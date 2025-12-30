Minky Homecare vào Việt Nam, giải pháp dọn dẹp từ Anh quốc

Thương hiệu Anh quốc với bề dày hơn 80 năm

Thành lập từ năm 1941, Minky Homecare là thương hiệu quen thuộc tại Anh quốc trong lĩnh vực chăm sóc nhà cửa. Trải qua nhiều thập kỷ phát triển, thương hiệu này xây dựng hình ảnh gắn liền với các sản phẩm tiện dụng, bền bỉ và hướng đến trải nghiệm thực tế của người dùng.

Minky Homecare từng nhiều lần được Hiệp hội các đơn vị được cấp chứng nhận Hoàng gia trao chứng nhận Royal Warrant, một danh hiệu dành cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao và ổn định trong thời gian dài.

Thương hiệu Minky Homecare với đa dạng sản phẩm (Ảnh: Kho sỉ châu Âu).

Theo đại diện thương hiệu, các sản phẩm của Minky được nghiên cứu nhằm đơn giản hóa công việc vệ sinh hằng ngày, giúp tiết kiệm thời gian và công sức nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả làm sạch. Nhờ định hướng này, Minky Homecare không chỉ phổ biến tại thị trường nội địa Anh mà còn dần mở rộng sang nhiều thị trường khác.

Những năm gần đây, thị trường gia dụng Việt Nam ghi nhận sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng. Người mua không chỉ quan tâm đến giá cả mà ngày càng chú trọng đến xuất xứ, độ bền và mức độ an toàn của sản phẩm. Tại các đô thị lớn, nhu cầu tìm kiếm các giải pháp vệ sinh thông minh, giúp giảm thời gian và công sức dọn dẹp, đang gia tăng.

Sự xuất hiện của các thương hiệu gia dụng quốc tế đáp ứng xu hướng này. Tại Việt Nam, Minky Homecare mang đến danh mục sản phẩm phục vụ nhiều không gian khác nhau trong gia đình, từ bếp, phòng khách đến phòng tắm. Các sản phẩm được thiết kế theo phong cách hiện đại, màu sắc hài hòa, phù hợp với không gian sống gọn gàng và tiện nghi của các gia đình trẻ.

Danh mục sản phẩm phục vụ nhu cầu dọn dẹp hằng ngày

Trong số các sản phẩm của Minky Homecare tại thị trường Việt Nam, cây lau nhà Opti Clean Spin Mop là sản phẩm nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng. Sản phẩm được thiết kế với xô lau hai ngăn riêng biệt, giúp tách nước sạch và nước bẩn trong quá trình sử dụng, góp phần nâng cao hiệu quả vệ sinh sàn nhà. Đầu lau microfiber có thể tháo rời, giặt và tái sử dụng, phù hợp với nhu cầu sử dụng thường xuyên.

Cây lau nhà Opti- clean Spin Mop với hệ thống tách nước bẩn riêng biệt (Ảnh: Minky Homcare).

Bên cạnh đó, miếng lau Cleaning Pad với thiết kế hai mặt linh hoạt giúp vệ sinh nhiều bề mặt khác nhau trong gia đình. Khăn lau Super Soak Up có khả năng thấm hút tốt hỗ trợ các công việc lau dọn hằng ngày. Ngoài ra, thương hiệu còn cung cấp nhiều phụ kiện vệ sinh khác như găng tay lau bụi, miếng chà rửa và các sản phẩm hỗ trợ sắp xếp, góp phần mang đến giải pháp dọn dẹp đồng bộ cho người dùng.

Đa dạng miếng lau, khăn lau cho từng bề mặt (Ảnh: Minky Homecare).

Tại Việt Nam, các sản phẩm Minky Homecare được phân phối thông qua các nền tảng thương mại điện tử như Shopee và TikTok, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận hàng chính hãng.

Theo kế hoạch, thương hiệu cũng dự kiến mở rộng hệ thống phân phối tại các siêu thị lớn trong thời gian tới, đồng thời đẩy mạnh hoạt động truyền thông nhằm cung cấp thông tin rõ ràng hơn về xuất xứ và đặc tính sản phẩm.

Việc Minky Homecare gia nhập thị trường Việt Nam được kỳ vọng sẽ mang đến thêm lựa chọn cho người tiêu dùng trong phân khúc sản phẩm chăm sóc nhà cửa chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu dọn dẹp ngày càng tiện lợi và hiệu quả của các gia đình hiện đại.