Leo vào chuồng sư tử vì mộng làm huấn luyện viên, thanh niên bị cắn tử vong

Nạn nhân được xác định là Gerson Machado (19 tuổi). Theo nhà chức trách, đây không phải lần đầu tiên Machado tìm cách tiếp cận loài sư tử vì nỗi ám ảnh muốn trở thành người huấn luyện.

Trước đó, cậu từng nhiều lần xâm nhập trái phép khu vực chuồng thú và thậm chí còn cố gắng trốn vào càng máy bay để sang châu Phi thực hiện ước mơ thuần phục sư tử.

Nam thanh niên leo qua bức tường cao để vào chuồng sư tử (Ảnh: Daily Mail).

Hình ảnh trong đoạn video gây sốc ghi lại cảnh Machado leo qua bức tường cao khoảng 6m, dùng thân cây trèo xuống chuồng sư tử. Khi vừa chạm gần đến mặt đất, cậu lập tức bị một con sư tử cái lao tới tấn công.

Các bác sĩ thú y tại vườn thú cho biết con sư tử được đưa trở lại chuồng nuôi nhốt sau đó, trong trạng thái “căng thẳng, hoảng loạn”.

Theo bà Veronica Oliveira - nhân viên bảo vệ trẻ em từng chăm sóc Machado suốt 8 năm, cậu là nạn nhân lớn lên trong cảnh nghèo khó, thiếu thốn sự hỗ trợ từ gia đình và có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần giống mẹ ruột (người mắc bệnh tâm thần phân liệt).

Vì vậy, Machado là đứa trẻ duy nhất trong số các anh chị em không được nhận nuôi.

Khi thanh niên gần chạm đất thì bị sư tử tấn công (Ảnh: Daily Mail).

Bà chia sẻ trên mạng xã hội câu chuyện từng khiến mình ám ảnh: “Có lần Gerson nói sẽ lên máy bay sang châu Phi để chăm sư tử. Tôi đã thở phào khi sân bay báo tin phát hiện cậu ấy cắt hàng rào, chui vào khoang càng máy bay trước khi điều tồi tệ xảy ra”.

Bà nghẹn ngào cho rằng Gerson chỉ là một cậu bé muốn đến châu Phi để thuần phục sư tử, nhưng lại quá muộn để hiểu rằng sư tử không phải mèo nhà và nếu không có kiến thức, con người không thể thuần hóa loài thú hoang dã ấy.

Cảnh sát cho biết Machado từng nhiều lần bị bắt vì những hành vi phá hoại nhỏ và luôn nói về kế hoạch “đi bộ sang châu Phi” sau lần đột nhập sân bay bất thành.

Bất chấp nguy hiểm để "thuần sư tử", thiếu niên bị sư tử cái vồ chết (Video: Daily Mail).

Chính quyền thành phố cho hay sự việc xảy ra sáng 1/12 tại Công viên Arruda Camara (còn gọi là Bica) rộng hơn 26ha và là nơi sinh sống của hơn 580 loài động vật. Công viên tạm thời đóng cửa để phục vụ điều tra.

Thông cáo của chính quyền nêu rõ: “Người bị nạn đã vượt qua bức tường cao, dùng cây leo xuống chuồng sư tử. Lực lượng an ninh nỗ lực ngăn cản, nhưng anh ta hành động quá nhanh và tử vong do vết thương con sư tử cái gây ra. Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình nạn nhân”.

Một bác sĩ thú y tại vườn thú khẳng định con sư tử đã được kiểm soát mà không cần dùng đến thuốc gây mê hay vũ khí.

Chuyên gia cho rằng con sư tử đã hành động đúng bản năng động vật hoang dã (Ảnh: Daily Mail)

Ông Matheus Laiola - cựu cảnh sát trưởng phụ trách bảo vệ môi trường ở Curitiba - bình luận trên mạng: “Con sư tử cái chỉ hành xử đúng bản năng của một động vật hoang dã. Thảm kịch xảy ra khi con người phớt lờ giới hạn an toàn, gây nguy hiểm cho chính mình và cho cả con vật”.

Ông nhấn mạnh cần tôn trọng quy định bảo vệ động vật, bởi “khi ranh giới ấy bị xâm phạm, sinh mạng của động vật luôn là thứ chịu hậu quả”.