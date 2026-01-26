Liên hoan tất niên tại các nhà máy thuộc Công ty TNHH Sao Vàng

Chương trình được tổ chức trong không khí phấn khởi, sôi nổi của cả nước sau thành công rực rỡ của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, tiếp tục khẳng định đường lối phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Tại Nhà máy giày Sao Vàng An Lão, chương trình có sự tham dự của ông Nguyễn Công Hòa - Trưởng Bộ phận Thi đua - Khen thưởng Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng; bà Nguyễn Kim Thúy - Giám đốc Công ty TNHH Sao Vàng; cùng đại diện các đối tác nước ngoài và toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên của nhà máy.

Toàn thể cán bộ công nhân lao động tham dự chương trình (Ảnh: Đơn vị cung cấp).

Đây không chỉ là dịp tổng kết một năm lao động miệt mài, mà còn là khoảnh khắc ý nghĩa để cán bộ, công nhân viên cùng nhau nhìn lại chặng đường đã qua, tri ân những nỗ lực bền bỉ và tiếp thêm niềm tin, khát vọng cho hành trình phía trước.

Sau phát biểu khai mạc từ đại diện Ban lãnh đạo công ty, chương trình tiếp tục với các hoạt động ý nghĩa như trao quà hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tuyên dương người lao động tiêu biểu và bốc thăm trúng thưởng.

Những tiết mục văn nghệ sôi động và ý nghĩa do công nhân biểu diễn (Ảnh: Đơn vị cung cấp).

Một trong những khoảnh khắc lắng đọng nhất của chương trình là phần trao hỗ trợ cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn do Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng phối hợp cùng Công ty TNHH Sao Vàng thực hiện.

Những phần quà thiết thực, kịp thời không chỉ góp phần san sẻ khó khăn mà còn tiếp thêm hơi ấm, niềm tin cho người lao động khi Tết đến, xuân về. Đó không đơn thuần là giá trị vật chất, mà còn là sự quan tâm chân thành, thể hiện tinh thần nhân văn và tình cảm gắn bó trong đại gia đình Sao Vàng - nơi mỗi người lao động luôn được lắng nghe, trân trọng và đồng hành.

Dịp này, chương trình cũng tuyên dương 38 cán bộ, công nhân viên xuất sắc năm 2025 - sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ, thầm lặng nhưng đầy trách nhiệm, góp phần vào sự phát triển chung của doanh nghiệp.

Liên đoàn lao động TP Hải Phòng trao tặng 460 suất trợ cấp và 176 vé xe về quê cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Đơn vị cung cấp).

Xen kẽ chương trình là các phần quay số trúng thưởng hồi hộp với hàng trăm phần quà giá trị, từ bộ bát cao cấp, chảo đa năng, xe đạp thể thao đến giải đặc biệt là 2 chiếc xe máy. Niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt người lao động, lan tỏa thành cảm xúc chung của sự gắn kết, sẻ chia và tri ân.

Góp phần tạo nên thành công của chương trình liên hoan tổng kết là các tiết mục văn nghệ sôi động, giàu ý nghĩa do chính công nhân - những người ngày ngày làm việc bên dây chuyền sản xuất - dàn dựng và biểu diễn.

Từ điệu múa hiện đại “Chào xuân”, liên khúc “Thịnh vượng - Việt Nam sáng ngời” đến những màn nhảy trẻ trung, sôi động, mỗi tiết mục không chỉ là món quà tinh thần gửi tặng tập thể mà còn thể hiện sự sáng tạo, nhiệt huyết và tinh thần gắn bó của đội ngũ cán bộ, công nhân viên.

Dịp này, Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng cũng đã hỗ trợ 460 suất trợ cấp và 176 vé xe về quê cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 495,2 triệu đồng.

Liên hoan tất niên tại Nhà máy giày Sao Vàng An Lão, cũng như tại các nhà máy trong toàn hệ thống, khép lại trong không khí ấm áp với lời chúc năm mới từ Ban lãnh đạo :“Chúc toàn thể cán bộ, công nhân viên dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công và tiếp tục đồng hành cùng Công ty TNHH Sao Vàng trên chặng đường phát triển phía trước”.

Cán bộ công nhân viên giành giải đặc biệt trong chương trình bốc thăm trúng thưởng (Ảnh: Đơn vị cung cấp).

Khép lại năm 2025 với nhiều dấu ấn tích cực, tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH Sao Vàng bước vào năm 2026 với niềm tin vững chắc, khí thế mới và quyết tâm cao.