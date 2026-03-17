Màn "đại chiến" của cặp song sinh thu hút gần 7 triệu lượt xem

Những ngày qua, video ghi lại cảnh 2 bé trai sinh đôi "tác động" qua lại khi đang vui chơi trong nhà do một người mẹ ở Hà Tĩnh đăng tải thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Chỉ sau 2 ngày xuất hiện trên Facebook, video đạt gần 7 triệu lượt xem, cùng hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ.

Theo nội dung video, 2 bé trai khoảng gần 3 tuổi đang chơi với nhau rồi bất ngờ xảy ra "va chạm". Không ai chịu nhường, cả 2 dùng dép và tay "ra đòn" liên tục về phía đối phương. Khi người mẹ xuất hiện, tình huống vẫn chưa dừng lại, 2 bé vừa khóc vừa ngoái nhìn mẹ như thể mình đều bị oan.

Khoảnh khắc 2 anh em Miu và Mic tháo dép để "tác động" vào nhau (Ảnh: Cắt từ clip).

Để giải quyết, người mẹ đã cho 2 con đứng khoanh tay, nói lời xin lỗi, sau đó bắt tay và ôm nhau làm hòa. Cuối video, cả 2 bé lại nở nụ cười tươi, như chưa từng xảy ra chuyện.

Video nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ thích thú, cười nghiêng ngả trước màn "đại chiến" đáng yêu của cặp song sinh. Một số ý kiến cũng đánh giá cao cách xử lý khéo léo của người mẹ.

Ngày 17/3, chị Lê Thanh Tình (SN 1991, trú xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) xác nhận là người đăng tải video lên tài khoản Facebook cá nhân. Chị cho biết sự việc xảy ra vào ngày 14/3 khi chị đang nấu ăn dưới bếp.

Video màn "đại chiến" của 2 anh em sinh đôi gây sốt mạng xã hội (Video: Tình Tròn).

"Nghe tiếng khóc, tôi lên nhà và thấy cảnh như trong video. Tôi vừa bực bội vừa thấy hài hước nên lấy điện thoại quay lại. Hôm sau đăng video lên Facebook, tôi không ngờ lại được nhiều người quan tâm đến vậy", chị Tình chia sẻ.

Theo chị Tình, 2 bé Hoàng Huy (tên gọi ở nhà là Miu) và Hoàng Khang (Mic) sinh năm 2023, kém chị gái đầu 4 tuổi. Gia đình 2 bên nội, ngoại đều có trường hợp sinh đôi nên khi mang thai song thai, chị vừa vui mừng vừa lo lắng.

Trong suốt thai kỳ, do mang song thai kích thước lớn, chị gặp nhiều vất vả. Tuy nhiên, chị đã sinh 2 bé khỏe mạnh, mỗi bé nặng khoảng 3kg.

Hai anh em Miu và Mic "học" làm việc nhà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hiện 2 bé Miu và Mic phát triển tốt về thể chất, tinh thần. Và cũng như nhiều trẻ nhỏ khác, 2 anh em không tránh khỏi những lúc "tranh chấp" khi chơi cùng nhau.

Bên cạnh nhiều lời khen, video cũng nhận một số ý kiến cho rằng người mẹ chưa can thiệp kịp thời bằng biện pháp mạnh. Tuy nhiên, chị Tình cho rằng với trẻ nhỏ, không phải lúc nào đòn roi cũng là cách giải quyết phù hợp.

Vợ chồng chị Tình quê gốc tại xã miền núi Vũ Quang (Hà Tĩnh), cách nơi sinh sống hiện tại khoảng 70km. Hiện chồng chị công tác trong lĩnh vực tư pháp thuộc cơ quan nhà nước.

Chị Tình bên 3 con nhỏ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước đây, chị Tình làm việc tại một công ty sản xuất, kinh doanh ô tô điện, nhưng sau khi sinh 2 con trai, chị đã tạm gác công việc để kinh doanh tại nhà, thuận tiện cho việc chăm sóc con.

Qua cuộc trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Tình gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm của cộng đồng mạng. Chị cho biết sau khi video lan tỏa, nhiều người tìm hiểu, quan tâm hơn đến cuộc sống gia đình và những khoảnh khắc đời thường của 2 bé. Điều này khiến vợ chồng chị rất vui và hạnh phúc.