“Maxilite - Rulô Vàng”: Khi người thợ sơn trở thành đại sứ lan tỏa sắc màu

Cuộc thi đầu tiên dành cho thợ sơn Việt

Cuộc thi "Maxilite - Rulô Vàng" do Maxilite từ Dulux thuộc công ty AkzoNobel tổ chức là sân chơi thiết thực đầu tiên cho cộng đồng thầu thợ sơn trên cả nước với tổng giải thưởng hơn 200 triệu đồng.

Cầm chiếc rulô (cọ lăn sơn) thân thuộc trên tay, gần 600 thợ sơn trên khắp ba miền đã được dịp chia sẻ niềm tự hào nghề nghiệp, đọ tay nghề và thể hiện bản lĩnh chinh phục mọi công trình trong suốt hai tháng.

Đây chính là cột mốc quan trọng, tạo tiền đề để cộng đồng thầu thợ kết nối chặt chẽ hơn, cùng nhau thúc đẩy những tiêu chuẩn chất lượng và thẩm mỹ mới cho mọi công trình với Maxilite từ Dulux.

Maxilite - Rulô Vàng là cuộc thi đầu tiên dành riêng cho giới thầu thợ ngành sơn (Ảnh: Dulux).

Quán quân Nguyễn Văn Minh Kha (Cần Thơ) cho biết: “Cúp Maxilite - Rulô Vàng là trái ngọt của hành trình cố gắng, niềm vui của chặng đường 13 năm làm nghề. Trước giờ, tôi cứ âm thầm gắn bó với nghề, vượt qua quãng thời gian khó khăn của ngành xây dựng.

Trên mỗi nẻo đường, cảm ơn AkzoNobel đã luôn hỗ trợ, cũng như mang đến cuộc thi ý nghĩa cho anh em trong nghề cùng học hỏi, đảm bảo chất lượng cho mọi công trình khi sử dụng sơn Maxilite từ Dulux”.

Đôi tay thợ sơn góp phần điểm tô mái trường cũ cùng Maxilite từ Dulux

Cuộc thi "Maxilite - Rulô Vàng" không chỉ tôn vinh những thầu thợ bản lĩnh, mà còn trao quyền cho họ, để họ dùng tay nghề của mình tham gia vào dự án cải tạo trường học, vẽ tiếp hành trình lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp.

Theo đó, Quán quân Nguyễn Văn Minh Kha - thầu thợ với hơn 13 năm kinh nghiệm đã trực tiếp đồng hành cùng Maxilite từ Dulux sơn sửa lại điểm trường Tiểu học Nhơn Ái ở chính quê nhà Cần Thơ.

Cúp Quán quân “Maxilite - Rulô Vàng” được trao tặng cho anh Nguyễn Văn Minh Kha (đứng chính giữa) ngay tại Lễ bàn giao điểm trường Tiểu học Nhơn Ái (Ảnh: Dulux).

Quán quân Nguyễn Văn Minh Kha và đại diện AkzoNobel hiện thực hóa sứ mệnh “Tô sắc màu tương lai” cho điểm trường Nhơn Ái (Ảnh: Dulux).

Sự kết hợp giữa chất lượng sơn và kỹ thuật của người thợ đã mang lại diện mạo hoàn toàn mới cho những lớp học gieo chữ.

Mỗi vệt sơn, mỗi màu sắc được phủ lên không chỉ là sự chỉn chu mà còn gửi gắm tâm huyết, mong muốn mang lại môi trường học tập an toàn, tươi sáng và đầy cảm hứng cho các em nhỏ.

Điểm trường Nhơn Ái (Cần Thơ) trước và sau khi thay áo mới khang trang, sạch đẹp hơn (Ảnh: Dulux).

Bên cạnh đó, cuộc thi "Maxilite - Rulô Vàng" đã nối dài hành trình chiến dịch “Tô sắc màu tương lai” do Maxilite từ Dulux khởi xướng từ năm 2024.

Trong năm đầu tiên, chiến dịch đã đi qua nhiều tỉnh thành, cải tạo gần 20 ngôi trường trên cả nước, sơn lại khoảng 20.000m2 tường với hơn 10.000 lít sơn hỗ trợ bởi Maxilite từ Dulux. Tiếp nối với mùa 2, AkzoNobel đã khoác áo mới cho thêm gần 20 mái trường khó khăn.

Bà Nguyễn Phi Anh Đào, Giám đốc Tiếp thị và Quản lý Sản phẩm AkzoNobel tại Đông Nam Á, cho hay khi có sự đồng hành của Quán quân “Maxilite - Rulô Vàng”, chiến dịch “Tô sắc màu tương lai” năm nay không chỉ có thêm sự đóng góp về kinh nghiệm và năng lực chuyên môn, mà còn giúp lan tỏa nét đẹp vì cộng đồng của một thế hệ thầu thợ sơn mới, giúp tô lên diện mạo mới đầy cảm hứng và ý nghĩa cho mái trường.

Thành công của "Maxilite - Rulô Vàng" hứa hẹn mở ra nhiều hoạt động và chương trình ý nghĩa khác trong tương lai, để mỗi người thợ sơn không chỉ là những đối tác chuyên nghiệp mà còn là những người truyền cảm hứng, đồng hành cùng Maxilite từ Dulux kiến tạo giá trị cộng đồng.