Mẹ chồng Pháp mê sang Việt Nam phượt xe máy, hát đám cưới

Mẹ chồng Pháp yêu Việt Nam

Kết hôn với chồng người Pháp - anh Tricard Axel (38 tuổi), chị Kim Ngân (33 tuổi) từng có những lo lắng nhất định khi làm dâu trong một gia đình nước ngoài.

Tuy nhiên, chị đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác về mẹ chồng của mình - bà Veronique (64 tuổi). Bà không chỉ là người cởi mở, dễ mến mà còn có một tình yêu rất đặc biệt dành cho Việt Nam.

Khoảnh khắc chị Ngân ghi lại cảnh mẹ chồng lái xe máy đi phượt ngắm núi rừng hay cầm micro hát trên sân khấu đám cưới một vùng quê khiến nhiều người cảm thấy thú vị, thu hút hàng trăm nghìn lượt thả tim. Chị Ngân chia sẻ, mẹ chồng chị như “hòa tan” vào cuộc sống Việt Nam như một người Việt thực thụ.

Bà Veronique cùng con dâu phượt xe máy ở Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Kim Ngân và chồng nên duyên tháng 10/2025. Thời điểm đó cũng là lần đầu bố mẹ chồng và người thân sang Việt Nam thăm gia đình chị và tham gia tổ chức đám cưới.

Trước đó, do không có điều kiện gặp gỡ, chị chỉ có thể “ra mắt” online qua cuộc trò chuyện video. Tuy vậy, chị cảm nhận được sự thân thiện và tình cảm chân thành bà Veronique dành cho chị.

“Mẹ không hỏi quá nhiều về gia đình, công việc hay tương lai mà chỉ quan tâm nhất xem tôi có vui khi ở cạnh Axel không và cảm nhận anh là người như thế nào”, chị Ngân nhớ lại.

Khi sang Việt Nam, mẹ của anh Axel khiến chị cảm thấy bất ngờ về sự am hiểu ẩm thực, văn hóa Việt.

Các thành viên trong gia đình chồng chị, ai cũng dùng đũa rất thành thạo, thậm chí còn biết nhiều món ăn Việt hơn chị nghĩ. Hoá ra bà Veronique là “fan ruột” của đồ ăn Việt, thường xuyên đưa cả nhà đi ăn nhà hàng Việt ở Pháp.

Gia đình bà Veronique sau đó đã dành gần một tháng để du lịch khám phá Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh miền Bắc.

Gia đình người Pháp cảm thấy ấn tượng với những món ăn như là nem rán (chả giò), bún thịt nướng, phở, bánh bao. Món đồ uống yêu thích của vợ chồng bà Veronique là sinh tố xoài. Mỗi lần ăn được món ngon, cả hai đều rất hào hứng và nhớ tên món ăn để lần sau tìm lại.

Bà Veronique trong đám cưới con trai ở Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngoài ẩm thực, ba mẹ chồng chị cũng rất thích khám phá văn hoá Việt Nam. Họ cùng nhau đi xem múa rối nước để hiểu thêm về lịch sử và đời sống truyền thống của người Việt. Mẹ chị cũng rất thích áo dài và mỗi thành viên trong nhà đều mua áo dài để mặc và làm kỷ niệm.

Theo chị Ngân, gia đình chồng chị gần như không có chút bỡ ngỡ mà hòa nhập nhanh chóng với nhịp sống ở Việt Nam. Tới mỗi nơi du lịch, cả nhà thường thuê xe máy tự lái để có cảm giác đi phượt. Họ chọn xe bus hoặc xe khách để di chuyển giữa các tỉnh nhằm trải nghiệm cho đúng chất địa phương.

Bà Veronique cho biết, cảm giác phượt xe máy giúp bà như được sống lại những năm tháng tuổi trẻ. Bà từng tự lái xe máy ở nhiều nước Đông Nam Á như Thái Lan hay Indonesia, nên mong muốn được tận hưởng những phút giây tuyệt vời ở Việt Nam bằng việc tự chạy xe, ngắm cảnh và cảm nhận nhịp sống xung quanh.

Điều khiến chị Ngân nhớ nhất là mẹ chồng chị đặc biệt yêu cảnh đồng quê Việt Nam, nhất là ruộng bậc thang hay mùa thu hoạch lúa ở miền Bắc.

“Có lần đi phượt, khi lái xe, mẹ liên tục nói với tôi: “Quay lại đi, quay lại đi để làm kỷ niệm”. Mẹ nói rằng, mọi thứ quá đẹp và khác với khung cảnh ở Pháp”, chị Kim Ngân kể.

Gia đình bà Veronique rất yêu thích những món ăn Việt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Du lịch để hiểu hơn về cuộc sống của con dâu

Được trải nghiệm những hoạt động mang đậm màu sắc Việt Nam, bà Veronique cho hay, bà cảm thấy may mắn khi có cơ hội được sống trong những khoảnh khắc rất “địa phương” như vậy. Với bà, đó là cách để bà hiểu hơn về văn hoá Việt Nam và đất nước của cô con dâu.

Chị Ngân nhớ mãi chuyến đi cùng mẹ chồng đến Bái Đính, Ninh Bình với hành trình khám phá gần 6 tiếng từ 15h đến 20h. Dù trời đã tối, đường bắt đầu trơn trượt vì mưa, mẹ chồng và các em chồng chị vẫn quyết tâm leo tiếp những bậc thang để tìm đến một hang động nhỏ xuất hiện trên bản đồ.

Ngoài các chuyến du lịch, bà Veronique cũng cảm thấy ngạc nhiên và rất hào hứng khi tham gia các đám cưới ở Việt Nam. Bà thấy bất ngờ khi mỗi đám cưới có rất đông khách mời, mọi người cùng nhau ăn uống, hát hò rất vui vẻ, điều mà bà chưa từng thấy khi tham dự các đám cưới ở Pháp.

Có cơ hội được cùng mẹ chồng đi du lịch, khám phá văn hóa hay trải nghiệm những hoạt động đời thường ở Việt Nam, chị Ngân thêm hiểu về tính cách của bà. Những khoảng cách hay lo ngại bước đầu gần như tan biến.

Trong khi nhiều người e ngại những khác biệt văn hóa có thể tạo ra khoảng cách giữa mẹ chồng và nàng dâu, chị Ngân lại có trải nghiệm hoàn toàn ngược lại.

Chị Ngân có những chuyến đi thú vị cùng mẹ chồng người Pháp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị chia sẻ, điều giúp mối quan hệ giữa chị và mẹ chồng luôn gần gũi, thoải mái có lẽ là sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau. Giữa hai con người, hai nền văn hóa chắc chắn sẽ có khác biệt, nhưng thay vì nghĩ ai đúng ai sai, cả hai đều cởi mở để tìm hiểu góc nhìn của nhau.

“Điều tôi trân trọng nhất là mẹ chồng luôn sẵn sàng trò chuyện thẳng thắn và thậm chí nói lời xin lỗi nếu cảm thấy có điều gì chưa ổn”, chị chia sẻ.

Hiện tại, vợ chồng chị Ngân sinh sống ở Đà Lạt, Lâm Đồng và làm công việc liên quan đến đào tạo kỹ năng sống, sáng tạo nội dung. Bố mẹ chồng chị Ngân sinh sống ở Pháp và luôn mong muốn có dịp tới Việt Nam để thăm các con, cũng như du lịch, khám phá mảnh đất hình chữ S mà họ yêu mến.