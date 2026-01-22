“Lịch Tết Hôm Nay” và góc nhìn mới: Tết không nằm ở ngày tháng, mà ở phút giây bên nhau

Giữa dòng chảy ấy, nhiều người trẻ trên mạng xã hội quan tâm về hình ảnh một cuốn lịch Tết đặc biệt: không đánh số ngày, chỉ ghi hai chữ “Hôm nay”.

Chi tiết tưởng chừng đơn giản này lại chạm đến nỗi niềm của nhiều người. Khi guồng quay cuối năm trở nên gấp gáp, Tết không còn được chờ đợi như một mốc thời gian cố định, mà được cảm nhận như một lời nhắc nhở: hãy chậm lại, hiện diện nhiều hơn cho những khoảnh khắc bên nhau - từ hôm nay.

Nhiều người dùng mạng xã hội chia sẻ góc nhìn mới về Tết qua “Lịch Tết Hôm Nay” (Ảnh: TikTok nhân vật).

Nhắc đến trào lưu “Lịch Tết Hôm Nay”, Phương Dung (TPHCM) cho biết chị ấn tượng với cuốn lịch không ghi ngày tháng này. Với Phương Dung, “Lịch Tết Hôm Nay” gợi mở một lời nhắc nhẹ nhàng về việc trân trọng từng phút giây đang trôi qua, đừng chờ đến Tết mới bắt đầu một năm mới, mà hãy làm mới mình ngay từ giây phút này, ngay hôm nay, đúng như thông điệp được cuốn lịch gửi gắm.

“Tôi không đặt ra kế hoạch rằng phải thật thong dong thưởng thức ly cà phê sau khi dọn nhà đón Tết, hay chờ đến đêm giao thừa mới viết những dự định cho năm mới, càng không đợi Tết đến rồi mới sống trọn vẹn. Với tôi, Tết được tạo nên ngay trong hiện tại, từ những khoảnh khắc mình thật sự dành cho bản thân và những người thân yêu”, Phương Dung cho biết.

Chị Ngọc Trâm (Đà Nẵng) cho rằng Tết không nằm ở lịch trình hay mốc thời gian mà là cách mình giữ gìn những kết nối thân thuộc nhất, bởi dù bạn làm gì, ở đâu thì Tết vẫn ở đó, trong những khoảnh khắc rất đời, rất thật.

Vì vậy, điều chị mong mỏi nhất mỗi dịp xuân về là có thêm thời gian bên gia đình, cùng nhau duy trì những nếp sinh hoạt quen thuộc. “Chỉ cần cùng bố mẹ dọn dẹp nhà cửa hay nấu mâm cơm tất niên, tôi đã thấy Tết đến rất gần. Những giây phút sum vầy bên nhau ấy lại là điều tôi trân quý nhất”, chị bày tỏ.

Góc nhìn về Tết nhanh chóng phủ sóng các diễn đàn đa chủ đề, không chỉ trong đời sống gia đình mà còn tại môi trường công sở. Với Nguyễn Trúc (Hà Nội), Tết là dịp tuyệt vời để mỗi người dành thời gian bên nhau, khích lệ nhau sắp xếp công việc nhanh chóng và tận hưởng thành quả sau một năm đã nỗ lực.

Bên cạnh những cảm nhận riêng về Tết, các lời chúc và mong cầu cho năm mới cũng được Trúc và nhiều bạn trẻ đã gửi gắm trên cuốn lịch như những ước mong nhẹ nhàng, mở ra một khởi đầu nhiều hy vọng.

Giữa guồng công việc cuối năm, nhiều người xem Tết là khoảng lặng cần thiết để bản thân tạm dừng nhịp sống hối hả, kết nối gần hơn với người thân, đồng nghiệp và bạn bè. Khi mỗi đầu việc được hoàn thành trong tâm thế nhẹ nhàng, đó cũng là lúc vun đắp nên những kỷ niệm đẹp cùng nhau, để từng giây phút sum vầy bên nhau ngay lúc này đều trở nên đáng nhớ.

Với nhiều người, bữa cơm ấm cúng cùng gia đình là khoảnh khắc chất lượng nhất cho Tết này (Ảnh: Freepik).

“Lịch Tết Hôm Nay” vì thế đã nhận được sự đồng cảm và hưởng ứng từ nhiều người dùng mạng xã hội, nhờ việc thành công khắc họa cách người Việt trân trọng phút giây hiện tại bên cạnh gia đình và người thân.

Những khoảnh khắc đó có thể là một buổi cà phê sáng cùng bố trước khi bắt đầu ngày mới, buổi trưa cùng mẹ chuẩn bị những món ăn đậm vị nhà, hay đơn giản chỉ là một ngày được nghỉ ngơi, bên nhau trọn vẹn. Khi mỗi khoảnh khắc bên nhau được nâng niu, cảm giác Tết này cũng kéo dài hơn, thay vì chỉ vỏn vẹn vài ngày cuối năm.

“Lịch Tết Hôm Nay” là ý tưởng sáng tạo thuộc khuôn khổ chiến dịch Tết 2026 mang tên “Cầu Gì Hơn Phút Giây Này Bên Nhau” của Nestlé Việt Nam. Bạn có thể truy cập website Gia Đình Nestlé hoặc ghé các siêu thị, tiệm tạp hóa trên toàn quốc để gửi những lời chúc Tết tới người thân và nhận phần quà ý nghĩa từ Nestlé.

Hoạt động “Lịch Tết Hôm Nay” của Nestlé Việt Nam được nhiều người dùng hưởng ứng (Ảnh: Nestlé Việt Nam).

Mỗi lời mong cầu được chia sẻ qua “Lịch Tết Hôm Nay” là minh chứng cho thấy hạnh phúc của nhiều người Việt không nằm ở tương lai xa xôi, mà hiện hữu ngay trong từng phút giây hiện diện bên nhau, và cùng nhau có thể tạo nên nhiều khoảnh khắc chất lượng cho mùa Tết này.