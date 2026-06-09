Một clip ghi lại cảnh tan hoang trong gian thờ của gia đình ở Thanh Hóa sau khi bị mảng trần nhà bất ngờ rơi xuống, làm hư hỏng nhiều vật dụng trên bàn thờ. Qua tìm hiểu, sự việc xảy ra tại căn nhà 5 tầng của hộ dân ở xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Anh Nguyễn Văn Kim (chủ cơ sở nhôm kính tại Thanh Hóa) - người quay clip - cho biết vụ việc xảy ra cách đây 3-4 ngày. Đội thợ của anh được gia chủ thuê đến để sửa chữa phần hư hỏng.

Mảng vữa trần nhà đổ sập gây hư hỏng nhiều đồ thờ của hộ dân ở Thanh Hóa (Ảnh: Cắt từ clip Văn Kim).

Theo anh Kim, căn nhà được xây dựng cách đây khoảng 4 năm. Qua lời kể của gia chủ, thời điểm xảy ra sự việc, may mắn không có ai ở trong phòng thờ nên không gây thiệt hại về người, chỉ làm hư hỏng tài sản.

“Mảng vữa bị sập rộng khoảng 4m2 khiến nhiều vật dụng trên bàn thờ bị hư hỏng”, anh Kim nói.

Sau sự cố, lo ngại về mức độ an toàn của công trình, chủ nhà đã thuê anh Kim cùng đội ngũ công nhân đục bỏ toàn bộ phần trần xi măng ở các tầng còn lại và thay thế bằng trần nhựa.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề thi công trần nhựa, anh Kim cho biết đây không phải lần đầu tiên anh chứng kiến sự cố vữa trần nhà bị sập. "Trên thực tế, tôi đã chứng kiến nhiều vụ việc tương tự. Nguyên nhân có thể xuất phát từ chất lượng thi công hoặc vật liệu xây dựng không đảm bảo", anh Kim nói.

Mảng vữa trần bất ngờ rơi xuống, phòng thờ nhà dân tan hoang (Video: Văn Kim).

Trước đó, trưa 25/5, tại nhà ông N.V.Đ. (xóm Kim Hoa, xã Bích Hào, Nghệ An), một bé trai đang nằm ngủ bất ngờ bị mảng vữa từ trần nhà bong tróc, rơi trúng người. Phát hiện sự việc, người thân đã đưa cháu bé đi cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi.