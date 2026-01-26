Mở ra năm mới tốt đẹp từ khoảnh khắc trao nhau điều “Quý như Vàng”

Một câu hỏi han trao đi đúng lúc, món quà được chọn lựa kỹ càng, hay đơn giản là sự hiện diện trọn vẹn giữa những ngày cuối năm bận rộn, tất cả trở thành điều đáng trân trọng.

Sau một năm, những điều "Quý như Vàng" là cảm giác được quan tâm, được thấu hiểu sau những nỗ lực thầm lặng, sự kiên trì giữa áp lực và tinh thần lạc quan được giữ trọn dù khó khăn bủa vây.

Khi cho đi là cách gieo mầm niềm tin cho năm mới

Tâm lý học chỉ ra rằng, hành động cho đi mang lại cảm giác hạnh phúc bền vững hơn việc nhận về. Khi trao sự quan tâm và yêu thương, mỗi người không chỉ sưởi ấm cảm xúc của người khác, mà còn bồi đắp những mối liên kết sâu sắc - nền tảng cho một năm mới ý nghĩa và an lành.

Trong dịp Tết, khi ai cũng mong cầu những điều tốt đẹp, sự trao đi trở thành sợi dây gắn kết gia đình, bạn bè và cộng đồng. Từ mâm cỗ sẻ chia cùng hàng xóm, cặp bánh chưng gửi biếu họ hàng, đến những món quà đầu năm dành cho người thân quen, Tết vì thế luôn là mùa của sự cho đi chan chứa ân tình.

Tết là thời điểm người Việt tìm về sự gắn kết và quan tâm lẫn nhau (Ảnh: PNJ).

Chị Minh Anh (40 tuổi, TPHCM) chia sẻ: “Tết nào gia đình nhỏ của mình cũng dành thời gian cùng nhau để chuẩn bị quà Tết cho đại gia đình. Sau một năm ai cũng vất vả, món quà Tết là lời cảm ơn mình dành cho ba mẹ, anh chị em vì một năm đã luôn hỗ trợ, đồng hành với nhau. Đó cũng là cách mình dạy con lòng biết ơn và sự trân quý những người thân yêu”.

Trong công việc, trao quà dịp Tết cũng mang một ý nghĩa rất đẹp. Anh Quang Huy (33 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Với tôi, quà Tết cho đối tác và cộng sự là cách duy trì sự tin cậy, và xây dựng sự gắn kết trong đội ngũ. Đó không phải phép lịch sự bắt buộc, mà là sự trân trọng cho một năm đã luôn sát cánh cùng nhau”.

Những món quà được trao đi đúng lúc không chỉ giúp duy trì mối quan hệ, mà còn âm thầm đặt nền móng cho một năm mới vững vàng hơn từ gia đình đến những kết nối trong công việc. Bởi thế quà không chỉ để tặng, mà để ở lại, để tiếp nối và nuôi dưỡng những mối quan hệ dài lâu.

Xu hướng chọn quà Tết có giá trị chiều sâu

Từ những mong muốn tốt đẹp trên, khi nhịp sống ngày càng nhanh, người Việt lại có xu hướng chậm lại và kỹ lưỡng hơn trong việc trao quà Tết như một cách gìn giữ sự gắn kết, thể hiện sự trân trọng và tinh tế trong ứng xử. Xu hướng chọn quà Tết ngày nay cũng dịch chuyển theo chiều sâu: ưu tiên những món quà có giá trị bền vững, đủ đẹp để trân quý trong khoảnh khắc trao tay, và đủ sâu sắc để đồng hành cùng người nhận trong năm mới.

Vàng mini 99,99% Tiểu Lộc Đại Phát với những thiết kế trẻ trung, trọng lượng 0,3 chỉ, sẽ cùng bạn gửi gắm mong ước cho mùa xuân mới ngập tràn khởi sắc (Ảnh: PNJ).

Thấu hiểu tinh thần đó, mùa Tết 2026, PNJ giới thiệu những thiết kế quà tặng vàng tinh tế, đồng hành cùng người Việt gửi trao niềm tin và lời chúc tốt đẹp cho năm mới. Không chỉ lấp lánh tô điểm niềm vui ngày Tết, mỗi sản phẩm vàng PNJ còn là biểu tượng của tài lộc, thịnh vượng và tấm lòng vàng son.

Đằng sau mỗi món quà là lời chúc yêu thương, là sự trân quý những thành quả đã tạo dựng, cùng niềm tin dành cho một khởi đầu mới - nơi giá trị thẩm mỹ, giá trị tinh thần và ý nghĩa tích lũy bền vững cùng song hành.

Chị Minh Anh (34 tuổi, TPHCM) chia sẻ: “Tết mấy năm gần đây, mình thường chọn sản phẩm vàng miếng cho ba mẹ như một lời chúc ba mẹ một năm mới an yên, đủ đầy và vững vàng. Sản phẩm có thiết kế tinh tế, giá trị lâu dài, giống như cách ba mẹ đã âm thầm tích góp cho gia đình suốt bao năm. Tặng vàng tài lộc, với mình, là tặng sự yên tâm”.

PNJ ra mắt Vàng kỷ niệm 99,99% với các thiết kế Tài - Lộc - Phát - Phú - Quý - An - Phúc - Thọ (Ảnh: PNJ).

Như Linh (28 tuổi, TPHCM) chọn tự thưởng cho mình bộ trang sức Kim Bảo Như Ý dịp đầu năm. Linh chia sẻ: “Với mình, Tết không chỉ là cho đi mà còn là lúc nhìn lại hành trình của bản thân. Bộ trang sức Kim Bảo Như Ý có thiết kế tinh tế, mang ý nghĩa cát lành, giống như một lời nhắc nhở rằng: mình xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn trong năm mới. Nó đánh dấu sự trưởng thành và niềm tin vào chính mình”.

Bộ sưu tập trang sức Kim Bảo Như Ý vừa tô điểm diện mạo rạng rỡ, vừa gửi gắm lời chúc vững vàng, thuận lợi, tài lộc sung túc (Ảnh: PNJ).

Tết là thời khắc để trao đi nhiều hơn - trao sự trân trọng dành cho những cố gắng đã qua, trao niềm tin vào điều tốt đẹp đang đến và gửi gắm hy vọng cho một năm mới an lành, hanh thông. Với thông điệp “Vui như Tết, Quý như Vàng”, PNJ mong muốn cùng người Việt mở ra một mùa xuân tươi sáng - nơi những nỗ lực đã qua được nâng niu, và hành trình phía trước được bắt đầu từ những giá trị bền vững.

