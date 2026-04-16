Malaysia: Gia đình 8 con mỗi tháng tiêu 33 triệu đồng, 2 ngày hết 1 hộp sữa

Một cặp vợ chồng người Malaysia đang thu hút sự chú ý khi chia sẻ về lối sống giản dị, đề cao sự sẻ chia trách nhiệm trong một gia đình đông con.

Anh Su Youfu (42 tuổi) và chị Wei Peiling (37 tuổi) cho biết trên Sin Chew, các con là động lực giúp họ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Cặp đôi kết hôn năm 2005 và có 4 con đầu trong giai đoạn 2006-2012, gồm Junjie, Junwei, Jingen và Jinghui.

Gia đình anh Su (Ảnh: Sin Chew).

Năm 2016, con trai cả Junjie được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Trước biến cố này, cặp đôi quyết định sinh thêm con với hy vọng tế bào gốc từ máu cuống rốn của em bé sơ sinh có thể hỗ trợ quá trình hồi phục của Junjie.

Tuy nhiên, nỗ lực này không mang lại kết quả như mong muốn. Dù vậy, Junjie rất yêu thương em nhỏ, thậm chí còn đặt cho em một biệt danh trìu mến mà gia đình vẫn sử dụng đến nay.

Không lâu sau đó, Junjie qua đời. Hằng năm, vào ngày giỗ của con, vợ chồng anh Su đều đưa các con đến thăm mộ phần của con trai đầu để các con luôn ghi nhớ về người anh của mình.

Gia đình anh Su sinh sống tại một khu vực nông thôn ở Johor, xung quanh là các đồn điền cọ dầu và trại nuôi thỏ.

Anh Su cho rằng việc lớn lên giữa thiên nhiên đóng vai trò quan trọng, giúp các con phát huy sự sáng tạo và phát triển cả thể chất lẫn tinh thần. Cả gia đình thường cùng nhau đi câu cá, trò chuyện, vui chơi ngoài trời để gắn kết các thành viên.

Trong nhiều năm, dù có phòng riêng, các con vẫn thích ngủ chung với bố mẹ. Gia đình anh trải nệm dưới sàn để cả nhà có thể ngủ cùng nhau. Cánh cửa phòng ngủ “mở ra đóng vào hàng chục lần mỗi ngày” vì quá đông người.

Các con của anh Su có thể kiếm thêm tiền bằng cách thu hoạch trái cọ dầu tại đồn điền của người thân trong gia đình.

“Những đứa lớn sẽ hướng dẫn các em nhỏ, số tiền kiếm được từ việc bán trái cọ sẽ được chia đều để các con mua những thứ mình thích. Điều này giúp các con hiểu hơn về giá trị của đồng tiền”, anh Su chia sẻ.

Vợ chồng anh Su chuẩn bị đón thêm thành viên mới (Ảnh: Sin Chew)

Gia đình đông người nên hai vợ chồng anh Su cho các con tham gia làm việc nhà từ nhỏ như phơi và gấp quần áo. Trong việc dạy con, cả hai ưu tiên trò chuyện hơn là sử dụng hình phạt thể chất, bởi lo ngại đòn roi có thể ảnh hưởng lâu dài đến tâm lý của trẻ.

Cặp đôi cũng hạn chế tranh cãi trước mặt con cái, thay vào đó họ lựa chọn giải quyết mâu thuẫn thông qua trao đổi.

Các con vẫn học thêm nhưng vợ chồng anh không đặt nặng áp lực thành tích, bởi cả hai cho rằng, nhân cách quan trọng hơn điểm số. Gia đình đông con nhưng cả hai luôn cố gắng đối xử công bằng với tất cả các con, từ việc mua quần áo đến tổ chức sinh nhật, để không bé nào cảm thấy bị bỏ rơi.

Áp lực tài chính đối với gia đình đông con này không nhỏ. Mỗi tháng, anh Su chi hơn 1.600 SGD (33 triệu đồng) cho học phí, thực phẩm, sữa bột và các chi phí sinh hoạt khác.

Hiện 5 con nhỏ của anh Su vẫn phải sử dụng sữa bột. Mỗi tháng, các bé dùng hết 20 hộp sữa, mỗi hộp thường chưa tới 2 ngày là hết.

Hiện cặp đôi chuẩn bị đón con thứ 10. Với độ tuổi hiện tại, họ cho biết sẽ dừng việc sinh thêm con sau lần mang thai này. Chị Wei dự định thực hiện biện pháp triệt sản sau khi sinh để tránh mang thai ngoài ý muốn.