Vụ việc xảy ra vào ngày 3/5 tại hồ Henry, thuộc công viên Continental Soldiers Park ở thị trấn Mahwah, phía bắc bang New Jersey (Mỹ).

Theo truyền thông địa phương, thời điểm xảy ra sự việc, bé trai 8 tuổi đang câu cá gần bờ hồ thì bất ngờ bị con hải ly lao từ dưới nước lên tấn công.

Bé trai cố gắng bỏ chạy nhưng bị vấp ngã. Con hải ly sau đó cắn vào phần đùi trên và ngày càng hung dữ. Một người bạn của gia đình đã lao tới, dùng chân và tay đánh đuổi con vật để giải cứu cậu bé.

Mỹ: Thót tim cảnh cậu bé đang câu cá bất ngờ bị hải ly dại lao tới tấn công (Nguồn: People).

Nạn nhân được xác định bị cắn ở chân và nhanh chóng được đưa tới bệnh viện điều trị. Hiện tình trạng sức khỏe của bé chưa được công bố.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện trước đó đã có nhiều báo cáo về việc con hải ly này tấn công người dân trong công viên. Một đoạn video lan truyền trên Facebook cũng ghi lại cảnh con vật hung hãn lao vào nhiều người khác.

Phát hiện con hải ly có dấu hiệu bất thường, lực lượng kiểm soát động vật đã bắt con hải ly này đưa đi xét nghiệm.

Ngày 5/5, cơ quan y tế địa phương xác nhận con hải ly dương tính với bệnh dại. Những người bị cắn đang được điều trị dự phòng.

Giới chức kêu gọi bất kỳ ai từng tiếp xúc với con vật cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan y tế địa phương để được đánh giá nguy cơ và điều trị kịp thời.

Hải ly là loài gặm nhấm bán thủy sinh, nổi tiếng là "kiến trúc sư" thiên nhiên với khả năng xây đập từ bùn và cành cây (Ảnh: News).

Theo Mayo Clinic, bệnh dại lây sang người thông qua nước bọt của động vật nhiễm virus. Khi các triệu chứng xuất hiện, bệnh gần như luôn gây tử vong.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần đi cấp cứu ngay nếu bị động vật cắn hoặc nghi ngờ tiếp xúc với động vật mắc bệnh dại.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết, mỗi năm nước này ghi nhận khoảng 4.000 ca bệnh dại ở động vật. Tuy nhiên, số ca tử vong ở người hiện khá hiếm, dưới 10 trường hợp mỗi năm nhờ các biện pháp tiêm phòng và điều trị dự phòng sau phơi nhiễm.