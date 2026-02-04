Lấy chồng xa 300km, cô gái được mẹ chồng cho về ăn Tết bên ngoại luân phiên

Bất ngờ với đề xuất của mẹ chồng

Thảo Ly (làm nghề điều dưỡng, quê Phú Thọ) và Duy Hiếu (làm huấn luyện viên trượt patin, quê Thanh Hóa) kết hôn năm 2023 sau 3 năm tìm hiểu. Cả hai hiện sinh sống tại Hà Nội.

Từ ngày còn yêu nhau, Ly nhiều lần được bạn trai đưa về Thanh Hóa chơi, thăm họ hàng và xây dựng tình cảm bền chặt hơn với bố mẹ. Từ những lần gặp gỡ ấy, cô gái sinh năm 1999 cảm nhận rõ các thành viên trong gia đình Duy Hiếu sống rất tình cảm, đề cao sự gắn kết.

Chính điều ấy khiến Ly suy nghĩ, nếu cả hai kết hôn, chắc chẳng khi nào bố mẹ Duy Hiếu muốn vắng mặt con trai trong những dịp quan trọng như lễ, Tết…

Vợ chồng trẻ Thảo Ly, Duy Hiếu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hai nhà cách nhau gần 300km, một chặng đường dài và di chuyển vất vả nhất là vào những dịp lễ, Tết. Thảo Ly vì thế từng có những lo lắng về việc lấy chồng xa.

Tuy nhiên, cô gái không khỏi bất ngờ trước sự cởi mở của bố mẹ chồng. Ngay trước khi cưới nhau, bố mẹ chồng đã thống nhất quan điểm hai vợ chồng Ly sẽ ăn Tết luân phiên nội - ngoại.

Thảo Ly nhớ mãi câu nói của bố chồng: “Bố mẹ con nuôi con hơn 20 năm mới gả con cho nhà mình. Con về làm dâu thì cả nhà phải thương như con ruột, bởi sau này con cũng phải lo toan nhiều cho gia đình chồng”.

Mẹ chồng của Ly khi ấy cũng nêu rõ, cứ cách một năm, vợ chồng Ly sẽ về Phú Thọ đón Tết bên ngoại. Theo lịch ấy, năm 2024, vợ chồng Ly đón Tết tại Thanh Hóa, năm 2025 đón Tết tại Phú Thọ, năm nay lại đến lịch đón Tết cùng bố mẹ chồng.

Gia đình Duy Hiếu chỉ có 2 anh em. Tuy nhiên, bố mẹ anh vẫn đồng ý cho con trai đón Tết bên ngoại. Điều này, càng khiến Thảo Ly cảm thấy được yêu thương, quan tâm.

Ly chia sẻ, ngay từ đầu, bố mẹ chồng đã rất tâm lý, hiểu những trăn trở trong lòng cô (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Khi lấy chồng xa, nhiều cô gái sẽ thấy ít nhiều áp lực nhưng tôi thì cảm thấy mình may mắn. Tôi có thêm một gia đình, thêm bố mẹ và có chồng đồng hành”, Ly nói. Sự tâm lý của bố mẹ chồng giúp cô yên tâm, không phải lo lắng chuyện đúng - sai mỗi dịp xuân về.

Chia sẻ về kỷ niệm đón năm mới ở nhà ngoại, cô gái cho hay, bố mẹ cô đều lớn tuổi hơn bố mẹ chồng. Khi đón vợ chồng con gái về ăn Tết, bố mẹ vô cùng phấn khởi, đi đâu cũng khoe với xóm làng.

Riêng Ly, ngoài được quây quần bên người thân, cô được gặp cô giáo, các bạn cấp 3 và không bỏ lỡ dịp vui nào. Họ hàng bên ngoại và bạn bè ai cũng nhận xét cô “may mắn” vì gặp được bố mẹ chồng thấu hiểu.

Theo Ly, những tranh cãi quanh chuyện ăn Tết bên nội hay bên ngoại hiện nay xuất phát từ góc nhìn chưa gặp nhau giữa các thế hệ. Cô cho rằng, trong đời sống hiện đại, nhiều gia đình đã cởi mở hơn, coi Tết vừa là phong tục truyền thống, vừa là khoảng thời gian nghỉ ngơi, đoàn tụ và cân bằng tình cảm hai bên.

Vợ chồng Thảo Ly về ăn Tết 2025 tại Phú Thọ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo Thảo Ly, chìa khóa nằm ở sự chia sẻ thẳng thắn giữa vợ chồng và sự đồng cảm từ hai bên gia đình. Khi người chồng là cầu nối để bố mẹ hai bên thấu hiểu, việc ăn Tết bên nội hay bên ngoại không còn là áp lực, mà trở thành sự lựa chọn linh hoạt, phù hợp với hoàn cảnh.

Bối cảnh xã hội thay đổi, việc ăn Tết ở đâu cũng cần điều chỉnh

Theo quan niệm truyền thống, phụ nữ sau khi kết hôn thường phải về nhà chồng ăn Tết. Đây từng được coi là “luật bất thành văn”. Tuy nhiên, trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi các gia đình sống xa quê, quan niệm này cũng dần có những thay đổi.

Chủ đề ăn Tết bên nội hay bên ngoại vì thế luôn được quan tâm bàn luận và là nỗi trăn trở của nhiều cặp vợ chồng trẻ, đặc biệt là phụ nữ, khi phải dung hòa giữa truyền thống, bổn phận và mong muốn cá nhân.

Trao đổi với PV Dân trí, nhà nghiên cứu văn hóa - TS Nguyễn Ánh Hồng cho hay, đây là câu chuyện lặp lại nhiều năm gần đây, phản ánh rõ tâm lý, nguyện vọng của không ít phụ nữ trong đời sống gia đình hiện đại.

Theo bà, áp lực “phải về nội ăn Tết” vốn xuất phát từ truyền thống, nhưng khi bối cảnh xã hội thay đổi, cách nhìn cũng cần điều chỉnh cho phù hợp.

Ngày Tết là ngày đoàn viên của các gia đình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

TS Ánh Hồng nhấn mạnh, ăn Tết bên nội hay bên ngoại đều có ý nghĩa như nhau, bởi cả hai bên đều là đấng sinh thành, có công nuôi dưỡng, yêu thương con cháu.

Bố mẹ bên nội hay bên ngoại đều mong được sum vầy, đều thương con dâu, con rể và các cháu, vì vậy không nên đặt nặng sự phân biệt nội - ngoại trong tư duy ứng xử.

TS Nguyễn Ánh Hồng cho rằng, việc cưỡng ép một bên phải làm theo mong muốn của bên kia có thể khiến ngày Tết trở nên nặng nề, mất đi ý nghĩa sum vầy vốn có.

Ngược lại, khi vợ chồng cùng thấu hiểu, chia sẻ và linh hoạt, Tết sẽ thực sự là dịp gắn kết gia đình.

Chuyên gia này gợi ý, việc lựa chọn ăn Tết bên nào nên được linh hoạt dựa trên hoàn cảnh cụ thể. Nếu bên nào có ông bà tuổi cao, sức yếu hơn thì nên ưu tiên thăm hỏi bên đó.

Trường hợp một bên đông con cháu quây quần, bên kia neo người, thì sự quan tâm càng cần được san sẻ để tránh cảm giác thiệt thòi.

“Phong tục không phải là điều bất biến. Điều quan trọng nhất là giữ được hòa khí và sự ấm êm trong gia đình”, TS Ánh Hồng chia sẻ.