Mô hình “Phong Nha huyền tích” kết nối hàng nghìn người đam mê ẩm thực và đồ uống

Đến với gian hàng, nhiều khách tham quan đặc biệt đến các giải pháp giúp cải thiện hiệu quả vận hành, duy trì chất lượng sản phẩm ổn định và tối ưu chi phí trong kinh doanh.

Khách hàng đến trải nghiệm thực tế tại khu vực pha chế của các chuyên gia nghiên cứu ứng dụng (Ảnh: Golden Farm).

Ẩm thực hiện đại giao thoa cùng cảm hứng di sản độc đáo

Từ ngày 24-26/3 tại SECC, Golden Farm góp mặt tại Food & Hospitality Vietnam 2026 với mô hình trưng bày sáng tạo mang tên “Phong Nha huyền tích”. Lấy cảm hứng từ Phong Nha - Kẻ Bàng - di sản thiên nhiên thế giới của Việt Nam, không gian tái hiện vẻ đẹp hùng vĩ của hang động đồng thời kết hợp tinh thần ẩm thực hiện đại, tạo nên điểm nhấn khác biệt giữa hàng trăm thương hiệu tại triển lãm.

Không gian gian hàng “Phong Nha huyền tích” tại Food & Hospitality Vietnam 2026 (Ảnh: Golden Farm).

Gian hàng được xây dựng như một hành trình khám phá, nơi mỗi hang vị trưng bày một nhóm sản phẩm đặc trưng của thương hiệu, từ nguyên liệu pha chế đến các dòng thực phẩm phục vụ nhà hàng và bếp chuyên nghiệp. Sự kết hợp giữa yếu tố văn hóa và trải nghiệm thực tế đã tạo nên điểm nhấn khác biệt cho gian hàng của Golden Farm.

Khách tham quan không chỉ quan sát mà còn trực tiếp trải nghiệm nguyên liệu, tiếp cận công thức và thử nghiệm cách ứng dụng vào thực tế. Nhờ đó, doanh nghiệp dễ dàng hình dung cách tối ưu quy trình, kiểm soát chi phí và duy trì chất lượng trong vận hành.

Nguồn cung sản phẩm đa dạng và ổn định là giải pháp tối ưu vận hành

Trong danh mục sản phẩm, Golden Farm phát triển đa dạng các dòng nguyên liệu như sirô, sirô đậm đặc, sinh tố, mứt trái cây, xốt topping, bơ đậu phộng và xốt chấm (BBQ, mù tạt,...). Bên cạnh những dòng sản phẩm quen thuộc, sinh tố Golden Farm là một trong những dòng sản phẩm nổi bật trên thị trường nguyên liệu pha chế, được nhiều doanh nghiệp F&B tin tưởng chọn lựa.

Các sản phẩm này sử dụng đường mía, không sử dụng đường hóa học, hướng đến đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về thành phần nguyên liệu an toàn cho sức khỏe.

Ngoài ra, khách tham quan có thể khám phá thêm hệ sinh thái sản phẩm của Golden Farm qua hai thương hiệu Vị Á và Mama Rosa. Trong khi Mama Rosa cung cấp các dòng nguyên liệu hướng đến các mô hình F&B phổ biến trên thị trường thì Vị Á tập trung vào các dòng trà thảo mộc tiện dụng. Vị Á mang đến đa dạng lựa chọn với trà viên nén và trà mật ong dạng hũ, đáp ứng xu hướng tiêu dùng nhanh, tiện lợi của khách hàng.

Dòng sản phẩm Vị Á (Ảnh: Golden Farm).

Tại khu vực pha chế, nhiều khách tham quan đánh giá cao tính ứng dụng của sản phẩm khi có thể đơn giản hóa quy trình, giảm áp lực cho khách hàng trong khâu lựa chọn nguyên liệu tươi ngon đặc trưng tại các vùng miền Việt Nam. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp các mô hình F&B cân bằng giữa trải nghiệm khách hàng và hiệu quả vận hành.

Bên cạnh khu vực trưng bày, gian hàng Golden Farm thu hút khách tham quan với nhiều hoạt động trải nghiệm và tương tác như chia sẻ xu hướng ngành F&B, hướng dẫn công thức pha chế - nấu ăn, cùng các phiên giao lưu và tư vấn trực tiếp với đội ngũ chuyên gia. Thông qua đó, khách tham quan có thêm cơ sở để lựa chọn sản phẩm hay giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế.

Không gian trưng bày sản phẩm của Golden Farm (Ảnh: Golden Farm).

Tinh thần sáng tạo và tiên phong của Golden Farm trong ngành F&B

Với mô hình “Phong Nha huyền tích”, Golden Farm không chỉ tham gia triển lãm mà còn kể một câu chuyện về bản sắc, sáng tạo và khát vọng vươn xa của ngành thực phẩm Việt Nam.

Với hơn 25 năm đồng hành cùng ngành thực phẩm và nguyên liệu pha chế, Golden Farm không ngừng phát triển danh mục sản phẩm đa dạng có nguồn gốc rõ ràng từ nông sản Việt Nam, ưu tiên thành phần tự nhiên và không sử dụng đường hóa học. Song song đó, doanh nghiệp xây dựng hệ thống công thức chuẩn hóa và các dòng sản phẩm tiện dụng, góp phần hình thành giải pháp vận hành tối ưu cho các mô hình F&B.

Thông tin sự kiện

Sự kiện: Food & Hospitality Vietnam 2026

Thời gian: 24-26/3/2026

Địa điểm: Saigon Exhibition and Convention Center (SECC) - 799 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Mỹ, TPHCM - sảnh A1-A216

Thương hiệu tham gia: Golden Farm.