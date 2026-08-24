Lý do đặc biệt khiến chàng trai Ấn Độ phải sống dưới ao 5 năm cho đỡ đau

Câu chuyện về Iqbal Sheikh - một thiếu niên 16 tuổi đến từ bang Tây Bengal, Ấn Độ - đang thu hút truyền thông quốc tế trong những ngày qua. Đoạn video ghi cảnh Sheikh ngâm mình dưới ao lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Qua đó, người xem cũng chú ý tới hoàn cảnh đặc biệt của cậu.

Sheikh cho biết, cậu thường xuyên cảm thấy da đau rát. Nam thiếu niên chỉ cảm thấy dễ chịu hơn khi ngâm cơ thể trong nước. Bởi vậy, suốt 5 năm qua, cậu dành phần lớn thời gian ngâm mình trong những ao nước gần nhà.

Chàng trai phải ngâm mình trong ao để đỡ bỏng rát (Ảnh: Times).

Người nhà cậu bé cho biết, việc ngâm mình quá lâu dưới ao ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của cậu. Một số bộ phận trên cơ thể như bàn tay, bàn chân của cậu bé trở nên nhợt nhạt.

Có thời điểm, người dân địa phương quay được cảnh Sheikh vừa ăn uống, vừa cố nổi trên mặt nước. Dù người thân đã đưa Sheikh đến nhiều bệnh viện, nguyên nhân khiến cậu bé liên tục thấy đau đớn chưa được xác định.

Câu chuyện của Sheikh nhận được sự quan tâm rộng rãi từ truyền thông. Theo thông tin từ tờ Times of India, một trong những người giàu nhất Ấn Độ - anh Anant Ambani - con trai của tỷ phú Mukesh Ambani sắp xếp đưa nam thiếu niên di chuyển hơn 2.000km tới Mumbai để thăm khám tại bệnh viện chuyên khoa.

Sau khi kiểm tra, các bác sỹ nhận định, cậu bé có thể đã mắc một tình trạng hiếm gặp có tên erythromelalgia. Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), bệnh này thường gây "đau rát, đỏ và nóng da", chủ yếu xuất hiện ở bàn chân. Bàn tay, cánh tay, chân, tai và mặt cũng là những vùng có thể bị ảnh hưởng.

NHS cho biết các triệu chứng chính bao gồm đau rát, thường bắt đầu bằng cảm giác ngứa, da đỏ, ấm hoặc nóng, sưng và tiết nhiều mồ hôi hơn bình thường. Việc điều trị rất cần thiết để kiểm soát tình trạng.

Nguyên nhân gây ra hiện chưa được xác định rõ. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết, tình trạng đôi khi là hậu quả của một bệnh lý hoặc do "lỗi gene được di truyền từ cha hay mẹ".

Tập thể dục, mặc quần áo ấm hoặc chật, nhiệt độ cao, căng thẳng, uống rượu, ăn đồ cay và mất nước đều có thể khiến các triệu chứng bùng phát.

Đối với người mắc erythromelalgia, việc ngâm cơ thể trong nước mát để giảm cảm giác đau rát như cách Sheikh từng làm là điều rất dễ hiểu. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo phương pháp này thực tế có thể khiến các triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn.

Dù nguyên nhân thực sự đứng sau những cơn đau của Sheikh là gì, việc cậu được tiếp cận với các bác sĩ chuyên khoa được kỳ vọng sẽ giúp xác định chính xác tình trạng và tìm ra hướng điều trị phù hợp, thay vì tiếp tục phải sống dưới ao để tìm cách giảm đau.