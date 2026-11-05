Khi trải nghiệm có chiều sâu nâng tầm cách tận hưởng khoảnh khắc đời thường

Một trải nghiệm tinh tế và đáng nhớ không nhất thiết phải là điều gì quá xa xỉ hay cầu kỳ, mà có thể bắt đầu bằng sự chỉn chu ngay trong hương vị thường nhật, từ thưởng bánh, thưởng trà đến tận hưởng khoảnh khắc đời thường.

Ai cũng có thể biến những khoảnh khắc thường ngày thành trải nghiệm tận hưởng tinh tế và đáng nhớ (Ảnh: Lotte Chocolat).

Tinh thần ấy tương đồng với triết lý nghệ nhân Nhật Bản (Japanese Craftsmanship), nơi chất lượng được tạo nên từ sự tỉ mỉ, am tường và cầu toàn để đạt đến độ cân bằng, chính xác, hài hòa, nâng tầm những điều quen thuộc thành trải nghiệm tinh tế.

Cuộc gặp gỡ giữa Lotte Chocolat và nghệ nhân chocolate Nhật Bản Hironobu Tsujiguchi

Bằng kinh nghiệm và những tiêu chuẩn khắt khe của một nghệ nhân chocolate hàng đầu Nhật Bản, ông Hironobu Tsujiguchi đã dành sự công nhận và trực tiếp giới thiệu bánh Lotte Chocolat trong mùa Giáng sinh năm nay.

Nghệ nhân Hironobu Tsujiguchi trực tiếp giới thiệu Lotte Chocolat đến người tiêu dùng trong mùa lễ hội năm nay (Ảnh: Lotte Chocolat).

Nghệ nhân Hironobu Tsujiguchi được biết đến là “bậc thầy” chocolate danh tiếng của Nhật Bản, người được trao danh hiệu Gold Tablet của Hiệp hội Club des Croqueurs de Chocolat (CCC) năm 2020 - 2025. Danh hiệu này tôn vinh các nghệ nhân chocolate, các nhà sản xuất đã đạt đến đỉnh cao về hương vị, kỹ nghệ và sự sáng tạo.

Giải thưởng 6 năm liên tiếp của nghệ nhân Tsujiguchi là minh chứng cho một trái tim bền bỉ, tâm huyết với nghề, không ngừng theo đuổi sự hoàn hảo để chạm đến đỉnh cao nghệ thuật ẩm thực Nhật Bản và ẩm thực thế giới.

Nghệ nhân Tsujiguchi cho biết: “Tôi thấy được sự tỉ mỉ chăm chút trong từng chi tiết từ hương vị chocolate của Lotte Chocolat nên đây chính là hương vị mà tôi tự hào đồng hành và giới thiệu”.

Sự đồng điệu trong tinh thần nghệ nhân Nhật Bản đã kết nối Hironobu Tsujiguchi và Lotte Chocolat (Ảnh: Lotte Chocolat).

Trải nghiệm từ bánh Lotte Chocolat được thể hiện trọn vẹn, tỉ mỉ qua cấu trúc đa tầng tinh tế trong từng chiếc bánh, đã chinh phục nghệ nhân hàng đầu Nhật Bản.

Lotte Chocolat ghi dấu ấn với nghệ nhân Tsujiguchi qua hương vị tinh tế và chất lượng thượng hạng (Ảnh: Lotte Chocolat).

Bao bọc bên ngoài bánh Lotte Chocolat là lớp phủ chocolate thượng hạng, thơm ngon, đậm vị, tạo nên từ những nguyên liệu tinh tuyển, mang đến hương vị đặc trưng, khác biệt. Khám phá sâu hơn, Lotte Chocolat đưa vị giác chạm đến từng lớp bánh bông lan mềm mịn, tươi mới, thơm ngon như bánh vừa ra lò.

Cuối cùng, nhân marshmallow dai ngon, hòa quyện cùng bánh mềm mịn và lớp phủ chocolate đậm đà, tạo nên trải nghiệm hương vị đa tầng, tổng thể tròn vị và khó quên mỗi lần thưởng thức.

Sự công nhận và lời giới thiệu từ nghệ nhân hàng đầu Nhật Bản Tsujiguchi là thước đo cho chuẩn mực chất lượng thượng hạng của Lotte Chocolat, góp phần đưa tinh thần nghệ nhân Nhật Bản đến gần hơn với người tiêu dùng, để mỗi khoảnh khắc thưởng thức và sẻ chia trong mùa lễ hội đều trở nên ý nghĩa và trọn vẹn.

Bánh Socola Pie Lotte Chocolat vị chocolate phiên bản Giáng sinh giới hạn - Món quà gửi trao ấm áp

Với hương vị tinh tế được nghệ nhân chocolate danh tiếng Nhật Bản Hironobu Tsujiguchi công nhận, cùng thiết kế bao bì Giáng sinh phiên bản giới hạn mang chữ ký độc quyền của nghệ nhân Tsujiguchi, Lotte Chocolat khoác lên diện mạo đặc biệt, mang đến lựa chọn thưởng thức mới mẻ trong mùa lễ hội cho cả gia đình.

Qua đó, Lotte Chocolat góp phần nâng tầm những phút giây sẻ chia, quây quần thường ngày thành trải nghiệm sum vầy ấm áp, tinh tế và trọn vẹn yêu thương ngay tại nhà trong những dịp cuối năm.

Phiên bản bánh Socola Pie Lotte Chocolat vị chocolate Giáng sinh giới hạn đặc biệt có chữ ký và được đề xuất bởi nghệ nhân Hironobu Tsujiguchi (Ảnh: Lotte Chocolat).

Giáng sinh năm nay, Lotte Chocolat sẽ cùng nghệ nhân Hironobu Tsujiguchi mang đến những hoạt động trải nghiệm lễ hội mới mẻ. Đây sẽ là cơ hội để công chúng Việt Nam đến gần hơn với nghệ thuật chế tác chocolate Nhật Bản, hứa hẹn thêm những điểm nhấn đáng nhớ cho mùa lễ hội năm nay.

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