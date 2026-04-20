Một vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại khu tổ chức tang lễ ở tầng trệt của một khu chung cư trên đường Bedok Reservoir (Singapore). Sự cố xảy ra chỉ ít lâu sau khi linh cữu được đưa đi hỏa táng.

Theo truyền thông địa phương, vào chiều 16/4, một gia đình đang tổ chức tang lễ cho cụ ông 90 tuổi vừa qua đời. Ông Tạ - con trai người quá cố cho biết - cha mình đã ra đi thanh thản.

Linh cữu cụ ông người Singapore vừa đi hỏa táng, đám tang bốc cháy dữ dội (Nguồn video: X).

Sau khi lễ viếng kết thúc vào khoảng 12h, gia đình đưa linh cữu tới Mandai Crematorium để hỏa táng. Sau khi linh cữu rời đi lúc 13h, đám cháy bất ngờ xuất hiện ở khu vực tổ chức lễ tang lúc 14h.

"Phía đơn vị tổ chức tang lễ chỉ thông báo về vụ cháy cho gia đình sau khi các nghi thức hỏa táng của cha tôi được hoàn tất. Họ rất tinh tế khi đợi chúng tôi làm xong các thủ tục lễ nghi, mới cho biết chuyện. Đến giờ, nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ", ông Tạ nói.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người (Ảnh: MS).

Người con trai cũng cho rằng rất may mắn linh cữu được rời đi đúng thời gian và không còn ai trong gia đình ở lại khu vực tang lễ vào thời điểm vụ hỏa hoạn xảy ra.

Đoạn video được người dân địa phương ghi lại cho thấy, những đám khói lớn bốc lên từ vụ hỏa hoạn. Nhiều đồ đạc ở khu vực tổ chức tang lễ bị cháy xém. Khắp nơi các dây diện vương vãi, lộ ra ngoài gây nguy hiểm.

Trong khi đó, một cư dân sống ở tầng 2 ngay phía trên khu vực cháy cho biết, cô không có mặt ở nhà khi xảy ra sự việc. “Tôi đã đóng kín cửa sổ trước khi đi làm nên thiệt hại không nhiều. Sàn nhà rất nóng và bẩn, cửa sổ bếp bị ám khói đen”, cô nói.

Hiện trường của vụ cháy (Ảnh cắt từ video).

Bà Hồng, 42 tuổi, là người thân của người quá cố cho biết, bà nghe thông tin ban đầu rằng, vụ cháy có thể do chập điện. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm khu vực tầng trệt còn khói dày đặc bốc lên nghi ngút. Tường tầng trệt và các căn hộ tầng 2 bị ám đen do khói.

Đám cháy được cho là bắt nguồn từ khu vực phía sau bàn thờ tang lễ - nơi từng đặt linh cữu trước đó. Nhiều vật dụng như quạt, mái che nhựa, vải và khung kim loại gần đó đều bị thiêu rụi.

Đại diện đơn vị tổ chức tang lễ cho biết, trước khi xảy ra sự cố, các vật dễ cháy như nến, đèn dầu đã được chuyển đi cùng linh cữu đến nơi hỏa táng. Điện tại khu vực tổ chức tang lễ cũng đã được ngắt. Mức độ thiệt hại đang được thống kê.

Ngày 17/4, lực lượng phòng vệ dân sự Singapore (SCDF) xác nhận về thông tin báo cháy tại nơi xảy ra tang lễ bên dưới một tòa chung cư. Đám cháy liên quan đến các vật dụng đặt tại tầng trệt và được người dân dập tắt trước khi lực lượng chức năng đến nơi.

Thông tin ban đầu cho thấy, vụ cháy có thể do xuất phát từ một nguồn lửa để hở, không phải do chập điện hay hệ thống điện của tòa nhà.

Vụ việc không gây thương vong về người. Nguyên nhân chính xác đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.