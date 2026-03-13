Malaysia: Chàng trai cưới góa phụ hơn 23 tuổi, nhiều người nhầm là mẹ con

Một cặp vợ chồng đến từ Malaysia thu hút sự chú ý khi quyết định kết hôn chỉ sau 3 tháng quen biết trên mạng xã hội, bất chấp khoảng cách tuổi tác lên tới 23 năm.

Anh Azmirullah Azan (SN 1998) đã cầu hôn chị Wan Nazihah Wan Awang (51 tuổi) chỉ 3 tháng sau khi hai người quen nhau qua Facebook.

Cặp vợ chồng chênh lệch tuổi tác người Malaysia đã bên nhau gần 7 năm (Ảnh: Azmirullah Azan).

Tuy nhiên, điều khiến câu chuyện của họ được chú ý nhiều hơn chính là khoảng cách tuổi tác. Anh Azmirullah 28 tuổi, bằng tuổi người con lớn nhất trong số 5 người con của chị Wan Nazihah.

Trước khi quen người chồng hiện tại, chị Wan Nazihah từng là mẹ đơn thân. Năm 2014, chồng chị Nazihah qua đời vì tiểu đường. Suốt thời gian dài, chị sống một mình để nuôi con, chưa nghĩ tới chuyện tái hôn.

Sau này, chị bắt đầu hy vọng sẽ tìm gặp một người bạn đời tốt, có thể cùng nhau đi nốt hành trình còn lại. Không lâu sau, chị vô tình quen biết anh Nazihah trên mạng. Chính anh là người chủ động trò chuyện, làm quen với chị.

Họ bắt đầu nói chuyện trên mạng từ tháng 5/2019. Khi đó, anh Azmirullah mới 21 tuổi còn chị Nazihah 44 tuổi. Khi đó, công việc chính của chị Nazihah là kinh doanh tại thị trấn ven biển Gong Badak thuộc bang Terengganu đang gặp khó khăn. Chị chuyên cung cấp bình gas cho các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh nhỏ.

Biết người yêu đang chật vật với công việc riêng, anh Azmirullah chủ động đề nghị giúp quản lý, vực dậy công việc.

"“Ban đầu tôi chỉ muốn giúp đỡ, nhưng cuối cùng chúng tôi lại nên duyên vợ chồng. Tôi coi đó là số phận", anh nói.

Anh Azmirullah sở hữu thân hình rắn rỏi, săn chắc (Ảnh: Azmirullah Azan).

Tới tháng 8/2019, họ quyết định kết hôn chỉ sau vài tháng hẹn hò. Chị Nazihah nhận thấy đây chính là người mình cần, có thể đi chung chặng đường tiếp theo.

Thời điểm cả hai công khai chuyện yêu đương và tiến tới hôn nhân, gia đình 2 bên đều bất ngờ, nhưng chấp nhận mối quan hệ của họ. Đến nay, cuộc hôn nhân của họ đã trải qua gần 7 năm sống hạnh phúc. Cả hai thường xuyên chia sẻ hình ảnh tình cảm lên trang cá nhân.

Gần đây, câu chuyện tình yêu của họ được lan tỏa nhiều trên các nền tảng mạng xã hội, kéo theo nhiều lời bàn tán. Anh Azmirullah cho biết chưa bao giờ cảm thấy ngại ngùng vì chênh lệch tuổi tác giữa 2 người. Anh cũng chủ động đưa vợ tham dự các buổi tụ họp cùng bạn bè hay sự kiện xã hội.

Tuy nhiên chàng trai 28 tuổi thừa nhận, đôi khi anh bị nhiều người nhầm tưởng đang đi cùng mẹ mình.

"Đó là chuyện bình thường vì chúng tôi hơn nhau 23 tuổi. Nhưng tôi không xấu hổ khi giới thiệu đây là vợ mình. Tôi yêu vợ và muốn ở bên cô ấy mọi lúc mọi nơi", anh nói.

Trước những lời đàm tiếu cho rằng cuộc hôn nhân này chỉ vì lợi ích tài chính, người chồng trẻ lên tiếng phủ nhận. Anh khẳng định bản thân vẫn đang hỗ trợ vợ điều hành công việc kinh doanh.

Về phần mình, chị Nazihah cũng bỏ ngoài tai trước những ý kiến về khoảng cách tuổi tác. Chị cho rằng có rất nhiều phụ nữ chọn bạn đời trẻ tuổi hơn. Quan trọng nhất, cả hai cảm thấy đồng điệu và có thể song hành cùng nhau.

Trước đó vào tháng 10/2025, một chuyện tình vượt qua tuổi tác tại Trung Quốc cũng nhận được sự quan tâm của dư luận nước này.

Đó là đám cưới giữa anh Trần (27 tuổi) và cô dâu người Mỹ gốc Phi (47 tuổi). Lễ cưới tổ chức tại quê nhà chú rể ở tỉnh Sơn Đông theo nghi thức truyền thống.

Đám cưới theo nghi thức truyền thống của chú rể Trung Quốc và cô dâu người Mỹ lớn hơn 20 tuổi (Ảnh: News).

Vào ngày trọng đại, chú rể mặc lễ phục đỏ, còn cô dâu đội khăn thêu hoa bước lên xe hoa. Khi đoàn chú rể tới làm lễ ra mắt, cô dâu đi cùng anh chị và con trai riêng 12 tuổi. Được biết, trước đó, cô dâu từng trải qua một cuộc hôn nhân và có con trai riêng.

Anh Trần hiện là chuyên gia thiết kế game. Họ quen biết và gắn bó với nhau khi sinh sống, làm việc ở Bắc Kinh. Chú rể tiết lộ, cô dâu ngoại quốc rất yêu văn hóa Trung Hoa.

Chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình, chú rể thẳng thắn thừa nhận trẻ hơn vợ 20 tuổi nên kinh nghiệm sống còn hạn chế. Với anh, thử thách lớn nhất chính là việc làm cha dượng của cậu bé 12 tuổi.