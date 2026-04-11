Mỹ: Cuộc đào thoát ngoạn mục của người phụ nữ bị em dâu nhốt suốt 2 năm

Một phụ nữ tại thành phố Saginaw (bang Michigan, Mỹ) đã bị bắt giữ và đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng sau khi bị cho là giam giữ chị dâu khuyết tật dưới tầng hầm suốt 2 năm, khiến nạn nhân suýt thiệt mạng vì đói.

Trước đó vào ngày 15/3, cảnh sát nhận được cuộc gọi từ một người dân tại đường Gilbert (thành phố Saginaw) về việc một phụ nữ 58 tuổi đập vỡ cửa sổ và tìm cách đột nhập vào nhà.

Người phụ nữ này cho biết, đã trốn thoát khỏi tầng hầm một ngôi nhà gần đó. Bà đập vỡ cửa sổ nhà hàng xóm với ý định cầu cứu.

Khi cảnh sát có mặt, nạn nhân đã kể lại sự việc. Bà cho biết, Tasha Beamon (48 tuổi) - vợ của anh trai quá cố - đã giam giữ bà trong một tầng hầm từ tháng 3/2024. Bà bị buộc phải nằm trên một tấm nệm cũ, bên cạnh là chiếc radio luôn bật với âm lượng lớn.

Tasha Beamon giam cầm chị dâu suốt một thời gian dài (Ảnh: Mlive).

“Bà ấy nói với cảnh sát rằng mình không được cho ăn thường xuyên và không có nước uống”, Trung sĩ điều tra Jeff Doud (Sở Cảnh sát Saginaw) cho biết.

Khi kiểm tra ngôi nhà của Beamon, cảnh sát phát hiện cửa tầng hầm bị khóa, một tấm nệm đặt trên sàn, radio vẫn đang phát ra âm thanh lớn. Tại đây còn có một chiếc xô dung tích khoảng 20l chứa đầy nước tiểu.

“Ngôi nhà vẫn thường có người ở. Ngày 15/3, nghe ngóng thấy vắng người, nạn nhân đã cố mở cửa và trốn thoát”, ông Doud nói.

Lực lượng y tế đã đưa nạn nhân đến bệnh viện trong tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Nhân viên y tế cho biết, nếu không được cấp cứu kịp thời, người phụ nữ có thể đã tử vong.

Chia sẻ với truyền thông, người hàng xóm cho biết, ông vô cùng sốc khi thấy nạn nhân bất ngờ xuất hiện trong phòng khách, tay cầm một ống kim loại “gần to bằng cơ thể bà”.

“Tôi không hiểu bà ấy lấy đâu ra sức để đập vỡ cửa sổ. Tôi còn tưởng bà ấy đã gần 80 tuổi. Người bà ấy chỉ còn da bọc xương. Điều đầu tiên bà ấy nói với tôi là: Hãy gọi cảnh sát”, ông kể lại về cuộc đào thoát ngoạn mục của nạn nhân.

Người em dâu Beamon sau đó thừa nhận với cảnh sát rằng đã giữ nạn nhân trong nhà và không cho rời đi. Ngoài ra, bà này còn thực hiện khoảng 40 cuộc gọi đến bệnh viện nơi nạn nhân đang điều trị.

Các nhà điều tra nghi ngờ động cơ của Beamon là nhằm chiếm đoạt khoản trợ cấp dành cho người khuyết tật của nạn nhân.

Beamon bị bắt vào ngày 2/4 và đang bị tạm giam tại nhà tù quận Saginaw. Công tố viên nhận định nghi phạm có nguy cơ gây nguy hiểm cho cộng đồng, dự kiến đưa ra xét xử vào ngày 20/4 với các tội danh ngược đãi người trưởng thành dễ bị tổn thương và giam giữ trái phép.