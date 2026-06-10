Theo truyền thông Paraguay, sau 16 năm kể từ khi trở thành hiện tượng truyền thông tại World Cup 2010, Larissa sẽ đồng hành cùng đội tuyển quốc gia tại World Cup 2026 với tư cách phóng viên và bình luận viên thể thao. Đây cũng là lần đầu tiên cô trực tiếp có mặt tại một vòng chung kết World Cup, thay vì theo dõi các trận đấu từ quê nhà như cách đây 16 năm.

Người mẫu Larissa Riquelme từng gây sốt trên truyền thông tại kỳ World Cup 2010 (Ảnh: Marca).

Sự kiện đánh dấu một cột mốc đặc biệt đối với Larissa Riquelme cũng như người hâm mộ Paraguay. Trong khi đội tuyển quốc gia trở lại sân chơi World Cup sau nhiều năm vắng bóng, người đẹp từng gắn liền với một trong những câu chuyện bên lề nổi tiếng nhất lịch sử giải đấu cũng có dịp tái ngộ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Larissa Riquelme (SN 1985) đã trở thành hiện tượng toàn cầu tại World Cup 2010 dù không trực tiếp đến Nam Phi. Khi đó, cô làm việc cho một kênh truyền hình địa phương và thường xuyên xuất hiện tại các khu vực cổ vũ công cộng ở thủ đô Asuncion để theo dõi các trận đấu của đội tuyển Paraguay.

Những hình ảnh của Larissa nhanh chóng lan truyền trên truyền thông quốc tế. Nhiều tờ báo thể thao lớn dành sự chú ý cho người đẹp Paraguay và gọi cô là “La Novia del Mundial” (Bạn gái World Cup). Danh xưng này gắn liền với cô suốt nhiều năm sau đó.

Độ nổi tiếng của Larissa khi ấy vượt xa khuôn khổ một câu chuyện cổ động bóng đá. Cô trở thành một trong những gương mặt được nhắc tới nhiều nhất trong suốt giải đấu và liên tục xuất hiện trên các trang báo quốc tế.

Larissa Riquelme sở hữu vẻ đẹp nóng bỏng, khoẻ khoắn (Ảnh: Marca).

Sau World Cup 2010, Larissa nhận được nhiều lời mời làm việc tại các quốc gia Nam Mỹ, châu Âu và châu Á. Cô tham gia nhiều chương trình giải trí, hoạt động người mẫu và từng xuất hiện trên các ấn phẩm nổi tiếng dành cho nam giới.

Tuy nhiên, thay vì tiếp tục khai thác hình ảnh của một biểu tượng truyền thông, Larissa lựa chọn hướng đi mới. Trong những năm gần đây, cô theo học chuyên ngành truyền thông thể thao và hoàn thành chương trình đào tạo kéo dài 3 năm để theo đuổi công việc phóng viên.

Năm 2025, Larissa có màn ra mắt trên truyền hình với vai trò bình luận viên trong trận đấu giữa Paraguay và Peru. Trải nghiệm này được cô mô tả là một trong những dấu mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực giải trí.

Theo chia sẻ của Larissa Riquelme với báo chí quê nhà, World Cup 2026 mang đến cho cô nhiều cảm xúc đặc biệt bởi đây là lần đầu tiên được trực tiếp tác nghiệp tại giải đấu từng thay đổi cuộc đời mình.

Larissa Riquelme (hiện 41 tuổi) đang theo đuổi công việc phóng viên thể thao (Ảnh: Marca).

Nhìn lại cột mốc đưa mình trở thành hiện tượng truyền thông toàn cầu, Larissa Riquelme thừa nhận World Cup 2010 đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin EFE, người đẹp Paraguay cho biết danh xưng "Bạn gái World Cup" không chỉ mang lại sự nổi tiếng mà còn mở ra những cơ hội nghề nghiệp ngoài sức tưởng tượng.

"Danh xưng đó đã đưa tôi ra khỏi chiếc bong bóng mà tôi từng sống. Nó giúp tôi được tái sinh trên phạm vi toàn cầu", Larissa chia sẻ. Từ một cô gái mong muốn được biết đến bên ngoài Paraguay, cô nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên truyền thông quốc tế.

Tuy nhiên, Larissa bày tỏ mong muốn được công chúng ghi nhận nhiều hơn với vai trò nhà báo và bình luận viên thể thao. Việc đồng hành cùng đội tuyển Paraguay tại World Cup 2026 được xem là dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp của cô.

Chia sẻ với Globo Esporte (Brazil) vào năm 2025, người đẹp khẳng định không muốn bị đóng khung bởi hình ảnh gợi cảm từng làm nên tên tuổi: "Những gì bạn lựa chọn thể hiện không định nghĩa bạn là một người phụ nữ".

Sự trở lại của Larissa Riquelme được xem là một trong những câu chuyện đáng chú ý bên lề World Cup 2026. Sau 16 năm, người từng nổi tiếng nhờ những khoảnh khắc trên khán đài nay xuất hiện với vai trò chuyên nghiệp hơn, đồng hành cùng đội tuyển quê hương trên hành trình chinh phục sân chơi lớn nhất thế giới.

Đối với nhiều người hâm mộ, Larissa không chỉ là một biểu tượng của World Cup 2010 mà còn là minh chứng cho cách một hiện tượng truyền thông có thể chuyển mình để xây dựng sự nghiệp bền vững trong lĩnh vực thể thao.