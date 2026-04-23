Lễ hội Bách thiện hiếu vi tiên: Lan tỏa giá trị đạo hiếu người Việt

Ngày 22/4, tại Đền Cô Bé Ngai Vàng (thôn Thanh Hà, xã Trung Giã, Hà Nội), lễ hội Bách thiện hiếu vi tiên lần thứ IV được tổ chức trong không khí trang nghiêm, xúc động.

Lễ hội Bách thiện hiếu vi tiên được tổ chức nhằm noi theo hiếu hạnh của Đức Thánh Mẫu, tri ân công đức sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, ông bà, đồng thời tôn vinh những giá trị đạo lý bền bỉ trong đời sống tinh thần của người Việt.

Các hoạt động lễ hội còn góp phần gìn giữ nếp nhà, đạo làm con và củng cố các giá trị truyền thống trong bối cảnh xã hội hiện đại.

Thầy Huyền Tích - Trưởng Ban Tổ chức - chia sẻ về ý nghĩa lễ hội (Ảnh: H. H).

Tiếp nối các kỳ tổ chức trước, lễ hội năm nay được chú trọng mở rộng về chiều sâu nội dung, với sự tham gia của các nhà nghiên cứu văn hóa và những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - tín ngưỡng.

Các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội hướng tới việc kết nối cộng đồng, tạo diễn đàn trao đổi và lan tỏa những giá trị tích cực của đạo hiếu trong đời sống đương đại.

Phát biểu khai mạc, thầy Huyền Tích - Trưởng Ban Tổ chức - chia sẻ, lễ hội Bách thiện hiếu vi tiên là một ngày hội của lòng tri ân và đạo nghĩa. Từ ngàn đời nay, cha ông ta đã lấy chữ "hiếu" làm gốc, từ đó kết tinh nên chữ "trung" để khi đất nước cần, muôn người đồng lòng vì non sông. Đạo hiếu là cội nguồn đạo lý, là sợi dây gắn kết các thế hệ con cháu Lạc Hồng.

Lễ hội nhằm kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc Việt Nam mà cha ông ta đã vun bồi. Sự kiện cũng nhằm gửi gắm một thông điệp giản dị: Sống trọn nghĩa - vẹn tình, xứng đáng với công ơn sinh thành của cha mẹ.

Trong khuôn khổ lễ hội, cuộc thi thơ Chữ Hiếu của người Việt Nam năm 2026 do ban tổ chức phát động đã thu hút sự tham gia của các nhà thơ, văn nghệ sĩ và đông đảo công chúng yêu thơ trên cả nước.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 29/1 đến ngày 24/3 với mục tiêu khơi dậy cảm hứng sáng tác và lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc của đạo hiếu thông qua nghệ thuật ngôn từ.

Các tác phẩm dự thi khai thác đa dạng góc nhìn về chữ hiếu, từ tình cảm gia đình, lòng biết ơn đối với cha mẹ, ông bà, đến tinh thần hiếu nghĩa gắn với trách nhiệm với cộng đồng và đất nước.

TS Bùi Thế Đức, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Giám khảo nhấn mạnh, trong đạo lý dân tộc Việt Nam, chữ hiếu không chỉ là đạo hiếu làm con trong gia đình mà còn là nền tảng tinh thần hình thành nhân cách và góp phần vào sự ổn định, phát triển của xã hội.

Từ ngàn xưa, ông cha ta đã coi trọng đạo hiếu như một gốc rễ không thể thiếu được để dựng nước và giữ nước.

Cuộc thi sáng tác thơ về chủ đề chữ "hiếu" của dân tộc Việt Nam trong khuôn khổ lễ hội Bách thiện hiếu vi tiên là một sự kiện văn hóa mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần lan tỏa những giá trị cốt lõi, tốt đẹp trong đời sống của xã hội hôm nay.

Lễ hội và cuộc thi thơ chú trọng tôn vinh đạo hiếu người Việt (Ảnh: H. H).

Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn đánh giá, cuộc thi khơi dậy và lan tỏa giá trị truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam - đó là lòng hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ.

Thơ ca trong cuộc thi trở thành phương tiện tinh tế để mỗi người bày tỏ tình cảm, sự biết ơn và trách nhiệm với gia đình. Trong bối cảnh xã hội hiện đại có nhiều thay đổi, việc đề cao đạo hiếu càng có ý nghĩa nhắc nhở con người giữ gìn cội nguồn, đạo đức.

Bà cũng đánh giá cao vai trò của cuộc thi trong việc kết nối các thế hệ, giúp những giá trị nhân văn được truyền tiếp qua cảm xúc và nghệ thuật.

Về kết quả cuộc thi, sau ba vòng chấm, ban giám khảo đã lựa chọn kỹ lưỡng công tâm từ 100 tác phẩm gửi đến 24 bài thơ có nội dung và nghệ thuật nổi trội hơn cả để trao giải.

Năm nay là năm thứ tư lễ hội Bách thiện hiếu vi tiên được tổ chức. Sự kiện không chỉ là hoạt động văn hóa - tín ngưỡng mà còn góp phần lan tỏa giá trị của đạo hiếu trong xã hội hiện đại.

Ý nghĩa của lễ hội ngày càng được nhiều người biết đến. Cộng đồng vì thế hiểu thêm rằng, chữ hiếu không chỉ là mối quan hệ thiêng liêng trong gia đình mà còn gắn với trách nhiệm của con người đối với cộng đồng, quê hương và đất nước, góp phần hình thành nhân cách và tạo nên nền tảng tinh thần cho sự ổn định, phát triển của xã hội.