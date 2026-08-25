Lâu đài cổ 200 tuổi giá chục triệu USD của vợ chồng tỷ phú Mark Zuckerberg

Lâu đài Strancally gây chú ý bởi kiến trúc Gothic Revival (Phục hưng Gothic), diện tích rộng gần 1.500m2 và nằm ở vị trí bên sông Blackwater. Giá mua chính xác của lâu đài cổ chưa được tiết lộ nhưng truyền thông Ireland ước tính toàn bộ bất động sản có giá khoảng 23-35 triệu USD.

Strancally được xây dựng khoảng năm 1830. Công trình mang phong cách Gothic Revival, nổi bật với những bức tường đá, hình khối đồ sộ và diện mạo đặc trưng của các dinh thự quý tộc Ireland thế kỷ XIX.

Điểm đặc biệt của Strancally không chỉ nằm ở tòa lâu đài mà còn ở quy mô của toàn bộ điền trang. Bất động sản rộng trải dài dọc sông Blackwater, với rừng cây, đồng cỏ, khu vườn và nhiều không gian tự nhiên.

Riêng tòa lâu đài có diện tích gần 1.500m2, gồm 3 tầng và 15 phòng ngủ. Công trình được thiết kế theo kiểu dinh thự rộng lớn dành cho giới quý tộc, với nhiều phòng chức năng và không gian sinh hoạt tách biệt. Một chi tiết cho thấy quy mô của lâu đài là khoảng cách giữa khu bếp và phòng ăn. Theo thông tin được công bố, việc đi bộ từ bếp tới phòng ăn mất gần 5 phút.

Bên trong, Strancally vẫn lưu giữ nhiều chi tiết kiến trúc cổ. Nổi bật là cầu thang bằng gỗ sồi sáng màu và lò sưởi bằng đá cẩm thạch Kilkenny màu đen trong phòng ăn. Lâu đài còn có sảnh lớn, phòng ăn, phòng khách và thư viện.

Sự kết hợp giữa kiến trúc lịch sử và tiện nghi hiện đại khiến Strancally khác biệt so với những biệt thự mới xây dành cho giới siêu giàu.

Lâu đài có bể bơi trong nhà, được bổ sung trong quá trình cải tạo của những chủ nhân trước. Bên ngoài là hệ thống vườn cảnh quan, rừng và đồng cỏ trải rộng, tạo thành một không gian riêng tư giữa thiên nhiên.

Trước khi thuộc về gia đình Zuckerberg, Strancally từng trải qua quá trình phục hồi kéo dài nhiều năm. Chủ nhân trước đây, nhà tài chính Michael Alen-Buckley và vợ, Giancarla, đã dành khoảng 20 năm để cải tạo và khôi phục bất động sản. Cặp đôi được cho là đã sở hữu Strancally khoảng 25 năm trước khi bán lại cho gia đình Zuckerberg.

Theo giới đầu tư, Strancally vừa là một công trình có giá trị lịch sử, vừa là bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp. Đặc biệt, vị trí bên sông Blackwater tạo thêm lợi thế thương mại cho khu đất. Với những bất động sản siêu sang, giá trị còn phụ thuộc vào quỹ đất, cảnh quan, mức độ riêng tư, lịch sử của công trình và khả năng sử dụng lâu dài.

Người phát ngôn của Mark Zuckerberg cho biết gia đình hào hứng với việc tiếp tục chăm sóc ngôi nhà lịch sử và dành thêm thời gian tại Ireland, nơi Meta có hoạt động kinh doanh lớn. Do đó, Strancally có thể vừa là nơi nghỉ dưỡng riêng tư của gia đình Zuckerberg, vừa thuận tiện cho những chuyến lưu trú tại Ireland.

Tuy nhiên, đây nhiều khả năng không phải nơi ở chính của vợ chồng Zuckerberg. Gia đình ông vẫn dành phần lớn thời gian tại Mỹ, nơi họ sở hữu nhiều bất động sản có giá trị.

Một trong những bất động sản đầu tiên gây chú ý của tỷ phú công nghệ là căn nhà tại Palo Alto, California (Mỹ), được mua năm 2011 với giá khoảng 7 triệu USD. Sau đó, Zuckerberg tiếp tục mua thêm nhiều bất động sản liền kề để mở rộng không gian riêng tư xung quanh căn nhà.

Tổng số tiền ông chi cho các bất động sản lân cận tại Palo Alto được truyền thông Mỹ ước tính lên tới hàng chục triệu USD. Đây cũng là nơi gia đình Zuckerberg sinh sống trong nhiều năm.

Tại San Francisco, Zuckerberg và Priscilla Chan từng sở hữu một căn townhouse (nhà phố liền kề) được mua với giá khoảng 10 triệu USD. Công trình rộng hàng nghìn mét vuông, được xây dựng từ đầu thế kỷ XX và sau đó trải qua quá trình cải tạo.

Một trong những thương vụ bất động sản đáng chú ý nhất của Zuckerberg là 2 điền trang bên hồ Tahoe. Ông và vợ đã chi tổng cộng khoảng 59 triệu USD để mua hai bất động sản liền kề vào cuối năm 2018 và đầu năm 2019.

Tuy nhiên, quy mô lớn nhất trong danh mục bất động sản của Zuckerberg nằm ở Hawaii. Theo WIRED, riêng tiền mua đất và phát triển khu phức hợp của gia đình Mark tại đây đã lên tới hàng trăm triệu USD. Khu vực này gồm nhiều công trình, đất nông nghiệp, không gian tự nhiên và hệ thống hạ tầng riêng.

Một phần gây chú ý nhất là hệ thống đường hầm và khu trú ẩn dưới lòng đất được thiết kế với mức độ bảo mật cao. Ngoài không gian sinh hoạt, khu phức hợp còn có các tiện ích phục vụ nông nghiệp và chăn nuôi.

Danh mục bất động sản của Mark Zuckerberg phản ánh khá rõ cách giới siêu giàu công nghệ sử dụng tài sản. Thay vì chỉ mua một căn biệt thự có giá trị cao, Zuckerberg có xu hướng sở hữu những khu đất lớn, nằm ở vị trí riêng tư và có thể tạo thành không gian sống biệt lập cho gia đình.

Mark Zuckerberg hiện nằm trong nhóm những người giàu nhất thế giới, với khối tài sản được ước tính khoảng 187 tỷ USD.

Ảnh: JJ/DM/lavanguardia