhờ sự động viên, tin tưởng của vợ, anh quyết định ở lại, kiên trì theo đuổi con đường đã chọn.

Trong lúc tài chính gần như cạn kiệt, các cây chanh cho thu hoạch khoảng 1 tấn quả, mang về số tiền đáng kể. Khoản thu như "phao cứu sinh", tiếp thêm thêm động lực, giúp anh vượt qua giai đoạn căng thẳng nhất của cuộc đời.

Dồn sức chuyên tâm chăm sóc cam, cuối năm 2023, anh Tuân thu hoạch được lứa quả đầu tiên mang về những đồng lãi quý giá.

Trong quá trình làm việc với thương lái, anh dần nhận ra, muốn tránh cảnh bị ép giá, người làm vườn phải chủ động xây dựng thương hiệu và tìm cách tiếp cận khách hàng.

"Có thời điểm thương lái trả giá chỉ bằng 1/3 so với thị trường. Khi đó, tôi hiểu rằng, nếu không quảng bá được giá trị của cam sạch, dù nỗ lực đến đâu vẫn khó tránh khỏi thua lỗ”, anh nhớ lại.

Cho thuê nhà Hà Nội, lên núi sinh sống

Mong muốn quảng bá thương hiệu vườn cam, anh Tuân bàn với vợ cho thuê chung cư, chuyển lên Cao Phong sinh sống lâu dài. Thấy sự quyết tâm của chồng, chị gửi con trai cho ông bà chăm sóc, bắt đầu cuộc sống mới nơi vùng đồi núi.

Sự đồng hành của vợ tiếp thêm cho anh nguồn động lực lớn, làm video chia sẻ trên trang cá nhân, tiếp cận khách hàng.

Vợ chồng dần quen với nhịp sống tự cung tự cấp, ăn rau trong vườn, dùng gà tự nuôi, thỉnh thoảng xuống chợ mua thêm thực phẩm.

"Chi phí sinh hoạt ở đây chỉ bằng khoảng một nửa so với Hà Nội, trong khi thu nhập từ 4ha cam cao hơn so với thời điểm tôi làm việc tại 3 công ty trước đó", anh Tuân chia sẻ.

Khu vườn trồng cam 4ha nhìn từ trên cao (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không chỉ được thỏa niềm đam mê với ruộng vườn, điều khiến vợ chồng thích nhất là bầu không khí trong lành ở miền núi, không còn những ngày mệt mỏi len lỏi giữa dòng người đông đúc để đến văn phòng.

Theo anh, bỏ phố về núi không đồng nghĩa với lối sống nhàn nhã. Chủ vườn vẫn cần mẫn lao động, tự lập kế hoạch để các gốc cây trồng phát triển tốt.

Mỗi sáng, anh Tuân thức dậy từ sớm, tranh thủ làm việc khi nắng còn chưa gay gắt. Rời phố và công việc văn phòng, người đàn ông vẫn tất bật cả ngày, không lúc nào ngơi nghỉ.

"Sau giờ làm, vợ chồng tôi có không gian tận hưởng cuộc sống nhiều hơn so với lúc còn sống tại chung cư. Ở đây, công việc của nông dân cuốn mình theo guồng quay bận rộn, không cảm thấy buồn chán", anh chia sẻ.

Trải qua vài năm khó khăn, hiện nay, người đàn ông đã tích luỹ được kinh nghiệm chăm sóc cây trồng. Sản lượng cam đạt 40-50 tấn/năm với 4 giống là cam Cao Phong, cam chanh, cam Xã Đoài, cam Valencia (V2). Trên diện tích 4ha, anh còn trồng xen 100 gốc chanh cho sản lượng 1 tấn/năm và 10 cây bưởi da xanh.

Với tiêu chí sản xuất nông nghiệp sạch, vợ chồng sử dụng phân bón lá amino axit rong biển nhập khẩu, dùng phân gà, phân trùn quế, ủ phân vi sinh bằng trứng gà ấp dở và cá xay, đạm tôm để bón gốc giúp cây phát triển tốt.

Anh Tuân đón khách đến tham quan vườn cam, trải nghiệm cuộc sống vùng núi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhờ lợi thế vườn cam nằm trên đồi, xung quanh núi non trập trùng với tầm nhìn đẹp, anh Tuân còn phát triển mô hình du lịch trải nghiệm. Ngoài tham quan, chụp ảnh, khách mua cam về làm quà. Đây là một kênh tiêu thụ sản phẩm mang lại nhiều giá trị.

Nhìn lại hành trình bỏ phố về núi, anh Tuân cảm thấy không dễ dàng như mọi người suy nghĩ. Cơ duyên với vùng đất trồng cam giúp gia đình có một hướng rẽ mới. Sau nhiều năm ấp ủ, vợ chồng trẻ thực hiện được ước mơ về một cuộc sống trong lành, không chen chúc.

"Khi xác định rời phố về nông thôn sinh sống, bản thân phải kiên trì, quyết tâm và lập kế hoạch, chiến lược rõ ràng. Nếu không có hoạch định từng bước đi, bản thân rơi vào tình cảnh mất phương hướng, cạn kiệt vốn liếng và đối mặt khó khăn", anh Tuân bày tỏ.

Hiện, anh đã mua lại được vườn cam 3ha và tiếp tục thuê vườn cam 1ha để canh tác. Thời gian tới, vợ chồng đặt mục tiêu xây dựng nhà cửa khang trang, tập trung chăm sóc cây cam và phát triển mô hình du lịch trải nghiệm, đón các con lên Cao Phong học tập, sinh sống.